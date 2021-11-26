США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС будуть нас підтримувати, якщо почнеться масштабний наступ РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Союзники пообіцяли Україні допомогу в разі масштабного наступу Росії.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми публічно і не публічно отримали дуже пряму інформацію від США, від Британії, від Туреччини, від країн Європейського союзу, наших друзів, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати, якщо щось почнеться. Як це буде на практиці, я не знаю. Чітких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+5 Olha Olha
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во рту опилки, слезы из под век.."
ето про нас.
Тільки засцить ***** нарадати, от побачиш.
У мене немає мети з тобою тут сперечатися. Я викрив кацапа - справу зроблено, більше відповіді не буде.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап - раб ***********.
Погибшим им
Но издалека"
Вл. Высоцкий
Навряд ***** пожене рабоКацапов на убой, бо то буде кінець його недоімперії. Просто понти від мокшанського гопніка ***** 80/20(80 понти,20 що нападе).
США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС що не приймуть капітуляцію зе-влади перед Московією
Будуть пи#здить смертників кацапов бо вже всіх дістали смердючі мерзоти!
Что-то я запутался, давайте следующую группу. Может там дебильных вопросов не будет. Да и вообще нужен перерыв, а то что-то меня поопустило".
Перевірим, а ну ж бо напиши: путин-*****, рф- фашисская страна, кацап- раб ***********.