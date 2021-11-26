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Кількість військових РФ на кордоні з Україною менша, ніж навесні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кількість військових РФ на кордоні з Україною менша, ніж навесні, - Зеленський

На сьогодні на кордоні з Україною сконцентровано менше російських військових, ніж було навесні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менша, я вважаю, що їх більше, ніж на момент припинення вогню, про яке ми домовлялися, це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто, це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника та інших розвідданих, що триває накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, техніку привезли, а потім відійшли, тобто, щоб бачили, що накопичення техніки відбувається також. Тому такі ризики є", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загрозу російського вторгнення: Йде залякування. Ми впевнено контролюємо кордони і готові до ескалації. ВIДЕО
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Топ коментарі
+8
А разведка НАТО говорит что хуже -- уже до 114 тысяч. И реальная угроза вторжения.
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26.11.2021 16:38
+7
Это ему об этом Ермак сказал?
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26.11.2021 16:37
+7
я хотел сказать ...на две свинособаки, извеняюсь опечатка.
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26.11.2021 16:38
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26.11.2021 16:37 Відповісти
я хотел сказать ...на две свинособаки, извеняюсь опечатка.
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26.11.2021 16:38 Відповісти
Это ему об этом Ермак сказал?
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26.11.2021 16:37 Відповісти
250 тисячні ЗСУ ,плюс бригади нац гвардії озброєні кращою технікою,чим ЗСУ, плюс 200 тисяч резервістів першої черги , що за добу поповнять ЗСу. І така сила має боятися 100 тисяч мокшів?
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26.11.2021 16:42 Відповісти
"В Багдаде всё спокойно,спокойно!!!" !!! Це все піндоси "братьев -словян" обмовляють!!!)))
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26.11.2021 16:45 Відповісти
Остап! Окстись!
Вот это его сегодня несёт!
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26.11.2021 16:38 Відповісти
Простий як ідіот.
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26.11.2021 16:38 Відповісти
А разведка НАТО говорит что хуже -- уже до 114 тысяч. И реальная угроза вторжения.
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26.11.2021 16:38 Відповісти
И вы поверили какому-то НАТУ? Айяйяй.
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26.11.2021 16:41 Відповісти
Та шо там ото может знать разведка НАТО? Монике докладывает Демченко, выпускник аж целой школы кгб, а не какие-то там недоучки из Вест Пойнт.
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26.11.2021 16:42 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!!----------Це все підступні піндоси "братьев-словян" розсварити намогаються !!!)))
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26.11.2021 16:49 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Ну так, секретут Моники Никифоров так и сказал - сознательная деза вражеского Запада. И так хитренько вопрос поставил - и с какой же целью эти проклятые пиндосы это делают?
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26.11.2021 16:52 Відповісти
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26.11.2021 16:40 Відповісти
лєгєнда о бомбєрє

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26.11.2021 16:48 Відповісти
"Мой Фантом ,как стрела бистрий ....." !!!!)))
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26.11.2021 16:50 Відповісти
Только вот разница в том, что весной боеприпасы не тащили туда
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26.11.2021 16:53 Відповісти
ні для тєбя прідьот вєсна
і де-то чото там взовъйотся
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26.11.2021 16:55 Відповісти
Їхня кількість могла зменшитися, тільки якби сміливо діяли наші снайпери. А їх якраз Зеля зовсім прибрав.
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26.11.2021 16:56 Відповісти
Я так і знав, що то провокація західних спецслужб, які хочуть нас розсварити із сраршим братом. Вован, слухай Єрмака, і не підавайсь на провокацію. Хай живуть блазні в Україні!
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26.11.2021 17:48 Відповісти
Он таки точно идиот.
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26.11.2021 20:27 Відповісти
 
 