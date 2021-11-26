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Зеленський (17470) КС (1154) суддя (1423) Тупицький (227) Жернаков (52)

Призначення Зеленським двох суддів КС порушує домовленість ОП з західними партнерами, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Призначення Зеленським двох суддів КС порушує домовленість ОП з західними партнерами, - Жернаков

Призначення Зеленським двох суддів Конституційного Суду замість Тупицького і Касмініна порушує домовленість Офісу Президента з західними партнерами.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на пресці Зеленський сказав, що призначив двох суддів Конституційного Суду. Указів ще немає, але очевидно мова йде про призначення "замість" Тупицького і Касмініна.

Про крайню небезпеку цього неодноразово попереджали Зеленського публічно всі ми, а непублічно - купа дипломатів найвищого рівня. Тільки позавчора почув від представників дипкорпусу, що з ОП досягнуто джентльменську угоду про те, що суддів КСУ до спливу повноважень Тупицького і Касмініна не призначатимуть", - написав Жернаков.

На думку юриста, Зеленський і його Офіс в черговий раз невиконують взяті забов'язання перед Заходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив двох суддів КС

"Ось це - ціна домовленостям з Зеленським і його офісом. Причому як щодо КСУ, так і щодо інших речей. Наприклад, конкурсу до САП, який Зеленський письмово обіцяв розблокуати МВФ, а ще особисто Байдену три місяці тому.

США нам - тонни боєприпасів, зброю і допомогу поза чергою на мільярди. Ми - не можемо виконати елементарну обіцянку і власну ж Конституцію, що нам в першу чергу й потрібно", - наголошує Жернаков.

Від такої позіцій влади зникає довіра до України в цілому, підкреслює юрист.

Також читайте: Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков

"Найгірше в усьому цьому, що в результаті як на дикунів наші ключові міжнародні партнери дивляться не на Зеленського і його людей. А нас нас усіх. Бо ми ж зрештою за них усіх голосували і так чи інакше їх в ці офіси і привели.

Вітаю, в нас тепер на 6 місць за квотою Президента - 8 суддів. І делегітимізований на 9 років Конституційний Суд. Бо комусь дуже хочеться пошвидше мати в КСУ ручних суддів", - зазначає Жернаков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Як же погано,що у нас немає дієвої процедури імпічменту президента!!!Зняти президента законно і без заворушень немає шляху,а Майдан-це фактор дестабілізації країни.І що ж робити в цій ситуації?
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26.11.2021 16:20
+2
Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
Юрко ПОЗАЯК
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26.11.2021 16:15
+2
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:27
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Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
Юрко ПОЗАЯК
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26.11.2021 16:15 Відповісти
Брехливий ЗЄіла, як і всі його паперєдніки.
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26.11.2021 16:16 Відповісти
Він окрім єрмака та хутіна нікому нічого нє_должен.
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26.11.2021 16:18 Відповісти
Цeнзор покажи двобiй бутусов-**********! чи бутусов щe до компа нeдобрався пiсля питання?

ЩОЙНО! СКАНДАЛ на прес-марафоні Зеленського: БУТУСОВ викриває брехню

https://www.youtube.com/watch?v=zJUQwRBEahIй
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26.11.2021 16:20 Відповісти
пiсляслово бутусова
БУТУСОВ: Зеленський влаштував ганебний спектакль
https://www.youtube.com/watch?v=zJUQwRBEahI
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26.11.2021 16:21 Відповісти
Як же погано,що у нас немає дієвої процедури імпічменту президента!!!Зняти президента законно і без заворушень немає шляху,а Майдан-це фактор дестабілізації країни.І що ж робити в цій ситуації?
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26.11.2021 16:20 Відповісти
Увімкнув турборежим по остаточному відриванню України від цивілізації.
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26.11.2021 16:23 Відповісти
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:26 Відповісти
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:27 Відповісти
Той рейтинг уже на небесах, а не на землі
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26.11.2021 16:39 Відповісти
Очень мощная пресс конференция Президента Зеленского. Молодец! Все увидели как Президент Зеленский переживает за Украину
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26.11.2021 16:30 Відповісти
Бо ми ж зрештою за них усіх голосували і так чи інакше їх в ці офіси і привели

Ось не треба казати за всіх. Не ми, а ви голосували за них. Бо ми знали, що як би не було, а гірше може бути. І ми не хотіли хоч поржати. Не хотіли здавити свою країну, а боронити.
А тепер слухайте брехню в кожному слові, в кожній дії, хоч обіржіться.
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26.11.2021 16:30 Відповісти
алe ти - мeншiсть яка нe голосувала всe-рiвно в одному болотi iз бiльшiстю яка тeбe туди затягла. i вигрiбати всe-рiвно разом.
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26.11.2021 16:34 Відповісти
А як там з законом? Хто і на яку кількість призначень має право?
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26.11.2021 16:34 Відповісти
жернаковиопзж це сепаратисти котрі брехнею хочуть задурманити людей
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26.11.2021 16:36 Відповісти
 
 