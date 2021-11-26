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Путін повинен публічно сказати, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Путін повинен публічно сказати, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова до розмови.

"Не хочете зустрічей - давайте говорити телефоном. Давайте скажемо публічно, що Росія не готує повномасштабне вторгнення до України. Цей сигнал був би зараз важливим", - додав президент.

Також читайте: США, Британія, Туреччина, Канада та друзі з ЄС будуть нас підтримувати, якщо почнеться масштабний наступ РФ, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
а толку? до нього довіри як і до тебе - нуль!
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26.11.2021 14:51
+12
Яке ж воно.... Коли москалі говорили правду? Чим більше москаль обіцяє, тим крутіше обмане.
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26.11.2021 14:52
+12
...ну да, ну да
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26.11.2021 14:55
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а толку? до нього довіри як і до тебе - нуль!
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26.11.2021 14:51 Відповісти
у лютому 2014 фуйло кремльовске верещало "нет никакой оккупации крима, вывсеврете, у нас соглашения будапештские, расея никогда не пойдет войной в Украину!"..
как раз в то време бубОчко по москве прыгало и высмеивало Украину..

А теперь клован знов хоче "слова от вови-сЦарь для вови-сСаря"
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26.11.2021 15:55 Відповісти
Его нет . путин - это орда . От Европы до Дальнего Востока .
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26.11.2021 14:52 Відповісти
и бубочка увидит в глазах чекиста правду..
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26.11.2021 14:52 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне. (с)
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26.11.2021 14:52 Відповісти
Яке ж воно.... Коли москалі говорили правду? Чим більше москаль обіцяє, тим крутіше обмане.
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26.11.2021 14:52 Відповісти
путін должын дать чєснає русскає слова!
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26.11.2021 14:53 Відповісти
Нит ! Только слово ахвицера !
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26.11.2021 15:21 Відповісти
А ТО ШО??
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26.11.2021 14:53 Відповісти
надо быть безмозглым кретином, чтобы иметь желание слушать путина ....
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26.11.2021 14:53 Відповісти
Квн никогда гне победит кгб,путин тебе скажет,нассыт в глаза и уши, а потом удивиться - женщина,вы кто?
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26.11.2021 14:53 Відповісти
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж.
Он над нами издевался.
Ну сумасшедший - что возьмёшь!"
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26.11.2021 14:54 Відповісти
Да, Владимир Семёнович как в воду глядел...
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26.11.2021 16:24 Відповісти
...ну да, ну да
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26.11.2021 14:55 Відповісти
ДБ.
Тупое дитё.
Ещё скажи - пусть ***** в угол само себя поставит.
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26.11.2021 14:55 Відповісти
Объясните кто-нибудь этому глупому ж.дёнку, что никакая беготня и упрашивания кацапов о встрече ни к чему не приведут. Даже если она и состоится. Стремиться нужно к созданию таких условий, при которых они бы сами за нами бегали и просили. Пока условия не созданы, хоть в жопу Путю целуй - ничего не двинется.
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26.11.2021 14:56 Відповісти
"Глупому ж.денку". хм. Ты из этих, из мр.зей тридцатых. Это не вопрос. И тоже, да, недосказанность в одной точке.
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21.01.2022 12:25 Відповісти
И для этого нужно обязательно х.лу в ширинку заглянуть.
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26.11.2021 14:56 Відповісти
нікчемний підхйловник.
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26.11.2021 14:57 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
Кого нам обрали 73% зебілів🤯🤡👺🤥💩
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26.11.2021 14:57 Відповісти
идиотов жизнь ничему не учит.
оно снова хочет посмотреть в глаз кацапам.
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26.11.2021 14:57 Відповісти
Какое же оно дебильное....
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26.11.2021 14:58 Відповісти
Уже говорил в 2014. То не руссиш солдатен, а самооборона Крыма.
Через две недели изменил риторику на противоположную.
Толку от любых слов Ху*ла?
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26.11.2021 14:58 Відповісти
путин: "ну какое вторжение, о чем вы?. но на, кстати, ожидаемые провокации украинской стороны ответ будет молниеносный, всеми возможными силами и средствами наших вооруженных сил. владимир александрович, устроит такой ответ?
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26.11.2021 14:58 Відповісти
а зеЛеный чмырина.не знает,что куйло лжет как дышит
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Так само, як кілька років тому розповідав про "самооборону Крима". Чесно і піблічно
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Вже якось було коли Крим окупували.
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26.11.2021 15:00 Відповісти
Ну скажет и шо ???
Он же уже говорил, что самолёт не сбивал, шахтёры выкапывают танки и боеприпасы.....
Он или идиот или прикидывается !
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26.11.2021 15:02 Відповісти
Путін перед 2014 казав, що росія визнає кордони України. Для всіх, крім дебілів, вже давно ясно, що ху.йло завжди бреше.
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26.11.2021 15:02 Відповісти
"Нас там нет". "Это самооборона Крыма". "Оружие они забрали у ВСУ" и еще десятки прямых заявлений которым можно "верить"? Да? шмаркля!
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26.11.2021 15:03 Відповісти
Если ***** нужна Украина
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26.11.2021 15:05 Відповісти
Вроде в 2014 ***** уже говорил что не будет нападать на Украину. Даже когда раздавал медали своим боевикам *за захват крыма*. Вы хотите еще чтобы бешенная собака вам прогавкала что не будет вас кусать?
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26.11.2021 15:06 Відповісти
Яке ж й...те
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26.11.2021 15:08 Відповісти
сына, маленький, убогонький, словам верит, у ты моя пуся нюхнастая...
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26.11.2021 15:08 Відповісти
да и в Крыму их не было
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26.11.2021 15:09 Відповісти
Гитлер Сталину сказал, и шо?
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26.11.2021 15:12 Відповісти
головнюк-орел, беркут практически - "будем всех бамбить"...
смелый и красивый...
как гыкнет и заскрипит - попадет суспостат под зеленый паровоз - не поздоровится...
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26.11.2021 15:13 Відповісти
дайте ему щелбан - най спить...
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26.11.2021 15:14 Відповісти
Ага. І всі одразу повіримо - що це правда. Яке ж це зе - тупе.
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26.11.2021 15:15 Відповісти
Велике знущання над здоровим глуздом

Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
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26.11.2021 15:18 Відповісти
Victor Tregubov: Вимкнув. Не зміг додивитися.

Коротше, все. Тепер я точно переконаний, ця поламана радіоточка до кінця терміну не досидить. Просто в силу відриву від реальності. Тут і допомагати особливо не треба буде, воно й саме впорається. В принципі, вже можна у відставку за станом здоров'я.

Питання в тому, як мінімізувати шкоду від його дій до того.

P.S. Окремо уявляю, який емоційний вплив ця конференція спричинила на ту частину його медіапулу, яка розуміє, як воно виглядає зі сторони. Бідосі. Мені вас реально шкода.
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26.11.2021 15:19 Відповісти
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26.11.2021 15:19 Відповісти
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26.11.2021 15:20 Відповісти
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26.11.2021 15:20 Відповісти
сегодня скажет , а завтра начнёт градами обстрел ...вова ты совсем ипанько???
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26.11.2021 15:22 Відповісти
Так он и сейчас говорит,что и ранее вторжения не было! Как и дальше будет,гибридными силами будет работать и говорить - нас там нет,как и в Крыму! Какой наивный ЗЕ....
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26.11.2021 15:25 Відповісти
Поржал. ***** соврать - как 2 пальца обоссать - он это уже не раз доказал. А Зеля все в прострации витает.
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26.11.2021 15:27 Відповісти

Путин должен публично сказать, что ФСБУ и ФСБ одна семья.
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26.11.2021 15:29 Відповісти
"Путин должен публично сказать..."

