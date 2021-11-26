УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13605 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 308 22
Зеленський (17470) Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753) Татаров Олег (359)

Конфлікту інтересів між Єрмаком і Татаровим немає. Коли був гарячий момент - голова ОПУ сказав йому, щоб доводив невинуватість, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конфлікту інтересів між Єрмаком і Татаровим немає. Коли був гарячий момент - голова ОПУ сказав йому, щоб доводив невинуватість, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи поновлення повноважень заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із взаємодії з правоохоронними органами, повідомив, що конфлікту інтересів між ним та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком немає.

Про це глава держави заявив пад час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Татаров працює заступником (Єрмака. – Ред.). У нього є відповідальність. Його обирає глава Офісу президента, тому що це його кадри. Я призначаю… Це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що колись була справа, коли був гарячий момент, Андрій Єрмак йому сказав: дивись - у тебе така ситуація, ти маєш довести, що ти не винен у цій справі, і на цей період у якихось повноваженнях ти будеш обмежений", - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, таке рішення Єрмака було справедливим.

Водночас глава держави додав, що не звертав уваги на момент, коли повноваження Татарова було поновлено (влітку 2021 року. - Ред.).

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що конфлікту інтересів між Татаровим та Єрмаком більше немає, Зеленський відповів: "Так".

Читайте також: Зеленський про Татарова: Питання до Єрмака, це його особиста відповідальність

"Хтось має відповідати за цей блок (правоохоронні органи. –Ред.). Ви також маєте це зрозуміти. Я не кажу, добре чи погано він працює. Суспільство вимагає результатів, і я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати мають бути і робитися швидко". Вони робляться серйозними кроками та відповідальністю", - додав президент.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
в принципе да. там голова от опы не отличима и хто откуда растёт тоже уже всем понятно))
показати весь коментар
26.11.2021 17:33
+9
Честно говорю, пока это недоразумение не закончит свой понос , не включу телевизор.
показати весь коментар
26.11.2021 17:35
+5
Чуєте, а як вони схожі рилами...оцей дербмак і тартаров..
Може родичі ?
показати весь коментар
26.11.2021 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в принципе да. там голова от опы не отличима и хто откуда растёт тоже уже всем понятно))
показати весь коментар
26.11.2021 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=60OT6o_Dmuw
показати весь коментар
26.11.2021 20:29 Відповісти
#Портников #зеленський #бутусов
Зеленcький: тріумф неадекватності | Віталій Портников
показати весь коментар
26.11.2021 20:29 Відповісти
Честно говорю, пока это недоразумение не закончит свой понос , не включу телевизор.
показати весь коментар
26.11.2021 17:35 Відповісти
як нюха
показати весь коментар
26.11.2021 20:40 Відповісти
Чуєте, а як вони схожі рилами...оцей дербмак і тартаров..
Може родичі ?
показати весь коментар
26.11.2021 17:40 Відповісти
Какой же там конфликт? Оба агенты }{уйла и бывшие кореша Хама.
Правда, Подоляк круче- тот у самого Юры Енакиевского дела решал...
показати весь коментар
26.11.2021 17:44 Відповісти
он был горячкою бальной
и взгляд сматрел бальшою мукой
а кто-то бабки загребал
иво простергнутотою рукой
показати весь коментар
26.11.2021 17:51 Відповісти
Не знаю,як вам,але мені дуже цікавий термін : "конфлікт інтересів"! Питається - який же конфлікт,як мається на увазі ПОВНИЙ збіг???!!! Наприклад,як чоловік начальник підприємства,а жінка головний бухгалтер,то хто тут з ким конфліктує??? Хіба що на сексуальному підгоунтті!
показати весь коментар
26.11.2021 17:59 Відповісти
Бурба аферист, а Татаров ангел? Лох ти.
показати весь коментар
26.11.2021 18:00 Відповісти
На нашу голову наслали чмо позорное.
Это чмо обвиняет всех.
показати весь коментар
26.11.2021 18:03 Відповісти
Никто не виноват ни в чем. Все изначально свободны.
показати весь коментар
26.11.2021 18:25 Відповісти
путен щас просто в ауте и от досады и зависти рвет последние волосы на голове после того беспримерного успеха. которого добился зеля своим пресс-марафоном
показати весь коментар
26.11.2021 20:30 Відповісти
Звідки конфлікт-обидва виродки на "службі" Кремля,обидва вороги України і працюють на її знищення,обох покриває Зеленський!
показати весь коментар
26.11.2021 20:43 Відповісти
Блін, шо цей ідіот квартальний з себе виригує?! Його хтось контролює? Воно ж недієздатне! Де ж та дитина, яка нарешті скаже, шо наш, тіпо, король є ГОЛИЙ ! Та ще й імбєцил кончєний!
показати весь коментар
26.11.2021 20:57 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 21:26 Відповісти
Андрій Смолій

3 ч. ·



Зеленський - це глухий кут держави Україна.

Зеленський - агресивна маса непрофесійних і профнепридатних людей, які ненавидять саме поняття Незалежної України.

Зеленський - це зневага до всього українського, починаючи з мови, яку він сьогодні черговий раз розтоптав на своєму псевдомарафоні.

За два з половиною роки (чому і був присвячений цей цирк) Зеленський не зробив НІЧОГО, крім знищення інституцій, законності та здорового глузду в державі.
Ми живемо в перманентному «кварталі», цирку та жасі. Кожен день - це новий провал для України. Кожна заява і дія - це знищений наш час в нашій державі.

Сьогоднішій треш - це останній цвях в здоровий глузд і будь яке майбутнє, якщо ми будемо далі так жити. Якщо будемо складовою постійного проросійського «серіалу» слуга народу.

Україна в глухому куті з цією владою. Україна в повній безвиході з зеленими, які вже мріють керувати і після 2024 року всіма незаконними методами, які вже апробовані в арсеналі тоталітарних держав. Далі буде трясти ще більше…
показати весь коментар
26.11.2021 22:21 Відповісти
Ошибочка вышла!Все представляют Зелинского идиотом, а мне кажется он просто предатель и прекрасно играет свою роль некомпетентного президента ! А на самом деле он очень компетентно разваливает страну!
показати весь коментар
27.11.2021 01:11 Відповісти
 
 