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Зеленський (17470) модернізація (65) енергетика (1653) енергоефективність (104)

Термомодернізація України коштуватиме 300 млрд грн, в найближчі 3 роки ми плануємо витратити на цю програму 100 млрд грн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Термомодернізація України коштуватиме 300 млрд грн, в найближчі 3 роки ми плануємо витратити на цю програму 100 млрд грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму термомодернізації житлового багатоповерхового фонду країни та громадських будівель на 100 млрд грн на найближчі три роки.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Реформа з термомодернізації всіх багатоповерхових будинків для держави коштуватиме 300 млрд грн. Це складна реформа, таких коштів в Україні на сьогодні немає. Але для мене та майбутньої влади це єдиний вихід і єдина, найважливіша на сьогодні, реформа для енергонезалежності держави". Я вважаю, ми можемо це зробити. На найближчі три роки ця сума становитиме 100 млрд грн", – сказав Зеленський.

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Президент додав, що план реалізації зазначеної програми має бути розписано на п'ять років через можливе припинення транзиту газу Російською Федерацією у 2025 році.

"Виклик №1 - 2025 рік, коли закінчується контракт на транзит газу. Гадаю, це буде складний момент, тому ми маємо швидко впроваджувати реформу термомодернізації. І не так, як було раніше – 10, 20, 30 будинків. Ми продемонструємо серйозні кроки у термомодернізації наступного року і через рік… Це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше газу", – зазначив Зеленський.

