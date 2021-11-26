Зеленський порівняв відносини з Ахметовим з війною: Якщо хтось стріляє - стріляти будемо

Президент Володимир Зеленський порівняв відносини з олігархом Рінатом Ахметовим з війною і дорікнув тому за те, що Ахметов "не зміг захистити" Донбас.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я - президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Але людина, коли вона захищає... як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно присяги. Військові захищають. Якщо хтось стріляє - стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України". Їм всім просто дуже складно зрозуміти, хто я, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що не запрошував Ахметова до свого офісу, але, якщо той захоче, може зустрітися з ним і продемонструвати записи, на яких буцімто йдеться про можливе фінансування Ахметовим підготовки до державного перевороту.

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"Я не хочу бути партнерами ні в чому, мені це не потрібно, мені не цікаво. Я хочу просто, щоби так воно було. Я не автократ і не диктатор. Я так розумію своє положення і свою посаду", - підкреслив президент.

Зеленський дорікнув Ахметову за ситуацію на Донбасі.

"Рінат Леонідич - він може казати: я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація. І він може говорити ще мільйон разів про це. Але він не зміг захистити. І я не говорю, що він повинен, це його особисте життя. Ну, так вийшло", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.