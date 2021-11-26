УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14995 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 192 8
Німеччина (4543) Росія (47279) Зайберт (36)

Ми попереджаємо Росію про негативні наслідки в разі деструктивних кроків, - речник уряду Німеччини Зайберт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми попереджаємо Росію про негативні наслідки в разі деструктивних кроків, - речник уряду Німеччини Зайберт

У Берліні розчаровані відмовою Москви від зустрічі на рівні глав МЗС країн "нормандської четвірки" та попереджають Росію, що її подальші деструктивні дії не залишаться без наслідків.

Про це заявив на брифінгу в п’ятницю речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми занепокоєні та розчаровані тим, що зустріч голів МЗС "нормандського формату" не відбулася … попри домовленість між канцлером, французьким президентом і російським президентом, ще в період каденції Ангели Меркель... Це пов'язане з позицією Росії", - сказав Зайберт.

Він підкреслив, що позиція федерального уряду завжди, з самого початку конфлікту навколо України та з моменту анексії Криму, полягала в тому, що будь-який підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави Україна буде рішуче засуджений і повинен мати ціну. Тому запроваджувалися санкції у зв’язку з анексією Криму та підтримкою Росією сепаратистів в окремих районах Донецької і Луганської областей, зазначив речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Запекла русофобка. Її мета - знищення "Північного потоку-2". Не надто приємна новина", - пропагандистка Скабєєва про нову очільницю німецького МЗС Анналену Бербок. ВIДЕО

"Нині час вчергове нагадати про це… Кожен подальший агресивний крок матиме свою ціну. Але пропозиція щодо переговорів завжди залишається, Берлін завжди готовий вести діалог про цю складну ситуацію", - сказав Зайберт.

На прохання уточнити, які наслідки можуть бути для Кремля в разі нової агресії, речник згадав "європейські санкції, а також суттєве погіршення політичного клімату між ЄС і РФ за роки після анексії Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Медаль путлеру за Nord Stream 2 не дадут ?
показати весь коментар
26.11.2021 15:19 Відповісти
Только орден, с закруткой на спине...
показати весь коментар
26.11.2021 16:37 Відповісти
Буде вже не глибока,а глибоанальна озабоченность.
показати весь коментар
26.11.2021 15:19 Відповісти
Та куди вже глибше.
показати весь коментар
26.11.2021 16:01 Відповісти
В них вже швидше спостерігається глибанальна збоченність.
показати весь коментар
26.11.2021 16:02 Відповісти
Я понял что я могу рассчитывать на каску . и Шмайссер. Я спокоен.....
Больше ни куя...
показати весь коментар
26.11.2021 16:34 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:35 Відповісти
Теперь будут не обеспокоены, а очень обеспокоенны, вместо выполнения гаран по будапештскрму меморанлуму.
показати весь коментар
26.11.2021 16:51 Відповісти
 
 