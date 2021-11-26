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армія (3487) Велика Британія (3684) Німеччина (4543) НАТО (5151) Росія (47279) Воллес (212)

Велика Британія планує перекинути сотні одиниць техніки до Німеччини на випадок війни з Росією, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія планує перекинути сотні одиниць техніки до Німеччини на випадок війни з Росією, - The Times

Командування армії Великої Британії перекине сотні одиниць техніки на нову базу НАТО у ФРН у Зеннелагере біля міста Падеборн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), що покращить реагування Лондона під час гіпотетичного конфлікту з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє видання The Times.

"У рамках найбільшої за останні 20 років трансформації військової служби армія хоче розмістити бригаду в 250 (одиниць техніки. - Ред.) ближче до Східної Європи на випадок війни з Росією", - зазначає газета.

The Times нагадує, що після того, як британські війська в 2010 році залишили ФРН, йдеться про кардинальну зміну стратегії – назад до Німеччини вирушать сотні одиниць техніки, включаючи танки та безпілотники.

База передового розгортання НАТО у ФРН стане одним із трьох регіональних форпостів для британських військових – поряд із Кенією та Оманом. Командувач польової армії генерал-лейтенант Ральф Вуддіс зазначив, що таким чином британська армія зможе діяти оперативніше.

"Я особливо вказую на ФРН, де ми висуваємо вперед значну кількість бронетехніки", - сказав він.

Як у свою чергу заявили The Times джерела в британській армії, "замість того, щоб базувати всі сили на території Сполученого Королівства і перекидати їх через Ла-Манш, вони будуть розміщені ближче до передової, так що (Великій Британії. - Ред.) не доведеться садити їх усі на кораблі".

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За даними джерел газети, такі сили включатимуть сотні одиниць техніки, включаючи модернізовані танки Challenger 3, бронетранспортери Boxer, бронемашини Ajax, артилерію, машини розмінування, безпілотники, паливозаправники. Джерела наголосили, що подібні сили мають бути готовими діяти будь-якої миті по всій Європі, включаючи Естонію та Польщу.

У той же час, нагадує The Times, глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявляв, що чисельність армії скоротиться з 82 до 73 тис. осіб.
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Топ коментарі
+16
Єдина загвоздка - краще б в Україну.
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26.11.2021 15:29
+14
А не служили би українці у російській армії, то історія россії закінчилася би у 1709 році під Полтавою.
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26.11.2021 15:37
+12
Краще було би, якщо Велика Британія перекинула сотні одиниць техніки в Україну
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26.11.2021 15:31
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краще б в якесь кірпотіно
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26.11.2021 15:27 Відповісти
Єдина загвоздка - краще б в Україну.
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26.11.2021 15:29 Відповісти
таки да! непонятна логика Великобритании: намечается война Украины с москальной ордой, а технику перекидывают в Германию
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26.11.2021 16:02 Відповісти
Да марионетки они, вот и весь сказ!
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26.11.2021 18:35 Відповісти
чтобы рядовой британский избиратель понимал зачем Британия вступает в войну - потому что там наши солдаты а то иначе скажет а сдались мне эти фрицы
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26.11.2021 19:04 Відповісти
От границ Германии до Украины не такое большое расстояние для современной армии
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26.11.2021 19:48 Відповісти
Перебросят в Украину, насчнётся срач со стороны Рашки. А так потихоньку перемещают. Когда понадобится, будет уже рядом
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26.11.2021 22:52 Відповісти
Так срач и не прекращается. Пох на него
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27.11.2021 00:35 Відповісти
Там він вже кацапам закрутив норм., а буде ще.
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26.11.2021 16:34 Відповісти
Немного промазали .
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26.11.2021 15:30 Відповісти
Краще було би, якщо Велика Британія перекинула сотні одиниць техніки в Україну
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26.11.2021 15:31 Відповісти
Повірте Британські командувачі війск знають краще за Вас що краще.
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26.11.2021 15:36 Відповісти
со стороны так не выглядит
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26.11.2021 16:03 Відповісти
Сколькими армиями вы командовали? Red Alert и Star Craft не в счет
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26.11.2021 16:07 Відповісти
То й добре.
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26.11.2021 16:27 Відповісти
Так, на бензине экономия.
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26.11.2021 15:32 Відповісти
Оно немчуре так надо,как мёртвому припарка.
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26.11.2021 15:34 Відповісти
***** думало що тільки воно вміє "м'язами гратися ".
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26.11.2021 15:35 Відповісти
А не служили би українці у російській армії, то історія россії закінчилася би у 1709 році під Полтавою.
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26.11.2021 15:37 Відповісти
беда Украины в том,что слишком много было в нашей истории колаборантов
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26.11.2021 16:05 Відповісти
В то же время, напоминает The Times, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что численность армии сократится с 82 тыс. до 73 тыс. человек. Источник: https://censor.net/ru/n3301829


