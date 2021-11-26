Очікуємо, що на зустрічі Байдена та Путіна обговорять полонених українців, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський очікує, що Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним обговорить питання звільнення заручників з окупованих територій Донбасу та РФ.
Про це президет сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо на розмову президента США з президентом Росії. Ми очікуємо на цю розмову, список переданий, і ми очікуємо, що це буде піднято на їхньому рівні", - сказав глава держави.
Президент повідомив, що передав список осіб, які утримуються на окупованому Донбасі та РФ президенту Турції Ердогану.
"Нещодавно я розмовляв із президентом Ердоганом, у нього була зустріч із президентом РФ, і він на рівні контактних груп передав списки російській стороні… але наголос у нього був на кримських татарах", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
і тут така оказія, проклята Колумбія.