Зеленський збрехав про непричетність Демченка до "харківських угод", - журналістка Толстякова

Президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не причетний до "харківських угод", але це не так.

Про це пише у фейсбуці журналістка "Радіо Свобода" Кіра Толстякова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Юрій Бутусов запитав про причетність першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до "харківських угод". Зеленський на це відповів, що угод Демченко ніяких не підписував і в Раді про це не доповідав. Але це не так", - зазначила вона.

Толстякова нагадала, що місяць тому її редакція розшукала в архіві стенограму закритого засідання безпекового комітету Верховної Ради.

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"Стало зрозуміло, що Демченко (тоді ще в статусі заступника міністра закордонних справ) прийшов туди, щоб переконати депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ", - пише Толстякова.

Ознайомитися розслідуванням "Радіо Свобода" про причетність Демченка до "харківських угод" можна за посиланням.