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армія РФ (13510) війна (56641) НАТО (5151) Столтенберг Єнс (1347)

Тема концентрації російських військ біля кордонів з Україною буде однією з ключових під час зустрічі глав МЗС НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Тема концентрації російських військ біля кордонів з Україною буде однією з ключових під час зустрічі глав МЗС НАТО, - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі наступного тижня в Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, РФ стягнула до кордону з Україною "танки, артилерію, безпілотники, системи для радіоелектронної боротьби".

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"Ці дії нічим не спровоковані і незрозумілі", - вважає Столтенберг. Він укотре закликав РФ до прозорості у питанні своїх військ поблизу України.

Зустріч НАТО у Ризі відбудеться 30 листопада – 1 грудня.
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Клоуни дебільні
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26.11.2021 17:05 Відповісти
уйобік накладе вето.
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26.11.2021 17:14 Відповісти
 
 