УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14086 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
997 12
вакцина (3528) МОЗ (3882) звільнення (1511) коронавірус (16712)

З 9 грудня нещеплених від COVID-19 держслужбовців та соцпрацівників відсторонять від роботи, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

З 9 грудня нещеплених від COVID-19 держслужбовців та соцпрацівників відсторонять від роботи, - МОЗ

З 9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року, який розширив перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активний епідпроцес за COVID-19 триває в Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській і Чернігівській областях, – головний санлікар

Працівники вищезазначених установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Контроль за допущенням до роботи тільки тих працівників, які мають документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, покладається на керівника підприємства.

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення, то керівник має проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання професійних обов’язків. Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють.

Також читайте: До Нового року хвиля COVID-19 вже має вийти за територію України, - Кузін

Важливо, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.

Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для продовження його відсторонення від роботи немає. Працівник має бути допущений до роботи.

Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей".

Відповідальність за порушення вказаної статті для керівника підприємства становить від 34 тисяч гривень.

В МОЗ нагадали, що держслужбовці та соціальні працівники, а також співробітники стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно а кто за тех отстраненных работников предприятий станет на рабочие места вместо них?
что заводы поостанавливают
показати весь коментар
26.11.2021 14:36 Відповісти
Як думаєш, на заводах держслужбовці чи соцпрацівники працюють?
показати весь коментар
26.11.2021 17:43 Відповісти
" підприємств ..... затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83 "
как ты думаешь кто будет ликвидировать вместо не вакцинированных обесточивание населенных пунктов из за непогоды в облэнерго?
наверное министр приедет и полезет на опору провода натягивать
показати весь коментар
26.11.2021 18:06 Відповісти
Чувак. Ты не в курсе, что разного рода энерго, уже почти все частные? Вот Энергоатом, это госконтора. Ну так по столбам они не лазят.
показати весь коментар
26.11.2021 18:43 Відповісти
а ты перейди по ссылке что под 83 и посмотри перечень предприятий
столб это в огороде а в энергетике опора
10 декабря мне на смену в 7 утра и вся смена не вакцинированная только один вакцинированный который во вторник вышел на работу как переболел короновирусом,
не пустят будем Новый год праздновать дома а не на работе в новогоднюю ночь
показати весь коментар
26.11.2021 18:59 Відповісти
Ну про столбы-опоры, это ты круто растолковал. А вот на счет конторы, где ты провода крутишь. Можно было бы и не мутить. Про перечень под 83. Назвался бы и всех делов.
показати весь коментар
26.11.2021 19:11 Відповісти
Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей Джерело: https://censor.net/ua/n3301803
Призовников за уклонение меньше штрафуют
показати весь коментар
26.11.2021 15:01 Відповісти
44.3 коапа более 80% всех дел в суде рассыпаны и штрафов по ним нет.
Если без приказа не пускают - вызов полиции- заява -суд. Если есть приказ - копия -суд.
показати весь коментар
26.11.2021 15:05 Відповісти
А это что еще за перл "44.3 коапа"?
Переведи.
показати весь коментар
26.11.2021 18:46 Відповісти
Згідно з наказом, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов'язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники: Джерело: https://censor.net/ua/n3301803

пока єтого шмурдяка не будет в плане прививок согласно графику - все наказы не наказы
Это как бы первое. ну а второе - отстранение должно быть не на словах, а оформленно приказом.Вот с копией приказа (с печатями и подписями) можно смело идти в суд и подавать на непосредственно руководителя предприятия/установи - с компенсацией всех трат/зп/моральной .И суд будет на стороне исца на 100% ибо нарушено столько норм и задето столько законов, что никакой постановой км не прикроеться ни один руководитель.
показати весь коментар
26.11.2021 15:02 Відповісти
Шмурдяк у тебя в голове. Вместо серого вещества.
показати весь коментар
26.11.2021 18:49 Відповісти
 
 