Что-то у них совсем туго с армией стало.
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26.11.2021 15:38 Відповісти
Кацап брехати тут тобі не вийде!
Він заявив у зв'язку з тим що Британія замінить роботами війскових. Це ж тобі не на набутилкіно-скалєнвставанії "баби єсчо наражают". Так що вистгчить сили кацапорабів *********** придушити.
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26.11.2021 16:30 Відповісти
Тупое лаптеногое
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26.11.2021 19:50 Відповісти
Так каждый солдат за 25 козломордых
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27.11.2021 00:37 Відповісти
Краще б в Україну. Путін же не ідіот - щоб нападати на країну-члена НАТО.
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26.11.2021 15:40 Відповісти
Є сумніви, що не ідіот. У цієї війни всього один фінал - росію буде знищено. Або українцями, або світом якщо Україна буде захоплена.
А що до НАТО, так він і створювався як протидія росії, бо всі думали що вона ще після світової війни піде Європу захоплювати.
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26.11.2021 17:01 Відповісти
наивный - никто впрягаться реально за нас не будет, оружие и техника в лучшем случае придёт...
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26.11.2021 17:47 Відповісти
Это тебе ***** сказало? Так уже впряглись
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26.11.2021 19:51 Відповісти
Воины Ещё СП2 не запустили, а уже вой стоит, что Украину транзита агрессорского газа лишают. С кем вы воевать собрались? Сидите на попе ровно и не отсвечивайте, за вас большие дяди порешают. О результате сообщат.
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27.11.2021 08:28 Відповісти
вы бы лучше подумали где газ будет брать германия... типа, шоб население не плакало...
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26.11.2021 15:42 Відповісти
Из СП2 будут брать. Шольц ещё год назад говорил, что газопровод - это чисто коммерческий проект, а отдельные критикующие получают российского газа больше, чем Германия.
Немцы сделали ставку на ВИЭ. Т.е. они будут также строить газовые электростанции. Потребление газа Германией будет только расти

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27.11.2021 08:41 Відповісти
и во время войны?...
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27.11.2021 10:06 Відповісти
Во время какой войны?
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27.11.2021 17:51 Відповісти
которая в заголовке
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27.11.2021 22:20 Відповісти
Россия стратегический партнер ФРГ, которая накачивает Мордор деньгами, не понимаю кого собирается защищать Британия (если журналюги не переврали информацию)?
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26.11.2021 15:43 Відповісти
ты отстал от жизни: новое правительство Германии не считает ******** партнером
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26.11.2021 16:06 Відповісти
то нe так поняв нову владу. двулiчiє - iхнє другe Я
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26.11.2021 16:10 Відповісти
тю a чого до нiмeччини? вони нe пукнуть проти рашки? полякам дiстанeться по повнiй. вжe дiстається!
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26.11.2021 16:09 Відповісти
Тому й до Німеччини, що самі фріци не пукнуть.
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26.11.2021 16:20 Відповісти
Про війну з росією на Заході вже відкрито говорять, чого раніше не було.
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26.11.2021 16:19 Відповісти
Це натяк ***** що вже жартувати з їм ніхто не буде.
Полізе - отримає пі#дюлей по повній.... але навряд він полізе, так понти гопніка мокшанскіх балот.
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26.11.2021 16:33 Відповісти
А чого не в Чилі перекинути?
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26.11.2021 16:28 Відповісти
А що й там кацаи поблизу вже?
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26.11.2021 16:31 Відповісти
Як гарно пилають кацапов перд@ки від таких новин! Навіть тут на Цензорі.
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26.11.2021 16:35 Відповісти
Друга Світова холодна війна розпочалась!
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26.11.2021 17:48 Відповісти
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26.11.2021 18:10 Відповісти
Лучший вариант - Литва, Латвия, Эстония - хотя там есть танковые ударные группы США . Надежда на приказ от королевы - ё..баните ***** - Британия, не Германия, проживёт без росийского газа.
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26.11.2021 19:40 Відповісти
Знаете что я вижу? Войну Олигархата за влияние. И это не на благо страны! А эта новость высосана из пальца... Сегодня написали что Бриты помогут Германии, а завтра что Франция поможет Польше, потому что эти соглашения подписаны годами назад, а то и десятками лет назад. Но в нужный момент это надо объявить
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26.11.2021 22:11 Відповісти
ну хватит уже тянуть, уничтожайте этот мирок он себя изжил
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26.11.2021 23:18 Відповісти
Я тебе сейчас один умный вещь скажу, ты только не обижайся Тут многим кажется, что страны G7 впрягаются за Украину. Так вот, впрягаются не за нее, а за свои текущие геополитические интересы. Если их геополитические интересы совпадают с интересами патриотов и таковыми себя считающих, они кричат перемога, если нет, кричат зрада. Вот и все.
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27.11.2021 09:49 Відповісти
 
 