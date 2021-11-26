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Новини Політика України
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Зеленський (17470) обіцянки (25)

Зеленський про свої передвиборчі обіцянки: Не все зроблено. Потрібно 5 років, а не 2,5

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про свої передвиборчі обіцянки: Не все зроблено. Потрібно 5 років, а не 2,5

Володимир Зеленський за 2,5 роки президентства ще не встиг виконати всі передвиборчі обіцянки, але вже є результати, якими він задоволений.

Про це глава держави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами, які зроблені. Не все, що ми обіцяли (виконано. – Ред.), але на це давали, мені здається, 5 років, а не 2,5. Не все зроблено", - зазначив президент.

Він підкреслив, що задоволений земельною та інфраструктурною реформами, а також впровадженням цифровізації держави.

"Деолігархізація – також. Я вважаю, що це крок до зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, на суспільство. Боротися з олігархами ми обіцяли, і ми боремося", - додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що незадоволений багатьма процесами у сфері оборони держави. За його словами, у цьому напрямку ще "багато чого не зроблено". Зокрема, президент висловив незадоволення сповільненим розвитком ракетної програми та програми флоту.

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Окрім цього, розповідаючи про свою команду, Глава держави зазначив, що переважна більшість із цих людей - "нові обличчя". Однак є й ті, які працювали за часів четвертого президента України Віктора Януковича, але, за словами Зеленського, не були його соратниками.

"Чи я задоволений? Я задоволений окремими речами, які назвав. Чи можна ними пишатися? Мені здається, коли я буду старою людиною, буду розуміти вдалося це чи не вдалося. Дарма це було, чи ні, чи я був нормальним і гідним Президентом своєї держави", - підсумував Президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
я так понял после Бутусова пошел концерт одного актера?)
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26.11.2021 16:57
+13
"Не все зроблено" - сказало найвеличніше
"Не все ще знищено" - почули патріоти
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26.11.2021 17:03
+11
И вот какое дело, может это ОНО уже собралось так съехать на Дурку? И Не осуден!!!
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26.11.2021 16:57
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я так понял после Бутусова пошел концерт одного актера?)
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26.11.2021 16:57 Відповісти
И вот какое дело, может это ОНО уже собралось так съехать на Дурку? И Не осуден!!!
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26.11.2021 16:57 Відповісти
Я згоден народ України вас підтримає
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26.11.2021 16:57 Відповісти
изыди, сатана
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26.11.2021 16:58 Відповісти
ты нарид зеляблевотный....
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26.11.2021 16:58 Відповісти
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26.11.2021 17:04 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней 2.5 года
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26.11.2021 16:58 Відповісти
Дадут по совокупности статей. Если не убежит будет в платной камери от Малюськи с подельниками перестукиваться. Ленка будет сухари и папиросы носить!
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26.11.2021 17:00 Відповісти
Вже досить !
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26.11.2021 17:00 Відповісти
Особенно в его пурге умиляет рассказ, как он руководил ПРИБЫЛЬНОЙ компании !?
Прибыльной для личного кармана ?
Про налоги, обналы, офшоры ни гуг-гу !
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26.11.2021 17:02 Відповісти
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26.11.2021 17:02 Відповісти
"Не все зроблено" - сказало найвеличніше
"Не все ще знищено" - почули патріоти
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26.11.2021 17:03 Відповісти
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26.11.2021 17:04 Відповісти
Да-да, от президентского кортежа, дачи и самолета он откажется в самом конце своего 5-летнего срока. Если дотянет, конечно.
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26.11.2021 17:11 Відповісти
Не всё сделано для его друга-олигарха
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26.11.2021 17:23 Відповісти
НЕ друзей! Хозяев! Их состояния увеличилась от 2,5 у "врага" Ахметова до 32 раз у "врага" Медведчука.
Как раз на 85% госдолга Украины. Его личные офшоры ПОКА не все раскрыты.
Совпадение?
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26.11.2021 20:05 Відповісти
А разве были какие то обещания у Зеленского?! Я его программу вообще нигде не видел.
Выбрали кота в мешке, лишь бы не Порошенко!
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26.11.2021 17:27 Відповісти
Выбрали да кота в мешке, поскольку ваш свинорылый порошенко уже всех "достал". Такого свинарника даже рыгоаналы не творили. Или не так? После успешной "реформы" ВСЯ мразота что выносила НЕЗАКОННЫЕ решения не только не села, но пошла на повышение. Такого количества игральных свинарников не было даже при рыгоаналах. Как тебе слоган "Вера". ага в сатану сатанистов парашника. Потому и выбирали зеленского, в надежде. Да кстати СРАЗу после майдана твой парашник понабирал в свой БЭ ПЭПЭ рыгоаналов. Равно как и сейчас зебилы брали ВСЕХ и рыгоаналов и комуняк и даже от порошенка перебжчиков.
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26.11.2021 18:17 Відповісти
конченный
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26.11.2021 18:06 Відповісти
Где все сметуны? Под диваны попрятались?
На Пороха хрюкать не боялись,а на это чмо ссыкотно,и денюх не дадут?
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26.11.2021 20:08 Відповісти
Где подоляковские? Денег с темниками еще не подвезли!
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26.11.2021 20:10 Відповісти
 
 