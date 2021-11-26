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Зеленський (17470) Північний потік (1369)

"Північний потік-2" - це велика трагедія для нас. Він може стати ще одним ресурсом, який РФ використовуватиме в переговорах, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Північний потік-2" - не просто бізнес, він може стати ще одним важелем тиску на Україну в переговорному процесі з Росією, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би, щоб "Північний потік" був не просто зброєю Росії та не просто бізнесом між деякими країнами Європи, включно з Німеччиною і Росією. Це не просто бізнес, для нас це велика трагедія. Ми можемо отримати ще один ресурс, яким користуватиметься Росія в переговорному дипломатичному процесі між нашими країнами. Тому я хочу, щоб там було все згідно з законодавством, щоб ми були захищені, а Сполучені Штати робили все, щоб не знімати санкцій", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+2
Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже.
Українське прислів'я
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26.11.2021 15:53
+1
очень интересно на говнорейтинги зечмо глянуть после сегодняшнего цирка
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26.11.2021 15:57
+1
Треба було бити у всі дзвони коли будівництво потоку планувалось , та на початковій стадії будівництва. Але Порошенко все проморгав.
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26.11.2021 17:00
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Що ж ти за це згадав лише через два роки???
Розвіднилось, скрізь кокаїновий пил???
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26.11.2021 15:53 Відповісти
Отого розуму наче і в мене побільшало - чую, принаймні, що голова поважчала.
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26.11.2021 15:54 Відповісти
Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже.
Українське прислів'я
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26.11.2021 15:53 Відповісти
А Турция построит газопровод к месторождению в Черном море в 2022 году .
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26.11.2021 15:57 Відповісти
очень интересно на говнорейтинги зечмо глянуть после сегодняшнего цирка
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26.11.2021 15:57 Відповісти
3,25%
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26.11.2021 16:02 Відповісти
С МИНУСОМ
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26.11.2021 16:15 Відповісти
татишо!
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26.11.2021 16:03 Відповісти
Так благодаря зеленому дегенерату и стал возможен сп-2.
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26.11.2021 16:14 Відповісти
Володя!!!! Альо!!! Повернись в реальність. Якщо запустять північний потік-2, то переговорів більше не буде

сказочний до...б
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26.11.2021 16:18 Відповісти
Златоуст ти наш, *ля.
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26.11.2021 16:18 Відповісти
что то сегодня много новостей от членограя, не уж то все плохо?
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26.11.2021 16:28 Відповісти
ОДНО ГО МАЛІША В ПОДМОСКОВЬЕ! ИНИ КАКОЙ ВОЙНІ И НИ КАКИХ СЛОВ! СДЕЛАЙ ИЛИ КУПИ!!!
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26.11.2021 17:27 Відповісти
Треба було бити у всі дзвони коли будівництво потоку планувалось , та на початковій стадії будівництва. Але Порошенко все проморгав.
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26.11.2021 17:00 Відповісти
Порошенко тут не причем. Поток начали строить при Трампе. Трамп друг Путина и он сделал все, чтобы дать построить поток до конца своего срока.
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26.11.2021 18:14 Відповісти
Це проблема, а не трагедія. Трагедія це Бєня при владі зі своєю підставною мавпою.
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26.11.2021 18:29 Відповісти
 
 