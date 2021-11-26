Про кораблі з вугіллям я домовлявся зі США на найвищому рівні, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що забезпечувати постачання вугілля зі США вдалося завдяки його домовленостям на найвищому рівні в цій країні. Він також закликав приватну генерацію до об'єднання зусиль у забезпеченні проходження опалювального сезону.
Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Це має бути солідарна робота. Якщо з тією чи іншою країною погано, і вони офіційно не можуть вам якесь вугілля продати, значить, приватна структура має підключитися і допомогти, і закупити. Якщо я домовляюся на найвищому рівні, повторюю, на найвищому рівні із США, щоб пливло сюди 11 кораблів вугілля, я що, кажу: "Нам давайте, а ДТЕК не давайте"? Цього ж і близько немає. Я кажу: "Нам". Опалювальний сезон у нашій країні", – сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що відповідальність за закупівлю вугілля, як і за проходження опалювального сезону, лежить на приватних компаніях так само, як і на державних.
Зеленський відзначив складності з отриманням енергоресурсів через блокаду поставок з боку Російської Федерації й у зв'язку з цим необхідність імпортувати електроенергію, зокрема, з Білорусі.
"Складно це вугілля отримати. Його імпортували з Росії. А якщо у нас не вистачає електрики, ми маємо імпортувати електрику. Як не можна? А якщо не вистачатиме на якесь місто, як не можна? А як по-іншому? Вугілля з Росії не йде, там "Північний потік" блокується. Тож що має робити держава?", - пояснив позицію президент.
Нагадуємо, раніше Зеленський анонсував постачання в Україну вугілля обсягом сім суден-панамаксів (близько 500 тис. тонн) для ТЕС. Компанія ДТЕК, зі свого боку, заявила, що ці поставки із США та Колумбії законтрактовані нею. Перше судно – для ПАТ "Центренерго" прибуло в Україну 20 листопада, ще шість очікуються у листопаді-січні.
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- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..
а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
Я институтов не кончал
Цікаво, а якщо йому треба буде купувати хліб в магазині - воно теж побіжіть домовлятися з директором хлібопекарні, або навіть з міністром сільского господарства?
«Українська сторона у спільній заяві із США обіцяє негайне обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист повноважень директора Національного антикорупційного бюро та забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника».
Кто то из европейских стран покупает напрямую уголь из США?
это уровень квартального клована, а не президента..
ВО всем мире давно идут и покупают уголь на биржах.. уже лет 200-300 как.
А с появлением телеграфа - это можно делать на расстоянии)
А с приходом интернета - мгновенно и из любой точки мира, причем - без проблем.
Более того - это можно делать на уровне руководителей гос.ТЕС, максимум - зам.министов - достаточно выделить деньги.
А вот с деньгами - проблема: ВСЕ финансы зеЛох офшорный бросил на велике крадивництво.. и ОП(Г) запретило покупать уголь с августа 2021г..
а клован - пиарится на этом, как с Эпицентром, масками и Мрией)
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».
UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.
Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.
Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
Це ж треба так вміти брехати в очі !!! Ахмєтов просто своє вугілля з США везе , а воно як і у випадку з Мрією для Епіцентру попіариться хоче - піараст !!!!
Небольшой фрагмент ахметовской империи:
За що гундосить цей обнюханий папуга???
в лучшем случае - какого-нибудь главы департамента в министерстве..
ну и коллективчик он нанял, вот позорище.