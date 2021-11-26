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Зеленський про рекордну смертність від COVID-19 в Україні: Ці смерті не через те, що у нас немає кисню - люди звертаються до лікарів в останній момент

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський про рекордну смертність від COVID-19 в Україні: Ці смерті не через те, що у нас немає кисню - люди звертаються до лікарів в останній момент

Президент України Володимир Зеленський задоволений теперішніми темпами вакцинації.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я задоволений тільки однією статистикою: що у нас 273, 275, 300 тис. вакцинованих щодня. Це в рази більше, ніж на початку. Це гарна новина. Я не задоволений кількістю смертей. Ці смерті не через те, що у нас немає кисню. На жаль, у нас люди, особливо поважного віку, звертаються в останню мить, в останній момент. У нас люди не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. На жаль, вони звертаються за день до смерті, коли дома пройшли період, в який їм можна було краще допомогти. Або навіть не звертаються. Також у нас велика кількість людей в цій статистиці, які хворіють іншими хворобами. І на момент їх смерті йде перевірка і кажуть, що у них є ще й COVID-19. Зараз статистика краща. Ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це пов’язано з вакцинацію", - заявив Зеленський.

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Президент додав, що вважає нинішнього очільника МОЗ гарним міністром і він довіряє йому в питаннях статистики.

Зеленський також сказав слова вдячності лікарям, які лікують хворих на COVID-19.

Разом з тим, він зазначив, що в статистиці можуть бути помилки, а також маніпуляції, пов’язані, на думку президента, з бажання медиків отримувати доплати за лікування COVID-пацієнтів.
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Топ коментарі
+21
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26.11.2021 14:13
+18
Еще проще. Шут любит простые решения, даже офис создал

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26.11.2021 14:14
+16
просто немає кисню.
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
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26.11.2021 14:25
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Не виноватая я, он сам вовремя не пришел за кислородом....
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26.11.2021 14:08 Відповісти
Еще проще. Шут любит простые решения, даже офис создал

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26.11.2021 14:14 Відповісти
просто немає кисню.
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
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26.11.2021 14:25 Відповісти
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26.11.2021 14:47 Відповісти
тебе нужны сложные?
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26.11.2021 14:56 Відповісти
Мне нужны грамотные, а не тупые, как у выбранного люмпеном шута.
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Ага! Вони помирають просто тому, що колись народились! От так! Можу закласти я, що так йому доповідають. І він сам у це вірить.
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26.11.2021 14:55 Відповісти
Пофиг когда обращаются, вирус поборть может только иммуная система, врачи ничем не помогут
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26.11.2021 14:09 Відповісти
Кляті пенсіонери, вмирають тільки в Україні. У всьому світі не хотять вмирати, а у нас мруть.
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26.11.2021 14:10 Відповісти
Коли вже виключать цей "третій мікрохвон"!
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26.11.2021 14:10 Відповісти
огонь! просто "дикий огонь"!
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26.11.2021 14:13 Відповісти
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26.11.2021 14:12 Відповісти
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26.11.2021 14:13 Відповісти
Що тобі ще залишається, невдахо?
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26.11.2021 14:58 Відповісти
правильно, володя! все больницы благодаря тебе обеспечены практически безлимитной 20%-ной кислородной смесью, хай не клевещуть!
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26.11.2021 14:13 Відповісти
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26.11.2021 14:14 Відповісти
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26.11.2021 14:15 Відповісти
В прямом эфире Юрий Бутусов классно опустил клоуна ниже плинтуса!
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26.11.2021 14:16 Відповісти
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26.11.2021 14:17 Відповісти
Ахаха... Я діко ржу... З дебілів, які обрали цього коміка собі в президенти.
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26.11.2021 14:20 Відповісти
Оно с похмелья? Что оно морозит? Кмслорода не хватает во ВСЕХ украинских больницах.Людей не принимают в стационар из-за отсутствия коек.... Позорище на весь мир.... Выбрало быдло себе командира....
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26.11.2021 14:24 Відповісти
У статті не викладено суть питання журналіста. А було так: два роки назад добова смертність (у цілому) була - 1600 смертей. Зараз 3000, серед яких 800 від ковіду. Чи вірите Ви у таку статистику смертей від ковіду?
Ну, і відповідь ні по що ...
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26.11.2021 14:26 Відповісти
Примерно половина смертей от Ковида списывают на другие болезни, оттого и такая избыточная смертность.
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26.11.2021 14:32 Відповісти
А чому влада нічим не заохотила пенсіонерів вакцинуватися ? Чому до серпня місяця , хоч вони були в приорітетній групі, їм була доступна тільки китайська вакцина? , тоді як пфайзером вакцинували чиновників і колективи більше 50 осіб? Тому що була провалена вакцинація і до літа не було достатньо вакцин, а була імітація вакцинації.Чому не було дано вказівки записувати сімейним лікарям людей похилого віку на вакцинацію, а тільки Дія? Велика смертність тільки тому, що влада не займалась вакцинацією людей похилого віку, як в інших країнах, тому й процент вакцинації цієї категорії зовсім малий, тому й смертність висока, тому що не всі пенсіонери могли без блату попасти в лікарню, навіть лежати в корідорі, а помирали вдома.
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26.11.2021 14:28 Відповісти
Чушь, почему в Германии при заболеваемости 70 тыс в день только 300 смертей.
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26.11.2021 14:30 Відповісти
Надеюсь такие идиоты как ты попробуют качесво медицины от зеленского
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26.11.2021 14:58 Відповісти
Послухай, що кажуть притомні лікарі.
https://youtu.be/1C5f4Dxt-yw
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26.11.2021 14:31 Відповісти
Короче, этого питараса надо убирать физически , иначе эта падаль самостоятельно не уйдет!!!!!! А этим интервью маланец забил себе в гроб огромный гвоздь!!!!!
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26.11.2021 14:36 Відповісти
Сегодня таки "черная пятница" - целый день в ленте новостей терпеть этого обдолбленного дегенерата - уже сил нет. А только 2 часа дня. Еще будет вечер.
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26.11.2021 14:40 Відповісти
и еще ночь и 2 дня выходных
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26.11.2021 16:37 Відповісти
а ничё, шо врачи берут в "последний момент"? а до того - "мы как такси".
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26.11.2021 14:46 Відповісти
Так было, может и сейчас так. Колега заболел, лечила семейная дохторка две недели дома. Когда стало хуже положили в больницу. За две недели оклемался и выписали. Вот почему сразу нельзя было нормально лечить? На кислороде не был
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26.11.2021 18:17 Відповісти
Третя група журналістів, хай вони пробачать, була прямо по-ієзуїтськи кинута на вратування психіки в.о. Президента принаймі своїм виглядом.
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26.11.2021 14:46 Відповісти
Один из моих друзей, был полностью здоров и который вакцинировался вакциной Короновак - заболел... Температура 38, поражение легких до 40%. Чувствует себя прекрасно, сказал спасибо мдя, что уговорили вакцинироваться. Все плохо - но оно ждет третьей дозы... Занавес....
Не знаю... Может и поумнеют эти уколотые, но это вряд ли. Да и доживут ли, вопрос...