За його словами, фахівці Офісу президента та Міністерства економіки вже працюють, вони курируватимуть лише реформу термомодернізації.
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Топ коментарі
+9
Та ему спистеть как дурному с горы скатиться.
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26.11.2021 17:00
+7
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26.11.2021 16:51
+4
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26.11.2021 17:15
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26.11.2021 16:51 Відповісти
і +
Україна придбає 22 літаки Airbus для обіцяної Зеленським авіакомпанії,... откуда денежки?
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26.11.2021 16:55 Відповісти
Та ему спистеть как дурному с горы скатиться.
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26.11.2021 17:00 Відповісти
Візьме в лізинг - ******* авіакомпанії практично ніколи не купують літаки.
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26.11.2021 17:01 Відповісти
задля теплозбереження на кожного українця має бути витрачена одинакова сума: як на утеплення багатоповерхівок, так і на зниження тепловитрат у малоповерховій забудові...
а то мир палацам, а хатам війна получається
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26.11.2021 17:02 Відповісти
Мова про реконструкцію багатоповерхівок під автономне опалення квартир, а не про оце недолуге "утеплення".
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26.11.2021 17:08 Відповісти
авжеж...мова про одинакові витрати на кожного українця з автономним опаленням...
адже квартири приватизовані...а повеховість, одним власникам над іншими, не надає переваг або пільг
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26.11.2021 17:15 Відповісти
В Ужгороді кожен за свій рахунок автономку встановлював і "центральні" труби зрізав. Треба було три дозволи : міськрада , Жрер та Газове. І всюди якісь підводні каміння були
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26.11.2021 17:47 Відповісти
Ніхто не буде робити масову реконструкцію під автономку)
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26.11.2021 20:43 Відповісти
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26.11.2021 17:15 Відповісти
та по ходу воно ваще обдолбаное вусмерть и несет, шо попало, но головне то, шо приход пошел
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26.11.2021 17:17 Відповісти
У большинства домов все еще центральное отопление и хоть как его утепляй но меньше газа дом потреблять не будет.))
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26.11.2021 17:21 Відповісти
Не меньше газа, а меньше тепловой энергии. Меньше газа котельная будет потреблять, если дома утеплить и оборудовать автоматикой (погодным регулированием)
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26.11.2021 20:45 Відповісти
Зебилы в своем репертуаре - на 100 млрд. грн решили пенопласта раздерибанить.
Вы сделайте как в Польше - на каждой батарее счетчик и люди платят за себя, а не за губную помаду секретутки ЖмерынкаТеплоЭнерго. Они тогда или себя утеплять, или краны на батареях прикроют. Но тогда хозяева зеленых убытки понесут.
Похоже таймер включен, кто раньше уйдет в забвение - Украина или Зеленый наполеончик.
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26.11.2021 17:27 Відповісти
Ідея хороша, а вартість? Це скоріше не лічильники а розподілювачі тепла, їх наче і зараз можна ставити якщо більше половини будинку, тільки це не дуже цікаво обслуговуючим організаціям, бо тоді контроль і розрахунки сильно ускладнюються.
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26.11.2021 17:49 Відповісти
Это приборчик, похожий на старый мобильник, который прикреплен в к каждой батарее отопления в квартире. И он передает показания на счетчик, который расположен в прихожей. А тот передает данные в контору. Это люди для людей так делают. А у нас хитрожопые с быдла деньгу сшибают! Как в общей камере - одни в трусах возле батареи парятся, а другие у двери от колотуна зубами чечетку играют. А счет за тепло на всех один!
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27.11.2021 10:07 Відповісти
Ну так, розподілювач тепла, мірють температуру батареї і потім спожите тепло умовно ділиться на "градусо-суткі", не стикався з ними, але в українських реаліях зразу виникають питання, а чи не змінили мешканці батареї, а наскільки коректно розраховується зміна тиску з поверховістю і витратою теплоносія через батареї в будинках де баланс. клапанів тиску немає, наскільки ці прилади стійкі проти людського креативу... та і взагалі щоб коректно по ним рахувати це треба спеціаліста
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27.11.2021 17:20 Відповісти
Хоча пробувати можна, навряд чи це буде гірше за існуючі методики розрахунку де квартири без лічильників.
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27.11.2021 17:22 Відповісти
Пусть хотя бы общедомовые теплосчетчики доустанавливают там, где их еще нет.
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26.11.2021 20:48 Відповісти
Ну ок, ідея непогана, для початку хай впровадять теплопункти. А ще раніше можна зменшити зріз температурного графіку градусів до 45. Потім, або утеплення або рекуперація вентиляційного повітря, індивідуальні котельні у дворах. Хз...
Але ж все одно напевне більшість газу споживає приватний сектор.
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26.11.2021 17:43 Відповісти
Зачем утеплять панельные дома? Их нужно сносить...
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26.11.2021 18:02 Відповісти
А новые за чей счет строить? У Зеленского пусто в бюджете. Людей на улицу никто не будет выселять.
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26.11.2021 18:12 Відповісти
Какое отношение к стройкам имееи Зеленский?
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27.11.2021 09:23 Відповісти
Частные компании врядли этим будут заниматься. Это должна быть государственная программа реновации.
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27.11.2021 18:11 Відповісти
Алэ, грошеняток нет. От, як бы, нэ оцэ алэ, а так все верно. Мриять, даже президенту не запрещено.
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26.11.2021 18:06 Відповісти
Стоимость можно сказать копеечная - по дешевому смартфону на каждую батарею и один ройтер в прихожей. Причем ставят фирмы, которые снабжают теплом - т.с. обязанность взвешивать селедку лежит на продавце, еще с времен Святого рыбака Петра! Потребитель может только проверить, в любой момент.
Но для этого население не должно быть быдлом бессловесным!
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26.11.2021 19:27 Відповісти
Что за ройтер?
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26.11.2021 20:49 Відповісти
Собирает данные с датчиков на батереях и передает их через ВАй ФаЯ на фирму, которая продает отопление. Три мобилы и роутер! У моей родственницы в Польше трехкомнатная квартира социалистической постройки, с вертикальной разводкой.
А у нас как был колхоз в гетто, так и остался кибуц в стране дураков.
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27.11.2021 10:00 Відповісти
 
 