Да ему соврать, что два пальца об асфальт!
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26.11.2021 15:29 Відповісти
У Зе прогресс? Раньше мечтал заглянуть Пу в глаза, а теперь -услышать его голос. Пу скажет, что " не нападем" - только дурень поверит. "Ни один договор с Россией не стоит бумаги , на которой он написан" ( Бисмарк).
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26.11.2021 15:37 Відповісти
Поднимите этому идиоту архивные выступления х№йла с 2000 гг., он не раз заявлял, что не собирается нападать на Украину и по Крыму отдельно.
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26.11.2021 15:39 Відповісти
Так Песков уже это говорил.))
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26.11.2021 15:41 Відповісти
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26.11.2021 15:44 Відповісти
Путлер говорил, что он не собирается оккупировать Крым, какой украинец, и даже пацак в его Орде, после 2014 г. поверит, что на Глюке говорят о том, что думают?
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26.11.2021 15:49 Відповісти
Дибил.
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26.11.2021 15:55 Відповісти
от же несповна розуму влада(((
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26.11.2021 15:55 Відповісти
Мелкий шлемазл уже забыл, как он перед выборами гундосил за Будапештский меморандум? Типа как только, всех на кукан и пускай отвечаю за то, что не исполнили... И???
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26.11.2021 16:02 Відповісти
Егеж!!!
)(уйло розповість-"нас там нєт, єто не ми а Порошенко"
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26.11.2021 16:02 Відповісти
Вже восьмий рік іде війна з мокшандією і стільки часу ми чуємо:,,іх там нєт'',що нового хоче почути зеленський?
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26.11.2021 16:09 Відповісти
Так он может каждый день это говорить добавляя что РФ будет использовать армию только в случае провокации со стороны Украины. Правда в том что России ничего не стоит эту самую провокацию и организовать, а обвинить в этом Украину - как пример война 2008 года в Грузии.
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26.11.2021 16:12 Відповісти
Росіянин не бреше тільки коли мертвий. Ху@лу збрехати що раз в туалет сходити... Мда...який наівний наш президент
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26.11.2021 16:21 Відповісти
Не наш ,печально ,что вы ,бараны, поверили в Зеро
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26.11.2021 18:57 Відповісти
Ну так стань навколішки і попроси,в чому проблема? І ***** відразу скаже...
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26.11.2021 16:22 Відповісти
и шо это изменит? видать Зелу невдомек что ***** врет как дышит. врем всегда и постоянно. правду говорить не может по своей природе
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26.11.2021 16:28 Відповісти
Путін є господар свого слова. Як дасть -так і забере. І коли наші керівники (як теперішні, так і колишні) вивчать старий вислів. "Всяка домовленість з Росією не варта бумаги, на якій вона написана" А про усні обіцянки і говорити нічого.
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26.11.2021 16:31 Відповісти
таки Зенаркоман ******* на всю тупу собачу голову! ***** уже сто раз говорив: ІХ ТАМ НЄЄЄТ
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26.11.2021 16:40 Відповісти
«Дурень думкою радіє, нею він і багатіє»
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26.11.2021 16:44 Відповісти
И скажет и шо..гитлер тоже так говорил и сталин так говорил...
тем более что война гибридная сейчас...
А если нападет, то тоже не будет говорить...все равно что гитлеру сказать это не мы, воюем с ссср это армия власова и там гражданская война
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26.11.2021 17:07 Відповісти
Зеленскому по прежнему все,,должны,,За два с половиной года он только мельчал и деградировал , а для себя становился персоной ,,равной Черчелю,, Ответ на любой вопрос - детский бред, полное не понимание ситуации, ,,выкручивание ,,и манипулирование. Продавец шаурмы остаётся продавцом шаурмы, клоун клоуном.Теплогенерация - частная, они виноваты, но для того и **********, что бы ,, частное, несло большую ответственность и за диверсии становилось государственным , а ,,частное ,, меняло место жительства на тюрьму.......Он закомплексован, уровень его интеллекта крайне низок. Постоянно жуёт одну и ту же жвачку и как и раньше ( писал утром об этом) не осуждает аннексию совершенную Россией , не называет убийц - убийцами, по прежнему ждёт возможности смотреть в глаза Путлеру. Пустое место, пшик. **********- трагедия. Стал более дерганым и агрессивным, стало больше жлобства и быдлятины ...
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26.11.2021 17:16 Відповісти
Вызывает беспокойство , мягко говоря, что государством руководит больной, не адекватный человек. Не адекватность прогрессирует. В его выступлениях нет ни одной здравой мысли. Ему до сих пор кажется, что он лидер 95 квартала-это трагедия....
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27.11.2021 09:23 Відповісти
Ні, не просто сказати а дивлячись зеленському в очі. І тоді усі повірять і зеленському і путіну.
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26.11.2021 17:55 Відповісти
Вообще никак на это не реагировать, он же наслаждаться реакцией на свои действия. Молча готовиться и всё.
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26.11.2021 18:22 Відповісти
Хай Буратіно стане на коліна і загляне в очко очі хуʼлу (як колись заявляв прилюдно), може тоді той щось і скаже...
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26.11.2021 18:44 Відповісти
Зеро верит тому ,что пообещает вофкаТупин ,печально ,но предсказуемо
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26.11.2021 18:52 Відповісти
Зовсім здурів. Може нехай тільки в очі загляне?
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26.11.2021 23:31 Відповісти
 
 