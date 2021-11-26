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Новий канцлер Німеччини повинен бути чітким щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий канцлер Німеччини повинен бути чітким щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб новий канцлер Німеччини займав чітку позицію щодо членства України в Євросоюзі.

Про це глава держави заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Складно говорити щодо членства України в Європейському Союзі. Я вважаю, що Німеччина та Франція є ключовими вирішальними командами чи колегами серед лідерів ЄС. Всі грають велику роль, у всіх є право голосу, всі рівні, але багато країн дивляться, як на це дивиться Франція та Німеччина. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був чітким щодо членства України в ЄС і не боявся зворотньої реакції інших держав, які проти цього", - наголосив президент.

Також читайте: Франція тисне на РФ задля проведення саміту "нормандської четвірки" з новим канцлером Німеччини, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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господи, надеюсь, новый канцлер записал доручення нашего президента?!
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26.11.2021 15:19 Відповісти
коньспектуе, не встигае...
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26.11.2021 15:25 Відповісти
все чомусь просить не скрипіти дверями...
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26.11.2021 15:26 Відповісти
Хто ж посміє не виконати вказівку Величного Лідера **********?
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26.11.2021 17:49 Відповісти
вже і той бубі повинен? - ґоловне, шо буба нікому...
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26.11.2021 15:20 Відповісти
Ти б, нікчемо, порядки в себе навів, перед тим як канцлеру "заданІя" давати
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26.11.2021 15:21 Відповісти
 
 