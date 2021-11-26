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Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

Україна ніколи не нападала на Росію і не планує ніякого наступу.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в останні два тижні з'явився сигнал про те, що "українці починають ескалацію".

"Мені ця історія не дуже подобається, тому що вони шукають для себе фундамент, щоб потім сказати "чому". Тому що історія захисту того чи іншого населення - ми цю історію пройшли. Я російською хочу сказати, що Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає. Коли вони кажуть "ескалація біля кордонів з Росією" - погана історія і риторика. Тому що це не кордон, а контактна лінія між Україною та окупованою Україною", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Зеленський про переговори з РФ по транзиту газу: "Ми сказали, що знизимо собівартість – буде менше ніж будь-яким потоком, але Росія на це не пішла"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
ТЫ напал на росиян когда заставил их смотреть лигу смеху, скотов и папиков, а до этого они жили нормально!!!
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26.11.2021 14:58
+1
Бурба украл формулу ковид в китае и парашке и хотел продать в квартал95 ...
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26.11.2021 14:59
+1
В тебе в голові взагалі нічого нема, від слова зовсім. Бляха-муха, що воно вже несе? Там що, повний заворот мозку, чи яка херня? Ну невже там не знайшлось когось, щоб хоч харкнув в ту гидку фізіономію, бо то вже неможливо винести.
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26.11.2021 15:01
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жертва газа "дурачёк"
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26.11.2021 14:58 Відповісти
ТЫ напал на росиян когда заставил их смотреть лигу смеху, скотов и папиков, а до этого они жили нормально!!!
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26.11.2021 14:58 Відповісти
А вот и зря . Даже Чихуахуа огрызаются .
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Бурба украл формулу ковид в китае и парашке и хотел продать в квартал95 ...
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26.11.2021 14:59 Відповісти
Это он так время тянет, что ли? Подробно комментируя всем очевидную .ерню. И даже как бы оправдываясь.
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26.11.2021 15:00 Відповісти
В тебе в голові взагалі нічого нема, від слова зовсім. Бляха-муха, що воно вже несе? Там що, повний заворот мозку, чи яка херня? Ну невже там не знайшлось когось, щоб хоч харкнув в ту гидку фізіономію, бо то вже неможливо винести.
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26.11.2021 15:01 Відповісти
А Сагайдачный?
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Сын *проффессора* неуч.1618 год.Гетьман Сагайдачный с 25000 козаков стояли под стенами Москвы,взявши до этого ряд городов.
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26.11.2021 15:05 Відповісти
Так а шо у вас в голове вообще есть? Удивительный факт. В ОРДЛО из всех украинских новостников только Цензор не заблочили. И почему так?)
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26.11.2021 15:08 Відповісти
та это простая зеркальная симметрия ************ самого ***** и его ершика.
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26.11.2021 15:15 Відповісти
Неук, не знає історію країни, якої він президент. Ображає, що і не збирається відкрити книжку і почитати.
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26.11.2021 16:32 Відповісти
А нападать придеться также как когда-то пришлось пересекать границу Германии американцам,англичанам и советам чтобы добить "бункерного".Теперь новый бункерный сидит в Москве и его тоже придеться оттуда выкуривать.
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27.11.2021 00:27 Відповісти
 
 