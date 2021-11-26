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Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію

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Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію

Президент Володимир Зеленський виключає можливість силового вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірність ескалації є (з боку РФ. - Ред.)", - зазначив Зеленський.

"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Росія зупиняється там, де їй дають відсіч, а не сподіваються на примарні надії «замирення».
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26.11.2021 15:39
+24
молодца Зе-чмо!!

вселил веру в легкую победу раше-сепар оккупантов, подорвал боевой дух ВСУ и посеял панику у мамочек тех украинских воинов которые сейчас служат..

Если война с Рашей, то мы все погибнем!!!

Чмо-главком, которого мы заслужили..
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26.11.2021 15:47
+22
Без військової операції ти НІКОЛИ не повернеш нічого, клован довбаний...
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26.11.2021 15:48
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при ********* стані орди та України нам цю війну не виграти...це і Наєв розумів і казав про це.
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26.11.2021 18:09 Відповісти
Наев зовсім не так казав. Не бреши!
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27.11.2021 03:34 Відповісти
Он прав. Кацапстан только и ждет повода чтоб зайти.
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26.11.2021 18:05 Відповісти
Звичайно,

*уйло тільки й мріє, щоб зайти, маючі компру на зеідіота. А шо, воно ще не зайшло?! Чи криворогатий придурок цей момент пронюхав по кацабських саунах?!
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26.11.2021 18:12 Відповісти
Лапти набежали кучею ,пугают ,угрожают ,все пдры помечены спамом (почти все)
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26.11.2021 19:48 Відповісти
Окуеть. При "ползучем наступлении" Пороха 2016-2019 годов были освобождены с два десятка населенных пунктов и еще больше стратегических высот. Россиянцы боялись пернуть в нашу сторону, потери были раз в два месяца. А последние 2 года при "перемирии" и разведении от ЗЕ, потери каждый день, причем то полковник на фугасе подорвется в собственном тылу, то подполковника снимет снайпер из вражеской дрг. Отличное перемирие
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26.11.2021 21:08 Відповісти
Трусливая зеленая ЗЕ-сопля.... При таком Говнокомандующем, не будет нам ни НАТО, ни освобождения Донбасса с Крымом... А главное как моральный дух армии опустил - так бы и 100 шпионов ФСБ не смогли бы!
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27.11.2021 00:38 Відповісти
Це - плювок в обличчя нашої армії і нашого народу
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28.11.2021 19:43 Відповісти
Так есть армия или её почти нет ???
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01.12.2021 09:23 Відповісти
Якби так діяв Порох, то у нас би окупували не лише частинку Донбасу, а повністю дві області! 😡 І ця зелена падла до цього йде, коли кидає за грати бойових офіцерів та волонтерів...
Цікаво, скільки років ув'язнення цей Оманський Додік вже "напрацював"????
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27.12.2021 12:45 Відповісти
верховный главнокомандующий Зеленский в Украинскую Армию явно не верит.
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18.02.2022 20:23 Відповісти
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