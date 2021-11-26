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Зеленський (17470) вугілля (623) ДТЕК (547)

Про кораблі з вугіллям я домовлявся зі США на найвищому рівні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Про кораблі з вугіллям я домовлявся зі США на найвищому рівні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що забезпечувати постачання вугілля зі США вдалося завдяки його домовленостям на найвищому рівні в цій країні. Він також закликав приватну генерацію до об'єднання зусиль у забезпеченні проходження опалювального сезону.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це має бути солідарна робота. Якщо з тією чи іншою країною погано, і вони офіційно не можуть вам якесь вугілля продати, значить, приватна структура має підключитися і допомогти, і закупити. Якщо я домовляюся на найвищому рівні, повторюю, на найвищому рівні із США, щоб пливло сюди 11 кораблів вугілля, я що, кажу: "Нам давайте, а ДТЕК не давайте"? Цього ж і близько немає. Я кажу: "Нам". Опалювальний сезон у нашій країні", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що відповідальність за закупівлю вугілля, як і за проходження опалювального сезону, лежить на приватних компаніях так само, як і на державних.

Зеленський відзначив складності з отриманням енергоресурсів через блокаду поставок з боку Російської Федерації й у зв'язку з цим необхідність імпортувати електроенергію, зокрема, з Білорусі.

Також дивіться: Кораблі з вугіллям прибудуть в Україну до кінця листопада або на початку грудня, - Шмигаль. ВIДЕО

"Складно це вугілля отримати. Його імпортували з Росії. А якщо у нас не вистачає електрики, ми маємо імпортувати електрику. Як не можна? А якщо не вистачатиме на якесь місто, як не можна? А як по-іншому? Вугілля з Росії не йде, там "Північний потік" блокується. Тож що має робити держава?", - пояснив позицію президент.

Нагадуємо, раніше Зеленський анонсував постачання в Україну вугілля обсягом сім суден-панамаксів (близько 500 тис. тонн) для ТЕС. Компанія ДТЕК, зі свого боку, заявила, що ці поставки із США та Колумбії законтрактовані нею. Перше судно – для ПАТ "Центренерго" прибуло в Україну 20 листопада, ще шість очікуються у листопаді-січні.

Також читайте: ДТЕК очікує прибуття другого судна з американським вугіллям наступного тижня

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
а зачем там договариваться? там просто надо купить-и все.
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26.11.2021 15:22
+34
т.е. през страны, у котрой богатейшие запасы угля, лично топил за гудка, т.к. де факто корабли зафрактованы ДТЭК? И чего это США не могло продать уголь напрямую Украине? Бутусов прав - клован - брехло паталогическое!
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26.11.2021 15:23
+30
Зеля ваших школ экономик не проходили..

- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..

а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
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26.11.2021 15:28
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а зачем там договариваться? там просто надо купить-и все.
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26.11.2021 15:22 Відповісти
Зеля ваших школ экономик не проходили..

- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..

а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
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26.11.2021 15:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RIer-nvs29Y



Я институтов не кончал
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26.11.2021 15:30 Відповісти
зеЛох офшорний звик домовлятися - то за білий порошок з Колумбії, то за відмивання чужих грошей по офшорах.. то за вугілля..
Цікаво, а якщо йому треба буде купувати хліб в магазині - воно теж побіжіть домовлятися з директором хлібопекарні, або навіть з міністром сільского господарства?
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26.11.2021 16:01 Відповісти
Думаю ему же по состоянию здоровья пора в отстаку. Юродивый.
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26.11.2021 15:23 Відповісти
т.е. през страны, у котрой богатейшие запасы угля, лично топил за гудка, т.к. де факто корабли зафрактованы ДТЭК? И чего это США не могло продать уголь напрямую Украине? Бутусов прав - клован - брехло паталогическое!
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26.11.2021 15:23 Відповісти
попросил дядю Ахмета тот и договаривался. єто и есть его наивысший уровень)
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26.11.2021 15:26 Відповісти
У них зараз війна.
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26.11.2021 16:09 Відповісти
согласен кроме "у котрой богатейшие запасы угля", у нас основное угольное ядро отжато РФией на Донбассе, так что запасы совсем не богатейшие.
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26.11.2021 15:53 Відповісти
а літом що заважало купити? Так як роблять нормальні люди.
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26.11.2021 15:23 Відповісти
Ну, тогда уволь премьера, профильного министра или не бреши !
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26.11.2021 15:24 Відповісти
Да ладно оправдываться . Сколько той зимы . Будем "сватов" смотреть . От этих уродов в пот кидает .
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26.11.2021 15:24 Відповісти
Знов у нього галюни. Уже мариться - що він "особисто домовлявся" про вугілля, яке закупило ДТЕК.
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26.11.2021 15:24 Відповісти
Это он в США с ахетовым договаривался что-ли?
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26.11.2021 15:25 Відповісти
Феерический д*лб***.
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26.11.2021 15:26 Відповісти
Тонна угля на причале в Ричардс-Бее 40-45$. Какие нахрен проблемы купить и привезти? Шо оно несет вапще?
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26.11.2021 15:27 Відповісти
З дурнем каші не звариш: або пшоно не вкипить, або вогонь не горить.
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26.11.2021 15:50 Відповісти

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26.11.2021 15:28 Відповісти
президент домовывся за уголь , це яма, позорище
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26.11.2021 15:29 Відповісти
есть такой уголь, кокс называется, тогда дийсно вин домовывся, верю
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27.11.2021 19:11 Відповісти
Я себе это представляю. Зеля с Байденом договаривался про уголь) на высшем уровне) кто-то верит в эту ссанину?))) Сколько нарик нюхнул пред прессухой для храбрости?
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26.11.2021 15:32 Відповісти
Зеленський кинув Байдена із обіцянкою:

«Українська сторона у спільній заяві із США обіцяє негайне обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист повноважень директора Національного антикорупційного бюро та забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника».
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26.11.2021 15:33 Відповісти
Щось не так із вугільною біржею в Роттердамі? Я не думаю, що Америка може продавати вугілля на пряму із доставкою га Банкову в Київ.
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26.11.2021 15:35 Відповісти
Причем тут биржа, когда на кону пахнет деньгами? Прямые поставки выгодны США. И Украина как лохи повезли уголь.
Кто то из европейских стран покупает напрямую уголь из США?
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26.11.2021 15:47 Відповісти
а зачем Байдену заниматься торговлей углем?
это уровень квартального клована, а не президента..
ВО всем мире давно идут и покупают уголь на биржах.. уже лет 200-300 как.
А с появлением телеграфа - это можно делать на расстоянии)
А с приходом интернета - мгновенно и из любой точки мира, причем - без проблем.
Более того - это можно делать на уровне руководителей гос.ТЕС, максимум - зам.министов - достаточно выделить деньги.
А вот с деньгами - проблема: ВСЕ финансы зеЛох офшорный бросил на велике крадивництво.. и ОП(Г) запретило покупать уголь с августа 2021г..
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26.11.2021 16:06 Відповісти
ахметов везет уголь со своего предприятия в США..
а клован - пиарится на этом, как с Эпицентром, масками и Мрией)
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».

UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.

Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
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26.11.2021 16:08 Відповісти
Так, Ахметов володіє шахтою в США але і він не може продавати вугіллянапряму будь кому-це нелегально.
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26.11.2021 16:20 Відповісти
Ніхто не купує-пряме постачання будь чого без затвердження конгресу нелегальне. Любі закупки будь чого ідуть чере біржі.
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26.11.2021 16:19 Відповісти
Біржа відповідає за оборудки перед прокуратурами всіх країн участників-це в їхньому статуті. Для цього біржі і існують. Вмикайте логіку, панове!!!
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26.11.2021 16:27 Відповісти
Уголь Ахметова а договаривался Зеля? Совсем заврался.
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26.11.2021 15:46 Відповісти
може по ціні не зійшлись?
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26.11.2021 15:52 Відповісти
а просто купить заранее не судьба? и почему этим занимается през
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26.11.2021 15:51 Відповісти
Ліпше з розумним два рази згубити, як з дурнем раз знайти.
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26.11.2021 15:52 Відповісти
Ну как же...а навешать лохам лапши на рога о том, как Наивеличайший лично героически справился с критической ситуацией?
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26.11.2021 15:56 Відповісти
Закуплено ранее было в Казахстане.
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26.11.2021 16:59 Відповісти
а что без разрешения байдeна зеле уголь не продают?
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26.11.2021 15:53 Відповісти
Я уже представляю как офигел Байден когда ему позвонил Зеля и начал договариватЬся о покупке компанией Ахметова партии угля.)))
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26.11.2021 15:54 Відповісти
О, ***, ісчо адін "мощний старік"
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26.11.2021 15:56 Відповісти
из всех поставок вугіль, важнейшими являются поставки кокса в опу )
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26.11.2021 15:56 Відповісти
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».

UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.

Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
Це ж треба так вміти брехати в очі !!! Ахмєтов просто своє вугілля з США везе , а воно як і у випадку з Мрією для Епіцентру попіариться хоче - піараст !!!!
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26.11.2021 15:56 Відповісти
+5коп от Радио Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30391441.html

 Небольшой фрагмент ахметовской империи:
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26.11.2021 16:15 Відповісти
дагаваривался с Байденом зеЧМО...а уголь купил ахметка для своего ДТЭК??? как интересно))))
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26.11.2021 15:58 Відповісти
а чого я не президент? я теж вугілля вагонами купляв. не один пароплав сумарно...
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26.11.2021 15:59 Відповісти
понимаете, сейчас купить уголь нигде не возможно. только зеля уломал байдена чтоб тот из запасов пару барж подкинул, а то зима на носу а зеленые угля не осилили купить
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26.11.2021 15:59 Відповісти
Купили у казахов
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26.11.2021 17:00 Відповісти
ахметов поручил зеле поговорить за цену с американцами?
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26.11.2021 16:02 Відповісти
Да...!! Брехло, оно и в Африке брехло!! С голой жопой вместе с барыгой Шмаргалём и он договорился!!! Да За такие бабки сегодня и настоящую королеву .тебе на дом .......сегодня привезут!!
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26.11.2021 16:06 Відповісти
Байден займався з вова...чькою контрактами ДТЕК на вугілля???
За що гундосить цей обнюханий папуга???
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26.11.2021 16:17 Відповісти
нашел чем хвастать - это даже не уровень министра...
в лучшем случае - какого-нибудь главы департамента в министерстве..
ну и коллективчик он нанял, вот позорище.
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26.11.2021 16:20 Відповісти
Це локшина на вуха ідіотам. Як ви собі уявляєте ці домовленості? Байден, чи хтось там може відкрито наказати бізнесмену продати вугілля в якусь країну по домовленій ціні із порушенням закону!? За законом, всі продають вугілля в інші країні виключно через біржу!!! Що за фуйню він несе!?
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26.11.2021 16:25 Відповісти
Купівля вугілля в Америці, гречки в Китаю! Чекаємо закупівлю пшениці з Єгипту, картоплі та сала з м'ясом - з Білорусії та Польщі, молока з Європи, цукрового буряка та інших звичних продуктів теж не буде з "дому".
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26.11.2021 16:52 Відповісти
Это "типа" купил с "черного входа" ?
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26.11.2021 18:00 Відповісти
хорошо.
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26.11.2021 19:23 Відповісти
 
 