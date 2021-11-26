Вивчення впливу виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19 на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ
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Глава відділу нових хвороб ВООЗ Марію Ван Керкхове заявила, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини необхідно кілька тижнів. Йдеться про південноафриканський варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.
За її словами, на сьогодні ВООЗ відомо про майже 100 геномних послідовностей цього штаму.
"Наша технічна група з еволюції вірусів обговорює це питання (про новий штам коронавірусу. - Ред.) з колегами з Південної Африки. Вони проведуть зустріч завтра. Зустріч скликана, щоб це обговорити", - наголосила Керкхове.
Вона зазначила, що наразі мало що відомо про цей штам, але можна точно стверджувати, що цей варіант має велику кількість мутацій.
"Планується проведення досліджень, які триватимуть кілька тижнів. Мета цієї роботи полягатиме, зокрема, у тому, щоб з'ясувати потенційний вплив цього варіанту, наприклад, на вакцини", - резюмувала Керкхове.
Нагадаємо, у ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529.
Після чого Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу.
Додамо, що експерти ВООЗ повинні вирішити, чи є цей штам "варіантом інтересу " чи "варіантом занепокоєння".
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ДОВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
Организм действует несколько иначе. Он создаёт набор антител против разных вирусных белков. Эффективность такого подхода ниже. Зато универсальность выше.
Откуда берутся все эти "умные" заголовки!?
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Основная причина паники на рынке - выявление нового штамма коронавируса, имеющего большое количество мутаций, - B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте «ужасающая». Он отмечает, что B.1.1.529 может быть «хуже, чем почти все остальные». В частности, и чем «Дельта»-штамм, который сейчас доминирует в мире.