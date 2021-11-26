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"Північний потік-2" - це велика трагедія для нас. Він може стати ще одним ресурсом, який РФ використовуватиме в переговорах, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Північний потік-2" - не просто бізнес, він може стати ще одним важелем тиску на Україну в переговорному процесі з Росією, вважає президент України Володимир Зеленський.
Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Я хотів би, щоб "Північний потік" був не просто зброєю Росії та не просто бізнесом між деякими країнами Європи, включно з Німеччиною і Росією. Це не просто бізнес, для нас це велика трагедія. Ми можемо отримати ще один ресурс, яким користуватиметься Росія в переговорному дипломатичному процесі між нашими країнами. Тому я хочу, щоб там було все згідно з законодавством, щоб ми були захищені, а Сполучені Штати робили все, щоб не знімати санкцій", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+2 Muron
показати весь коментар26.11.2021 15:53
+1 Игорь Васечкин f37cf7d2
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+1 Олександр Хрус
показати весь коментар26.11.2021 17:00
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