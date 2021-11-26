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Меркель каже, що політика нового уряду ФРН щодо України буде незмінною. Вважаю, що вона має бути кращою, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб політика нового уряду Німеччини стосовно України була ще кращою, ніж була досі.
Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Чекаю знайомства. Вчора розмовляв з Меркель, вона сказала, що політика Німеччини щодо України буде такою ж. Я вважаю, що вона має бути кращою", - зазначив він.
Крім того, президент акцентував увагу на тому, що очікує на більш принципову позицію Німеччини в питанні щодо "Північного потоку-2" та санкційного тиску на РФ.
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