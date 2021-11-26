Термомодернізація України коштуватиме 300 млрд грн, в найближчі 3 роки ми плануємо витратити на цю програму 100 млрд грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму термомодернізації житлового багатоповерхового фонду країни та громадських будівель на 100 млрд грн на найближчі три роки.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Реформа з термомодернізації всіх багатоповерхових будинків для держави коштуватиме 300 млрд грн. Це складна реформа, таких коштів в Україні на сьогодні немає. Але для мене та майбутньої влади це єдиний вихід і єдина, найважливіша на сьогодні, реформа для енергонезалежності держави". Я вважаю, ми можемо це зробити. На найближчі три роки ця сума становитиме 100 млрд грн", – сказав Зеленський.

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Президент додав, що план реалізації зазначеної програми має бути розписано на п'ять років через можливе припинення транзиту газу Російською Федерацією у 2025 році.

"Виклик №1 - 2025 рік, коли закінчується контракт на транзит газу. Гадаю, це буде складний момент, тому ми маємо швидко впроваджувати реформу термомодернізації. І не так, як було раніше – 10, 20, 30 будинків. Ми продемонструємо серйозні кроки у термомодернізації наступного року і через рік… Це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше газу", – зазначив Зеленський.

За його словами, фахівці Офісу президента та Міністерства економіки вже працюють, вони курируватимуть лише реформу термомодернізації.