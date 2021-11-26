Путін повинен публічно сказати, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.
Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна готова до розмови.
"Не хочете зустрічей - давайте говорити телефоном. Давайте скажемо публічно, що Росія не готує повномасштабне вторгнення до України. Цей сигнал був би зараз важливим", - додав президент.
Топ коментарі
+23 Andriy
показати весь коментар26.11.2021 14:51
+12 Анатолий К 65c6a92d
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+12 Топ Ган
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Будь ласка, зачекайте...
как раз в то време бубОчко по москве прыгало и высмеивало Украину..
А теперь клован знов хоче "слова от вови-сЦарь для вови-сСаря"
То щетинился как ёж.
Он над нами издевался.
Ну сумасшедший - что возьмёшь!"
Тупое дитё.
Ещё скажи - пусть ***** в угол само себя поставит.
Кого нам обрали 73% зебілів🤯🤡👺🤥💩
оно снова хочет посмотреть в глаз кацапам.
Через две недели изменил риторику на противоположную.
Толку от любых слов Ху*ла?
Он же уже говорил, что самолёт не сбивал, шахтёры выкапывают танки и боеприпасы.....
Он или идиот или прикидывается !
смелый и красивый...
как гыкнет и заскрипит - попадет суспостат под зеленый паровоз - не поздоровится...
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.
Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".
Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.
В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
Коротше, все. Тепер я точно переконаний, ця поламана радіоточка до кінця терміну не досидить. Просто в силу відриву від реальності. Тут і допомагати особливо не треба буде, воно й саме впорається. В принципі, вже можна у відставку за станом здоров'я.
Питання в тому, як мінімізувати шкоду від його дій до того.
P.S. Окремо уявляю, який емоційний вплив ця конференція спричинила на ту частину його медіапулу, яка розуміє, як воно виглядає зі сторони. Бідосі. Мені вас реально шкода.
Путин должен публично сказать, что ФСБУ и ФСБ одна семья.
Да ему соврать, что два пальца об асфальт!
)(уйло розповість-"нас там нєт, єто не ми а Порошенко"
тем более что война гибридная сейчас...
А если нападет, то тоже не будет говорить...все равно что гитлеру сказать это не мы, воюем с ссср это армия власова и там гражданская война
очкоочі хуʼлу (як колись заявляв прилюдно), може тоді той щось і скаже...