Но меня радует что кое-кто и кое-где начинают понемногу о чем-то догадываться..







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26.11.2021 14:47 Відповісти
Знаю многих...В том числе и себя, кто вакцинировался короноваком.. Полёт нормальный
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Главное сам не вакцинируйся.
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26.11.2021 15:07 Відповісти
****** этот клован. Зебил даже не понимает что этой прессухой сам себя хоронит. Зебиратели, памперсов хоть возьмите для просмотра этого бреде вашего величайшего. А то ненароком тёпленьким и жиденьким диван себе испортите. А клован не обещал новые диваны вам покупать.
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26.11.2021 14:58 Відповісти
орех и монахов, вы че спали? уже 3-й час зеленкин в эфире, а вы только присоединились - куратору не понравится
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Доктор Борменталь,почему так мало Шариковых в приемной в последний момент?

Филипп Филиппыч,кончились Шариковы и Швондеры...

Доктор Боменталь,а что теперь делать с Вакцинами? Отправим в Китай..там полтора миллиарда Шариковых...
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26.11.2021 15:00 Відповісти
В общем,это публичная самоликвидация зекрысы,а не прессуха
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26.11.2021 15:00 Відповісти
так я вам ясним язиком гаварю: баригі укралі! я тут ні прі чьом
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Ольга ********* каже что Порошенко специально проиграл выборы чтобы банду Зелемойских Кучмистов подставить..
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26.11.2021 15:03 Відповісти
Меня больше всего волнует ,какой частью тела, жопой или головой, думают эти 23% населения , которые готовы сегодня,отдать свои голоса за этого изверга и палача - Зеленского, который нагло врёт , что ковидные больные в УКраине не умирали от недостатка кислорода!! Ну как после этого этот убийца многих сотен ковидных больных выходит на трибуну ТВ и целый день им нагло врёт о там какой он и его дебильная команда слуг народа, хорошие и пушистые!!
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26.11.2021 15:04 Відповісти
во всем виноваты Порошенко Розумков Герос и Степан Бандера
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26.11.2021 15:11 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський задоволений теперішніми темпами вакцинації Джерело: https://censor.net/ua/n3301796

Плетемося у хвості , і він задоволений ! В країні антивакцинаторський шабаш , а воно бл.. задоволене . ! Малохольне якесь . .
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26.11.2021 15:11 Відповісти
Бумеранг страшная штука Зелемойские...,вы сами себя уничтожили...
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26.11.2021 15:15 Відповісти
зеля гундосит: "мне не нравится количество смертей" - как может количество смертей нравится или не нравится ? статист никчемный! когда это безобразие зеленое сядет за решетку?
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26.11.2021 18:09 Відповісти
А как обратиться за помощью раньше, если к семейному врачу заняты места за 2 недели наперед? А скорые отказываются приезжать? Видимо Зеленский далек от реалий медицины в Украине.
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26.11.2021 18:30 Відповісти
а где шутка "95 квартала" про Сеньора Ковидомора? Зеленский закатал в асфальт надежды на спасение этих несчастных людей, и за это будет проклят до третьего колена.
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26.11.2021 19:37 Відповісти
 
 