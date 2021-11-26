Тема концентрації російських військ біля кордонів з Україною буде однією з ключових під час зустрічі глав МЗС НАТО, - Столтенберг
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Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі наступного тижня в Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.
Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, РФ стягнула до кордону з Україною "танки, артилерію, безпілотники, системи для радіоелектронної боротьби".
"Ці дії нічим не спровоковані і незрозумілі", - вважає Столтенберг. Він укотре закликав РФ до прозорості у питанні своїх військ поблизу України.
Зустріч НАТО у Ризі відбудеться 30 листопада – 1 грудня.
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