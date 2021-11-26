"Росія не збиралася брати участь", - у Кремлі відреагували на слова Зеленського про держпереворот в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не мала планів брати участь у державному перевороті, про який сьогодні під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Росія не мала планів брати участь (у держперевороті - ред.), і РФ ніколи не займається такими справами", - сказав представник Кремля.

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Раніше 26 листопада Зеленський на прес-конференції заявив, що іноземні спецслужби повідомили його про те, що начебто 1 грудня в Україні планується державний переворот.

"Отримав інформацію, що 1 числа в нашій державі буде дрежавний переворот. Цікава ж інформація? Важлива інформація. 1-2 грудня. Можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені 1 млрд долларів. Це підстава бізнесмена Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка", - заявив Зеленський.