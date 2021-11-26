УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13961 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я
10 810 32
лікарня (1098) Краматорськ (511) Кириленко Павло (866) Велике будівництво (718)

У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Краматорську будують велику обласну лікарню, яка надаватиме спеціалізовану меддопомогу мешканцям Донецької, Луганської та Харківської областей.

Про хід робіт розповів у Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України 01

"Зараз уже закінчено установку паль, облаштовано більше половини ростверків. У чотирьох блоках із семи вже почалося спорудження стін, колон та інших вертикальних конструкцій. Щодня на будівельному майданчику працюють понад 270 людей та 32-35 одиниць спеціалізованої техніки. Будівництво йде за планом", - повідомив очільник обласної адміністрації.

У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України 02
У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України 03

Створення обласної лікарні в Краматорську є частиною програми "Велике будівництво". ЇЇ проєктували для обслуговування 2,5 млн мешканців Східного регіону.

Стаціонарну допомогу надаватимуть в 19 відділеннях на 600 ліжок. В лікарні будуть обладнання і фахівці, яких раніше у Донецькій і Луганський областях бракувало. Зокрема, з дитячої і судинної хірургії, гематології, проктології, урології, політравм тощо.

У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України 04

На базі стаціонарних відділень планують розмістити клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Як повідомлялось, у Дніпрі за програмою "Велике будівництво" почали реконструкцію Пологового будинку №1, в якому за 60 років народилось 350 тис. дітей.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Схід України...з великої літери...це вже початок?
показати весь коментар
26.11.2021 18:11
+6
.. а лікарів-фахівців звідки наберете .. з Німечини та Італії на зарплатню 4000 долярів..чи може з лугандонів припруця ...
показати весь коментар
26.11.2021 18:50
+5
Это чмо, отмывая бабло и распыляя впустую деньги (не на медицину - а на ненужную очередную стройку) уничтожает страну и срёт на головы быдлоэлекторату.
показати весь коментар
26.11.2021 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схід України...з великої літери...це вже початок?
показати весь коментар
26.11.2021 18:11 Відповісти
Спецдопомога,це що ??? Невже донбаситам зайву хромосому видаляти будуть !!!))
показати весь коментар
26.11.2021 18:13 Відповісти
Чому саме там?
показати весь коментар
26.11.2021 18:14 Відповісти
Тому що Краматорськ замінить Донецьк
показати весь коментар
26.11.2021 19:10 Відповісти
А почему не Мариуполь? Мы намного крупнее. И где для захолустного Краматорска столько спецов медицинских найдут?????
показати весь коментар
26.11.2021 19:18 Відповісти
сама ты захолустная
показати весь коментар
26.11.2021 19:34 Відповісти
Маріуполь на жаль надто близько до лінії фронту,і далеко не в центрі області.А Краматорськ приблизно в центрі області
показати весь коментар
27.11.2021 07:14 Відповісти
айкью принудителтьно перед выборами наращивать будут...
надеюсь первым бубу осмотрят...
показати весь коментар
26.11.2021 18:14 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 19:48 Відповісти
у краматорских свои тараканы...https://rus.lb.ua/society/2021/11/26/499531_lvove_zaderzhali_dvuh_zhiteley.html
показати весь коментар
26.11.2021 19:56 Відповісти
показуха для лугандону
показати весь коментар
26.11.2021 18:32 Відповісти
наживеться багато ...- у багатьох появляться мЄрини та котеджі - для себе коханих...
показати весь коментар
26.11.2021 18:32 Відповісти
.. а лікарів-фахівців звідки наберете .. з Німечини та Італії на зарплатню 4000 долярів..чи може з лугандонів припруця ...
показати весь коментар
26.11.2021 18:50 Відповісти
В Словении разразился скандал после того, как медсестра заявила, что политики и другие высокопоставленные граждане получают физраствор вместо экспериментальной вакцины.
а вы протолюдины и дальше продолжайте себе отраву колоть
показати весь коментар
26.11.2021 18:53 Відповісти
Оголошуєте збір допомоги медсестрі?
показати весь коментар
26.11.2021 19:33 Відповісти
Дубликат одного и того же лживого комментария в разных темах. Кремлебот, спам.
показати весь коментар
26.11.2021 20:56 Відповісти
а где надпись крупным планом - НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ???
показати весь коментар
26.11.2021 19:00 Відповісти
майже упевен, що будь рівень життя на донбабве та луганді відчутно вище ніж на кацапщині та був відсутній шалений беспред з боку держави (менти, прокурори, суди, податкова) то ніякої підтримки кацапської навали від місцевих у 2014-му там би не було. принаймні на тому рівні, що усі бачили. з певними застереженнями це спрацювало би і по усій крані. Тобто, хочуть ковбаси - дайте. Менше будуть до сусіда заглядати. А подібні будівництва на тлі відсутності системних реформ і того самого беспреду від влади - не спрацює.
показати весь коментар
26.11.2021 19:06 Відповісти
а им насрать "спрацює" чи "не спрацює" - вони відмивають гроші і нищать державу...
показати весь коментар
26.11.2021 19:10 Відповісти
намагаються вбити двох зайців одразу. розпил коштів дійсно пройде успішно, а от з прихильністю лохторату я не певен.
показати весь коментар
26.11.2021 19:12 Відповісти
Это чмо, отмывая бабло и распыляя впустую деньги (не на медицину - а на ненужную очередную стройку) уничтожает страну и срёт на головы быдлоэлекторату.
показати весь коментар
26.11.2021 19:08 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
26.11.2021 19:13 Відповісти
И на куя этот гигант медицины нужен? Теперь жителю Марковки, что бы полечиться нужно ехать 210 км, а со Станицы Луганской 250?
показати весь коментар
26.11.2021 19:15 Відповісти
Ха, зе-сепар решил не только озолотится на бесполезной больнице, так он еще захотел за счет украинцев лечить нашару дырявых и весь тот биомусор лугандона, который ненавидит Украину и живет с кацапским паспортом
показати весь коментар
26.11.2021 19:16 Відповісти
поддерживаю! больницы строить очень важно!
показати весь коментар
26.11.2021 19:29 Відповісти
Великое дело 🙏
показати весь коментар
26.11.2021 19:40 Відповісти
У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України.

oдне з двох..

або це буде лікарня,розмірів якої ще світ не бачив,або знову просто грандіозний "розпил бабла"..

показати весь коментар
26.11.2021 19:47 Відповісти
Нашулюдю стерилизовать будут.
показати весь коментар
26.11.2021 22:44 Відповісти
Недостоем останется
показати весь коментар
26.11.2021 22:46 Відповісти
Психіатричну?
показати весь коментар
26.11.2021 22:56 Відповісти
Юра Узун с3,14здит бабла на этой стройке очень неслабо. И будет стоять это говно пустое - ни персонала, ни пациентов. Вялике будивництво, ****.
показати весь коментар
27.11.2021 10:58 Відповісти
 
 