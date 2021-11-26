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газ (2593) ГТС (179) Зеленський (17470) Росія (47279)

Зеленський про переговори з РФ по транзиту газу: "Ми сказали, що знизимо собівартість – буде менше ніж будь-яким потоком, але Росія на це не пішла"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про переговори з РФ по транзиту газу:

Росія заявляє про готовність продовжити контракт щодо транзиту газу через Україну, але жодних переговорів з цього питання немає.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"У контракт (щодо транзиту газу з "Газпромом". – Ред.) до 2024 року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ми навіть сказали, що окрім контракту, готові збільшити транзит. Дозволяють наші потужності. Я вважаю, що це був вдалий крок. Ми сказали: давайте знижувати собівартість транзиту – буде менше ніж будь-яким іншим потоком. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту на транзит. Предметних зустрічей між нашими людьми, наприклад НАКом ("Нафтогаз". – Ред.) і "Газпомом" не було. (І про закупівлю газу. – Ред.) не йдеться", - заявив Зеленський.

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26.11.2021 14:54 Відповісти
Нужно отдать ГТС бабушке Бене он лучше знает как что делать
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26.11.2021 15:00 Відповісти
Веерные отключения, так веерные отключения
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26.11.2021 14:56 Відповісти
З якого дива?
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26.11.2021 14:58 Відповісти
Ну может повезет и зима будет теплой. по крайней мере пока норм погода
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Навіть при холодній зимі, причини для віялових відключень, лише в хворобливих уявах пошановувачів одного такого собі сивочолого "мужчинки".
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26.11.2021 15:06 Відповісти
Ну а в твоїй хворобливій уяві відключень не буде. Залишилось дочекатись.
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26.11.2021 15:39 Відповісти
Чекати не довго. Ти потім зізнаєшся на весні, що у тебе була хвороблива уява ?
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26.11.2021 15:44 Відповісти
Я сподіваюсь,ти це ще не при каганцю пишеш))
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26.11.2021 17:45 Відповісти
петляєш від відповіді ?
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26.11.2021 18:24 Відповісти
А нах ти не підеш? А ти сам зізнаєшся,що налажав,відмазуючи клована? Об'єктивна реальність зараз така,що будуть відключення. А хто і де з нас буде навесні,теж питання.
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27.11.2021 00:21 Відповісти
Як я туди можу піти, якщо там ти назавжди місце зайняв. Об'єктивна реальність та здоровий глузд якраз говорить що віялових відключень не буде. А ось хвороблива уява не зовсім здорових глуздом організмів, та бажання за будь яку ціну знову вернути політичного мерця до "трону" тільки й кричать на кожному розі про "зрада зрадная" "пааалитические преследования", та всяку всячину.
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27.11.2021 01:03 Відповісти
Будюбудюбу. Набір маячні від зелепокидька на подачках від д'єрьмака.
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27.11.2021 01:30 Відповісти
Які ж прогнозовані петюнині посіпаки. Нічого. По твоїм прогнозам, тьма тьмущая настане через 4 дні. Жаль про це від тебе я не взнаю. Бо не зможеш написати.
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27.11.2021 09:00 Відповісти
Де я писав про 4 дні? Пустомеля,як і всі зелепокидьки.))
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27.11.2021 09:38 Відповісти
Ти ж китнувся всіма фібрами захищати Підлога Маккартні в питанні віялових відключень взимку. Зима буде через 4 дні. Як завжди порохолизи відмовляються від своїх дій та вчинків. Як і кацапи.
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27.11.2021 09:59 Відповісти
Як завжди фантазія зелепокидька не має меж. Кого захищати? До чого тут факт,що зима буде через 4 дні? Маячня недоумка.
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27.11.2021 10:11 Відповісти
дурнику, похмелися.
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27.11.2021 11:58 Відповісти
🖕😆
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27.11.2021 14:47 Відповісти
Скажите, он ещё поёт? Уже можно включить телевезьмер?
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26.11.2021 14:57 Відповісти
Транзит не может быть дешевле морского пути да еще по трубе принадлежащей Газпрому.
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26.11.2021 15:35 Відповісти
Как же трудно читать клованский бред. А ещё труднее слушать.
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26.11.2021 15:36 Відповісти
"Мы за продление транзита нашего газа"

Он этот газ своим считает
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26.11.2021 16:07 Відповісти
Так РФ ніхєра і не поняли про собівартість. Як що б, економіст бубочка, розказав про вартість транзиту і його зниження...
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27.11.2021 15:22 Відповісти
 
 