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Вивчення впливу виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19 на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вивчення впливу виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19 на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ

Глава відділу нових хвороб ВООЗ Марію Ван Керкхове заявила, що для вивчення впливу нового штаму коронавірусу на вакцини необхідно кілька тижнів. Йдеться про південноафриканський варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За її словами, на сьогодні ВООЗ відомо про майже 100 геномних послідовностей цього штаму.

"Наша технічна група з еволюції вірусів обговорює це питання (про новий штам коронавірусу. - Ред.) з колегами з Південної Африки. Вони проведуть зустріч завтра. Зустріч скликана, щоб це обговорити", - наголосила Керкхове.

Вона зазначила, що наразі мало що відомо про цей штам, але можна точно стверджувати, що цей варіант має велику кількість мутацій.

"Планується проведення досліджень, які триватимуть кілька тижнів. Мета цієї роботи полягатиме, зокрема, у тому, щоб з'ясувати потенційний вплив цього варіанту, наприклад, на вакцини", - резюмувала Керкхове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19, що, ймовірно, називатиметься "Ню"

Нагадаємо, у ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B. 1.1.529.

Після чого Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу.

Додамо, що експерти ВООЗ повинні вирішити, чи є цей штам "варіантом інтересу " чи "варіантом занепокоєння".
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" Варіант B.1.1.529 має 32 мутації в білку спайка, частині вірусу, яку більшість вакцин використовують для підготовки імунної системи проти Covid."

ДОВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
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26.11.2021 15:00 Відповісти
У них задача стояла - максимальная эффективность. Они ее добились путём узкой специализации против одного белка. Если этот белок существенно поменяется, то нужно менять вакцину.

Организм действует несколько иначе. Он создаёт набор антител против разных вирусных белков. Эффективность такого подхода ниже. Зато универсальность выше.
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26.11.2021 16:59 Відповісти
Можно совершенно точно сказать: вирус на вакцину не влияет, для этого не нужно несколько недель исследований.
Откуда берутся все эти "умные" заголовки!?
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26.11.2021 15:03 Відповісти
читай так: "ми ще точно не придумали, як цей PR-трюк розкручувати. Одне ясно - це робити однозначно треба".
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26.11.2021 15:06 Відповісти
Новый штамм чистая отмазка. Реальность такова: вакцина УЖЕ не работает - смотрим стату Германии, Чехии, Польши. Надо же чтото пиплу втирать, ато пипл может подозревать чего начнёт.
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26.11.2021 15:36 Відповісти
Вона і не мала працювати.
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26.11.2021 15:48 Відповісти
Реальность такова, что среди вакцинированных смертность/госпитализации на порядок меньше.

Невакцинированных в ЕС около 150 млн человек. Среда более чем достаточная для распространения вируса. Потенцильно на 1 млн покойников.
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26.11.2021 16:56 Відповісти
В ПАР зараз рівень вакцинації 23,8%. А тут антиваксери запевняли, що нові штами у високовакцинованих країнах виникають. Але попередній південноафриканський штамм GH/501Y.V2 / B.1.351 (Бета) знайшли в ПАР в травені 2020. А Дельта виник в Індії в жовтні 2020.
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26.11.2021 16:23 Відповісти
Здесь помню - сдесь не помню (с)
Эффект Марека - это про вывод высоколетальных штаммов.
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26.11.2021 16:32 Відповісти
На свою память жалуйтесь своему врачу. Тут я вам не помощник.
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26.11.2021 16:40 Відповісти
Цены на нефть «поползли» вниз. Стоимость нефти марок Brent и WTI снизилась сразу на 5%. Баррель Brent оценивается в 78,8 доллара на момент публикации. Баррель WTI - чуть больше 74 долларов.

Это привело к понижению котировок Dow Jones, US 500, DAX. Больше всего падают показатели российских Мосбиржи и РТС.

Основная причина паники на рынке - выявление нового штамма коронавируса, имеющего большое количество мутаций, - B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте «ужасающая». Он отмечает, что B.1.1.529 может быть «хуже, чем почти все остальные». В частности, и чем «Дельта»-штамм, который сейчас доминирует в мире.
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26.11.2021 19:42 Відповісти
 
 