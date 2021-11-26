Конфлікту інтересів між Єрмаком і Татаровим немає. Коли був гарячий момент - голова ОПУ сказав йому, щоб доводив невинуватість, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи поновлення повноважень заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із взаємодії з правоохоронними органами, повідомив, що конфлікту інтересів між ним та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком немає.
Про це глава держави заявив пад час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Татаров працює заступником (Єрмака. – Ред.). У нього є відповідальність. Його обирає глава Офісу президента, тому що це його кадри. Я призначаю… Це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що колись була справа, коли був гарячий момент, Андрій Єрмак йому сказав: дивись - у тебе така ситуація, ти маєш довести, що ти не винен у цій справі, і на цей період у якихось повноваженнях ти будеш обмежений", - сказав Зеленський.
На думку Зеленського, таке рішення Єрмака було справедливим.
Водночас глава держави додав, що не звертав уваги на момент, коли повноваження Татарова було поновлено (влітку 2021 року. - Ред.).
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що конфлікту інтересів між Татаровим та Єрмаком більше немає, Зеленський відповів: "Так".
"Хтось має відповідати за цей блок (правоохоронні органи. –Ред.). Ви також маєте це зрозуміти. Я не кажу, добре чи погано він працює. Суспільство вимагає результатів, і я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати мають бути і робитися швидко". Вони робляться серйозними кроками та відповідальністю", - додав президент.
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Може родичі ?
Правда, Подоляк круче- тот у самого Юры Енакиевского дела решал...
и взгляд сматрел бальшою мукой
а кто-то бабки загребал
иво простергнутотою рукой
Это чмо обвиняет всех.
3 ч. ·
Зеленський - це глухий кут держави Україна.
Зеленський - агресивна маса непрофесійних і профнепридатних людей, які ненавидять саме поняття Незалежної України.
Зеленський - це зневага до всього українського, починаючи з мови, яку він сьогодні черговий раз розтоптав на своєму псевдомарафоні.
За два з половиною роки (чому і був присвячений цей цирк) Зеленський не зробив НІЧОГО, крім знищення інституцій, законності та здорового глузду в державі.
Ми живемо в перманентному «кварталі», цирку та жасі. Кожен день - це новий провал для України. Кожна заява і дія - це знищений наш час в нашій державі.
Сьогоднішій треш - це останній цвях в здоровий глузд і будь яке майбутнє, якщо ми будемо далі так жити. Якщо будемо складовою постійного проросійського «серіалу» слуга народу.
Україна в глухому куті з цією владою. Україна в повній безвиході з зеленими, які вже мріють керувати і після 2024 року всіма незаконними методами, які вже апробовані в арсеналі тоталітарних держав. Далі буде трясти ще більше…