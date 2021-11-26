УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13440 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Обмін полоненими
832 9
Байден (2328) Зеленський (17470) обмін (988) Путін (21449) полонені (1950)

Очікуємо, що на зустрічі Байдена та Путіна обговорять полонених українців, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Очікуємо, що на зустрічі Байдена та Путіна обговорять полонених українців, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним обговорить питання звільнення заручників з окупованих територій Донбасу та РФ.

Про це президет сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо на розмову президента США з президентом Росії. Ми очікуємо на цю розмову, список переданий, і ми очікуємо, що це буде піднято на їхньому рівні", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що передав список осіб, які утримуються на окупованому Донбасі та РФ президенту Турції Ердогану.

"Нещодавно я розмовляв із президентом Ердоганом, у нього була зустріч із президентом РФ, і він на рівні контактних груп передав списки російській стороні… але наголос у нього був на кримських татарах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про день народження Єрмака: Циган не викликав, ведмедів не викликав, був там зі сім'єю в свій законний вихідний

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажите , а когда закончится конференция, хочется телевизор включить.
показати весь коментар
26.11.2021 17:01 Відповісти
Никогда его не включай. Поверь, так гораздо лучше.
показати весь коментар
26.11.2021 17:08 Відповісти
У тебя только ПРЯМОЙ работает?
показати весь коментар
26.11.2021 17:12 Відповісти
велике очікування,,,,
показати весь коментар
26.11.2021 17:04 Відповісти
А что ж Зеля браслетики с их именами не носит? Когда по решению международного суда (по иску поданному при Порошенко) Раша обязана была ВЫДАТЬ наших моряков, зеля их ОБМЕНЯЛ. А теперь это чмо ждет когда опять кто-то за него всю работу сделает, а Зеля ее в самом конце пересрет, как в операции с вагнеровцами.
показати весь коментар
26.11.2021 17:07 Відповісти
Склеротик, ти ж їх вже обміняв, "всіх на всіх". Ще до 31.12.2019.
показати весь коментар
26.11.2021 17:14 Відповісти
а здавалося такий молодий - як членін прктично..
і тут така оказія, проклята Колумбія.
показати весь коментар
26.11.2021 17:22 Відповісти
coup чув - аналізи збирайте с під ньоґо - тече вже...
показати весь коментар
26.11.2021 17:27 Відповісти
доскрипілась тварь зелена... - як патріоти скинуть ту кучу зеленого лайна - моі оплески, як кацапня? - патріотам бути напоготові...
показати весь коментар
26.11.2021 17:40 Відповісти
 
 