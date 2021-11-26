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Меркель каже, що політика нового уряду ФРН щодо України буде незмінною. Вважаю, що вона має бути кращою, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель каже, що політика нового уряду ФРН щодо України буде незмінною. Вважаю, що вона має бути кращою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб політика нового уряду Німеччини стосовно України була ще кращою, ніж була досі.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Чекаю знайомства. Вчора розмовляв з Меркель, вона сказала, що політика Німеччини щодо України буде такою ж. Я вважаю, що вона має бути кращою", - зазначив він.

Крім того, президент акцентував увагу на тому, що очікує на більш принципову позицію Німеччини в питанні щодо "Північного потоку-2" та санкційного тиску на РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція тисне на РФ задля проведення саміту "нормандської четвірки" з новим канцлером Німеччини, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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голактіческий лідор дає ЦУ тупим німцям.
Холст. Масло. Хуцпа.
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26.11.2021 15:21 Відповісти
Розуміє Зєіла хріців. Та зброї Україні не лише не дадуть, а й не продадуть.
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26.11.2021 15:21 Відповісти
А що зробила Зеленська Мразь для того, аби покращити світове ставлення до України ?!
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26.11.2021 15:33 Відповісти
 
 