У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України. ФОТО

У Краматорську будують велику обласну лікарню, яка надаватиме спеціалізовану меддопомогу мешканцям Донецької, Луганської та Харківської областей.

Про хід робіт розповів у Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз уже закінчено установку паль, облаштовано більше половини ростверків. У чотирьох блоках із семи вже почалося спорудження стін, колон та інших вертикальних конструкцій. Щодня на будівельному майданчику працюють понад 270 людей та 32-35 одиниць спеціалізованої техніки. Будівництво йде за планом", - повідомив очільник обласної адміністрації.





Створення обласної лікарні в Краматорську є частиною програми "Велике будівництво". ЇЇ проєктували для обслуговування 2,5 млн мешканців Східного регіону.

Стаціонарну допомогу надаватимуть в 19 відділеннях на 600 ліжок. В лікарні будуть обладнання і фахівці, яких раніше у Донецькій і Луганський областях бракувало. Зокрема, з дитячої і судинної хірургії, гематології, проктології, урології, політравм тощо.

На базі стаціонарних відділень планують розмістити клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Як повідомлялось, у Дніпрі за програмою "Велике будівництво" почали реконструкцію Пологового будинку №1, в якому за 60 років народилось 350 тис. дітей.