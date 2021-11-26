Кількість військових РФ на кордоні з Україною менша, ніж навесні, - Зеленський

На сьогодні на кордоні з Україною сконцентровано менше російських військових, ніж було навесні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менша, я вважаю, що їх більше, ніж на момент припинення вогню, про яке ми домовлялися, це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто, це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника та інших розвідданих, що триває накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, техніку привезли, а потім відійшли, тобто, щоб бачили, що накопичення техніки відбувається також. Тому такі ризики є", - сказав Зеленський.

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