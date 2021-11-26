Франція тисне на РФ задля проведення саміту "нормандської четвірки" з новим канцлером Німеччини, - Зеленський

Франція має намір продовжувати тиск на РФ для того, щоб відбувся саміт "нормандської четвірки" з новим канцлером Німеччини.

Про це повідомив сьогодні під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тому Шарль Мішель мені сказав, що нам треба формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я тут розраховую на кілька форматів, скажу вам відверто. Є "нормандський формат", про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути на Росію, щоб у нас відбулося засідання четвірки вже з новим канцлером, ми це розуміємо. Паралельно ми очікуємо від переговорів Сполучених Штатів і РФ, ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймаються, але найголовнішим питанням або одним із головних питань усе одно буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат переговорів", - сказав Зеленський.

Також він запевнив, що найближчим часом відбудуться розмови або зустрічі між керівниками президентських адміністрацій України та РФ.

"І окремо те, що сказав Шарль Мішель і про що ми говорили, що треба терміново розмовляти між главами адміністрацій, між Козаком і Єрмаком або в будь-якому іншому форматі - щоб люди, щоб Європа, всі бачили, що якщо люди спілкуються, значить, ескалації повномасштабної не буде. Я з ним цілком згоден, найближчим часом такі розмови або зустрічі, дзвінки повинні бути", - запевнив Зеленський.

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