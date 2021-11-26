Велика Британія планує перекинути сотні одиниць техніки до Німеччини на випадок війни з Росією, - The Times

Командування армії Великої Британії перекине сотні одиниць техніки на нову базу НАТО у ФРН у Зеннелагере біля міста Падеборн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), що покращить реагування Лондона під час гіпотетичного конфлікту з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє видання The Times.

"У рамках найбільшої за останні 20 років трансформації військової служби армія хоче розмістити бригаду в 250 (одиниць техніки. - Ред.) ближче до Східної Європи на випадок війни з Росією", - зазначає газета.

The Times нагадує, що після того, як британські війська в 2010 році залишили ФРН, йдеться про кардинальну зміну стратегії – назад до Німеччини вирушать сотні одиниць техніки, включаючи танки та безпілотники.

База передового розгортання НАТО у ФРН стане одним із трьох регіональних форпостів для британських військових – поряд із Кенією та Оманом. Командувач польової армії генерал-лейтенант Ральф Вуддіс зазначив, що таким чином британська армія зможе діяти оперативніше.

"Я особливо вказую на ФРН, де ми висуваємо вперед значну кількість бронетехніки", - сказав він.

Як у свою чергу заявили The Times джерела в британській армії, "замість того, щоб базувати всі сили на території Сполученого Королівства і перекидати їх через Ла-Манш, вони будуть розміщені ближче до передової, так що (Великій Британії. - Ред.) не доведеться садити їх усі на кораблі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України": спільна заява Резнікова та Воллеса щодо нарощування військ РФ біля українських кордонів

За даними джерел газети, такі сили включатимуть сотні одиниць техніки, включаючи модернізовані танки Challenger 3, бронетранспортери Boxer, бронемашини Ajax, артилерію, машини розмінування, безпілотники, паливозаправники. Джерела наголосили, що подібні сили мають бути готовими діяти будь-якої миті по всій Європі, включаючи Естонію та Польщу.

У той же час, нагадує The Times, глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявляв, що чисельність армії скоротиться з 82 до 73 тис. осіб.