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Зеленський (17470) Квартал-95 (162) Росія (47279) телебачення (732)

Зеленський про продаж серіалів "Кварталу 95" російському телебаченню: "Я не беру участі в оперативній діяльності, я все віддав, мене це не цікавить"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про продаж серіалів

Президент України Володимир Зеленський не цікавиться діяльністю студії "Квартал 95".

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вийшов з компанії, бренди, які мені належать, "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" і так далі - так, у мене є права на ці бренди. … Я не беру участі в оперативній діяльності, я все віддав, мене це не цікавить. У мене велика любов до хлопців із "Вечірнього кварталу", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО

Коментуючи прохання журналістів дати оцінку, чому продукція "Кварталу 95" демонструється на російських телеканалах, на які накладені санкції РНБО, президент сказав: "Зі шведами студія "Квартал 95" уклала договір, мені здається років за 10 до початку війни. Це був наш, тоді ще наш, ексклюзивний партнер.… Вони продають товар студії "Квартал 95" у 40 країн. Ось що відбувалося і відбувається".
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Топ коментарі
+11
"Голий, босий ..."
Тільки бабло на рахунки падає і падає.
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26.11.2021 14:30
+10
кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
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26.11.2021 14:30
+9
Лживая, мерзкая тварь.
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26.11.2021 14:34
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А шо так можно было????
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26.11.2021 14:29 Відповісти
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26.11.2021 14:52 Відповісти
"Голий, босий ..."
Тільки бабло на рахунки падає і падає.
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26.11.2021 14:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U


ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПОВІВ НА ЗАПИТАННЯ ПРО ПАЛЕЦЬ ЛЕРОСА

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
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26.11.2021 15:16 Відповісти
Схожий.)) Особливо міміка.
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26.11.2021 15:25 Відповісти
кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
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26.11.2021 14:30 Відповісти
Лживая, мерзкая тварь.
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26.11.2021 14:34 Відповісти
Десь я подібне вже чув.
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26.11.2021 14:34 Відповісти
Слепой траст? 🤣
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26.11.2021 15:25 Відповісти
А що значить"оперативна діяльність"?Він хто оператор чи оперативник чи,може,оперуючий хірург?
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26.11.2021 14:35 Відповісти
Кому ти втираєш, жадіна малороська?
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26.11.2021 14:38 Відповісти
Угу. какаяразница, деньги ж не пахнут. Они для этого ублюдка и в 2014 в уже оккупированной зверями Горловке не пахли.
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26.11.2021 14:39 Відповісти
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26.11.2021 14:41 Відповісти
все віддав......Шефиру,першому помічнику!!!!!!! І він не в курсі.!!!!!!І Шефір не є держслужбовцем!Деклараціі не заповнює!!!!!Цинічне,тупе брехло.
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26.11.2021 14:41 Відповісти
все улыбки, смешки ВЕРХОВНОГО ( на чем оно настаивало в разговоре с Бутусовым) головнокомандувача - не что иное как нервная реакция на опасность, а не проявление чувства юмора....
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26.11.2021 14:46 Відповісти
Ага, так тебе и поверили, ты нелох всё что не говоришь то всё враньё
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26.11.2021 14:48 Відповісти
"Почему конфеты рошен находят в пайках ополченцев?"(с) А это другое! *****, недомерок лицемерный
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26.11.2021 14:50 Відповісти
Значит фабрика в Липецке порошенко , это торголя порошенко на крови , а ***** торговля и прокат 95 квартала и телесериала СВАТЫ в Росиии Это не торговля на крови??А ежегодные Дивиденты от проката 95 кварталу и СВАТОВ , в РОссии , в 5млн. грн в карман, лично зеленскому, это не продажа на крови!! Порошенко точно также отдал свою фабрику в Липецке , в управление независимой компании , как этот брехло -сцыкло Зеленский свой 95 квартал!!... Брехло офшорно-жидовское этот зеленский!! Сначала блин заплати все украденные налоги за прошлые год!!!!......Мусор блин!! такому человеку не место в кресле президента Украины!!!
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26.11.2021 14:52 Відповісти
Барыга!!!
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26.11.2021 14:55 Відповісти
бреше
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26.11.2021 15:04 Відповісти
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26.11.2021 15:11 Відповісти
обновляю Цензор сегодня и с ужасом жду каждой новой новости с этой прессухи..
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26.11.2021 15:14 Відповісти
Да ладно не у что он не вернётся в квартал 95 когда проиграет выборы в президенты
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26.11.2021 15:22 Відповісти
брехлива тварюка. а те швэды то же с 95-го квартала соцгорода, или они питерские?
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26.11.2021 15:31 Відповісти
я тока бабло на карточку палучаю
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26.11.2021 15:41 Відповісти
Я подозревал что он слабоумный,но иметь такую наглость при IQ значений комнатной температуры,такое вижу впервые. Избиратели зеленского,хоть успеваете глотать?
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26.11.2021 17:07 Відповісти
 
 