Зеленський про рекордну смертність від COVID-19 в Україні: Ці смерті не через те, що у нас немає кисню - люди звертаються до лікарів в останній момент
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Президент України Володимир Зеленський задоволений теперішніми темпами вакцинації.
Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я задоволений тільки однією статистикою: що у нас 273, 275, 300 тис. вакцинованих щодня. Це в рази більше, ніж на початку. Це гарна новина. Я не задоволений кількістю смертей. Ці смерті не через те, що у нас немає кисню. На жаль, у нас люди, особливо поважного віку, звертаються в останню мить, в останній момент. У нас люди не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. На жаль, вони звертаються за день до смерті, коли дома пройшли період, в який їм можна було краще допомогти. Або навіть не звертаються. Також у нас велика кількість людей в цій статистиці, які хворіють іншими хворобами. І на момент їх смерті йде перевірка і кажуть, що у них є ще й COVID-19. Зараз статистика краща. Ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це пов’язано з вакцинацію", - заявив Зеленський.
Президент додав, що вважає нинішнього очільника МОЗ гарним міністром і він довіряє йому в питаннях статистики.
Зеленський також сказав слова вдячності лікарям, які лікують хворих на COVID-19.
Разом з тим, він зазначив, що в статистиці можуть бути помилки, а також маніпуляції, пов’язані, на думку президента, з бажання медиків отримувати доплати за лікування COVID-пацієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
просто треба перестати дихати.
.....
просто я вам ни-че-го не дол-жен !
Ну, і відповідь ні по що ...
https://youtu.be/1C5f4Dxt-yw
Не знаю... Может и поумнеют эти уколотые, но это вряд ли. Да и доживут ли, вопрос...
Но меня радует что кое-кто и кое-где начинают понемногу о чем-то догадываться..
Филипп Филиппыч,кончились Шариковы и Швондеры...
Доктор Боменталь,а что теперь делать с Вакцинами? Отправим в Китай..там полтора миллиарда Шариковых...
Плетемося у хвості , і він задоволений ! В країні антивакцинаторський шабаш , а воно бл.. задоволене . ! Малохольне якесь . .