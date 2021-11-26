Зеленський порівняв відносини з Ахметовим з війною: Якщо хтось стріляє - стріляти будемо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський порівняв відносини з олігархом Рінатом Ахметовим з війною і дорікнув тому за те, що Ахметов "не зміг захистити" Донбас.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я - президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Але людина, коли вона захищає... як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно присяги. Військові захищають. Якщо хтось стріляє - стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України". Їм всім просто дуже складно зрозуміти, хто я, - сказав Зеленський.
Він наголосив, що не запрошував Ахметова до свого офісу, але, якщо той захоче, може зустрітися з ним і продемонструвати записи, на яких буцімто йдеться про можливе фінансування Ахметовим підготовки до державного перевороту.
"Я не хочу бути партнерами ні в чому, мені це не потрібно, мені не цікаво. Я хочу просто, щоби так воно було. Я не автократ і не диктатор. Я так розумію своє положення і свою посаду", - підкреслив президент.
Зеленський дорікнув Ахметову за ситуацію на Донбасі.
"Рінат Леонідич - він може казати: я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація. І він може говорити ще мільйон разів про це. Але він не зміг захистити. І я не говорю, що він повинен, це його особисте життя. Ну, так вийшло", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.
Будь ласка, зачекайте...
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
Борцун, мля.
23 листопада 2021 Новим заступником голови офісу президента Андрія Єрмака, який відповідатиме за економічний блок, став 38-літній Ростислав Шурма.
У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.
Багато років Ростислав Шурма працював топменеджером підприємств бізнесмена Ріната Ахметова.
У 2019 році він балотувався до Верховної Ради шостим номером списку "Опозиційного блоку".
Цього року Ростислав Шурма став членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
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Угадайте с одного раза что из этих двух определений защищает зеледент?
Рашотролли и подоляшавки, ау? Фас, твари.
Сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий». Відео опублікував Телеграм-канал PavlovskyNews.
Президентові потрібно було прориватися через натовп журналістів, яких не пустили на захід.
Охорона Зеленського грубо відштовхувала представників ЗМІ. Через це біля кортежу утворилася тіснява. Під час неї й постраждала журналістка телеканалу «Прямий» - вона впала на бруківку.
https://youtu.be/DM8rO4tGnDo
Це мабуть протекли вже зовсім вовині памперси
а подивіться як лякається клован???
даааа... любов нарідна непердбачувана )))))
(і ще на відео задовбав якийсь ідіёт поплутавший "свято" і верещавший "Кличка геть" )))))))
ой... таке мілке чмо...шо смішно (й одночас плакать хочеться від нерозбірливості, тупості і впертості тих, хто нав"язав нам таке посміховисько в президенти... на яке диво вони розраховували? що від нього очікували - це така для мене загадка... нерзрозуміла)
Путь А
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Финал
Победитель Уэльс/Австрия - Победитель Шотландия/Украина
Путь В
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Финал
Победитель Россия/Польша - Победитель Швеция/Чехия
Путь С
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Финал
Победитель Португалия/Турция - Победитель Италия/Северная Македния
По-моему собственную саку он только и бережет
Но сейчас самый вредный это Коломойский, со своим клоуном.
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ&ab_channel=BabaKit