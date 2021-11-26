Зеленський виключає силовий сценарій повернення Донбасу: Ми не можемо втратити всю нашу армію
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський виключає можливість силового вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це глава держави повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірність ескалації є (з боку РФ. - Ред.)", - зазначив Зеленський.
"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+25 iMedvedeff
показати весь коментар26.11.2021 15:39
+24 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар26.11.2021 15:47
+22 Леонід Мефодовський
показати весь коментар26.11.2021 15:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
*уйло тільки й мріє, щоб зайти, маючі компру на зеідіота. А шо, воно ще не зайшло?! Чи криворогатий придурок цей момент пронюхав по кацабських саунах?!
Цікаво, скільки років ув'язнення цей Оманський Додік вже "напрацював"????