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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Пєсков (1444) заколот (34)

"Росія не збиралася брати участь", - у Кремлі відреагували на слова Зеленського про держпереворот в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не мала планів брати участь у державному перевороті, про який сьогодні під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Росія не мала планів брати участь (у держперевороті - ред.), і РФ ніколи не займається такими справами", - сказав представник Кремля.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше 26 листопада Зеленський на прес-конференції заявив, що іноземні спецслужби повідомили його про те, що начебто 1 грудня в Україні планується державний переворот.

"Отримав інформацію, що 1 числа в нашій державі буде дрежавний переворот. Цікава ж інформація? Важлива інформація. 1-2 грудня. Можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені 1 млрд долларів. Це підстава бізнесмена Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+5
России переворот не выгоден,ее такой дурачек как Зеленский устраивает более чем.
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26.11.2021 14:15
+5
Я в курсе. Теперь за оскорбления в его адрес будут банить, как и за шутки в адрес ...
Ну, вы поняли.
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26.11.2021 14:17
+5
Зеленые, для своего лохтората с памятью рыбки Гуппи, снова затягивают песню про "путч Порошенко". Теперь, видимо, приписывают туда ещё и Ахметова.
Госпереворот уже происходит. На наших глазах. Банда вороватых зеленорыгов узурпирует власть в Украине. Зеленский и Ермак считают себя государством, кто критикует их - тот против Украины.
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26.11.2021 14:28
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Им можно верить.
А ахметка молчит?
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26.11.2021 14:09 Відповісти
Не трогай на Цензорі Рижого. Тут він СВЯТИЙ!!!
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26.11.2021 14:12 Відповісти
Я в курсе. Теперь за оскорбления в его адрес будут банить, как и за шутки в адрес ...
Ну, вы поняли.
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26.11.2021 14:17 Відповісти
...Порошенко
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26.11.2021 14:22 Відповісти
Йой, які ви дві кокеточки, курви ви дві дурні! Їх будуть банити за ахмєтава!)))) *****, напевно правду кажуть про подоляка, що він недолугий дурник)))
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26.11.2021 14:23 Відповісти
Только для тебя - кликни по смайлику.

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26.11.2021 14:26 Відповісти
Я чот не понял: украиномовная и рускоязычная версия цензора живот своими отдельными жизнями?
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26.11.2021 14:09 Відповісти
Ты будешь удивлён, но так было и раньше, ламинат Маккартни.
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26.11.2021 14:10 Відповісти
На украинской версии новости быстрее появляются. И там новость что Елмак потужный человек, в рускоязычной версии этого нет. Я хотел поржать с фразы зебиленского, что Елдак - мощный мужик, а нифига
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26.11.2021 14:16 Відповісти
Раньше первыми новости появлялись на русскоязычной версии, а сейчас наоборот.
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26.11.2021 14:19 Відповісти
В попередній версії сайту новини спочатку з'являлися на російській, а потім із затримкою на українській.
Тепер навпаки.
І ще, був період, коли на українській можна було коментувати, а на російській коменти були заблоковані.
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26.11.2021 14:15 Відповісти
Вчера так с Омельченком было. На укр модер закрыл коменты, а я смотрю у меня лента гудит, смотрю рос - а там открыто
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26.11.2021 14:17 Відповісти
українською... російською.. А НЕ на українській..на російській
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26.11.2021 14:21 Відповісти
Я мав на увазі версію, а не мову.
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26.11.2021 14:22 Відповісти
О торкануло... гаранта, навіть москалі в нєдоумєніі
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26.11.2021 14:10 Відповісти
На манежі пургоносний піськоструй !!! Погнав пургу !!!))))
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26.11.2021 14:11 Відповісти
Та вистачить і власних алігархів,які володіють 70% ВВП. От лише довіри до Зє ,що він серйозно буде мочити алігархів, десь 00,1 хрен процентів.
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26.11.2021 14:11 Відповісти
представляю как они сейчас ржут там к кремле от этой пресухи....(( и это бесит!!
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26.11.2021 14:11 Відповісти
Если бы только "ржали" ... Боюсь, что очень внимательно анализируют и делают стратегические выводы. Оно же типа "главнокомандующий". С таким "говнокомандующим" можно хоть завтра вторгаться в Украину ...
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26.11.2021 14:26 Відповісти
вот Кавказ Центр интересуется..

Kavkaz Center


@newkc14

·
6 мин



Зеленский утверждает, что 1-2 декабря готовится госпереворот и за этим стоит Москва которая хочет "госперевернуть Украину" руками Рената Ахметова.
Получается, что Кремль хочет свергнуть свою кадровую агентуру Ермака и Демченко, которые де-факто руководят Зеленским?
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26.11.2021 14:12 Відповісти
Как же мосейчучка минетит вазеленскому. Фу ***...
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26.11.2021 14:12 Відповісти
)) получается параша знала, шо идёт подготовка переворота, но в этот раз, брать в нём участие не собиралась
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26.11.2021 14:13 Відповісти
Ахаха, даже кацапы охренели от бреда нелоха обдолбаного, вовик пиши заяву про отставку, конченый ты наркоман
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26.11.2021 14:15 Відповісти
России переворот не выгоден,ее такой дурачек как Зеленский устраивает более чем.
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26.11.2021 14:15 Відповісти
буба 4 раза ірой - йому сам ершік кримлівській відповідае...
е всі підстави на ґучний новорічний чес на московіі....
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26.11.2021 14:19 Відповісти
В Тунисе произошел государственный переворот. Президент бежал из страны
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26.11.2021 14:21 Відповісти
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26.11.2021 14:22 Відповісти
Ви не доказали. Естафетну паличку він передав зеленському.
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26.11.2021 14:28 Відповісти
Да уж, конечно , всяких мертветчуков,петушариев ,мурлаевых и новинских , нам во власть спонсируют просто так , без цели !
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26.11.2021 14:22 Відповісти
Спроби не дати Гундосику і агенту ФСБ Єрмаку здати Україну ху*лові хрипате назвало держпереворотом.
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26.11.2021 14:25 Відповісти
Зеленые, для своего лохтората с памятью рыбки Гуппи, снова затягивают песню про "путч Порошенко". Теперь, видимо, приписывают туда ещё и Ахметова.
Госпереворот уже происходит. На наших глазах. Банда вороватых зеленорыгов узурпирует власть в Украине. Зеленский и Ермак считают себя государством, кто критикует их - тот против Украины.
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26.11.2021 14:28 Відповісти
шо, и в Черногории не было?
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26.11.2021 14:38 Відповісти
ніяких переворотів. повинен сам вийти, скласти ласти, перевибори, всьо тіхо мірно. бєз поводов для кацапов. іначе ой!
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26.11.2021 14:34 Відповісти
Ну і кого обирати?
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26.11.2021 14:37 Відповісти
Вова нєлох протягує з кацапами діалох. Ну і нагльож. Вже камінг аут Єрмаку з Козаком готує, посилаючись на Мішеля і Європу.
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26.11.2021 14:37 Відповісти
 
 