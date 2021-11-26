Криза на білоруському кордоні: РНБО попередила про "скоординовані дезінформаційні кампанії"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
РНБО України заявила про неправдиві інформаційні кампанії, які виникають на тлі кризи мігрантів на кордоні Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
В відомстві вважають, що "мігрантська криза в Білорусі" супроводжується скоординованою російсько-білоруською інформаційною кампанією.
Основні елементи маніпулятивної кампанії:
- домінування в інформаційному просторі російсько-білоруської точки зору;
- велика кількість білоруських представників державних і лояльних владі ЗМІ, в режимі нон-стоп знаходяться на місці подій;
- поширення великої кількості відеороликів в соцмережах, професійно знятих і відображають білоруську позицію;
- використання теми постраждалих жінок і дітей у висвітленні "мігрантської кризи";
- поширення інформації про наявність на кордоні з боку Польщі бази НАТО з багатотисячним контингентом;
- використання в повідомленнях замість терміна "мігрант" терміна "біженець";
- позиціонування ролі білоруської влади і силових відомств як чисто гуманістичних;
- фокусування уваги в повідомленнях на "байдужості європейських чиновників і жорстокості польських правоохоронців";
- позиціонування України як основного транзитера нелегальних мігрантів до країн ЄС.
Крім того, в РНБО навели приклади тем та інформаційних повідомлень, які несуть в собі елементи маніпуляцій або взагалі є абсолютною неправдою.
Приклади тем та інформаційних повідомлень:
- польські прикордонники використовують перцеві балончики проти дітей, при цьому є свідчення, що для підтверджуючих зйомок при підготовці сюжету дітям в очі пускали сигаретний дим, щоб викликати сльозотечу і аргументувати це "картинкою";
- 14 Листопада білоруські силовики поширили серед мігрантів інформацію, що Німеччина направила за ними автобуси, які не пропустили поляки. Метою було спровокувати прорив кордону;
- білоруська влада прихистила мігрантів у торгово-логістичному центрі, надала їм гарячий чай, сухий одяг, спецназ виключно доброзичливо ставиться до біженців;
- польські та литовські прикордонники систематично затримують українських перевізників нелегальних мігрантів на авто з польськими номерами;
- 18 листопада в Чорнобильській зоні відчуження затримали групу афганців і пакистанців, яких з України повинні були переправити в ЄС. Повідомлення супроводжувалося постановочним відео;
- окремі Telegram-канали після рішення РНБО про додаткові заходи безпеки у зв'язку з міграційною кризою повідомили, що українська влада планує стимулювати расову неприязнь українців до мігрантів з Близького Сходу.
Нагадаємо, 24 листопада в Раді національної безпеки і оборони України побачили російський слід у Марші антивакцинаторів, який пройшов в Києві. У відомстві вважають, що акція спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.
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