Водію вантажівки, що вчинив смертельну ДТП у Харкові, повідомлено про підозру, - прокуратура

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.



За даними слідства, 25 листопада 2021 року у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 5 автомобілів, в результаті якої 3 особи загинули та 5 постраждали. Вантажівка "МАН" із напівпричепом, яка перетинала перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе на червоний сигнал світлофора, зіткнулася з автомобілем "Шевроле Нубіра". Після зіткнення вантажівка перекинулася на лівий борт на зустрічну смугу руху, де на той час перебував автомобіль таксі. Водій таксі та його пасажири – 49-річна жінка та 3-річна дитина – від отриманих травм загинули на місці події. Крім того вантажівка зачепила ще два автомобіля.

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Наразі водія вантажівки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відповідно до медичного висновку він перебував у стані наркотичного сп’яніння опіатами та канабіноїдами.