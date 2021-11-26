Зеленський збрехав про непричетність Демченка до "харківських угод", - журналістка Толстякова
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Президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не причетний до "харківських угод", але це не так.
Про це пише у фейсбуці журналістка "Радіо Свобода" Кіра Толстякова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Юрій Бутусов запитав про причетність першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до "харківських угод". Зеленський на це відповів, що угод Демченко ніяких не підписував і в Раді про це не доповідав. Але це не так", - зазначила вона.
Толстякова нагадала, що місяць тому її редакція розшукала в архіві стенограму закритого засідання безпекового комітету Верховної Ради.
"Стало зрозуміло, що Демченко (тоді ще в статусі заступника міністра закордонних справ) прийшов туди, щоб переконати депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ", - пише Толстякова.
Ознайомитися розслідуванням "Радіо Свобода" про причетність Демченка до "харківських угод" можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
А там посмотрим...
@portnikov
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43 мин
Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.
https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
дЕбіл, покажи пруфи...
П ти НХ *)
https://www.youtube.com/watch?v=1dUDp_MLPx0
Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
от него гавном несёт...
да - периодически он говорит то, что хотят слышать. но по сути своей оно гавно.
Никаких чувств,кроме стыда и омерзения,эта пресс конференция не вызвала...
Обратите внимание (тв-камеры пытались ен показывать, но иногда проскользало) - как зеЛох вертелся, кривлялся и дергался на стуле - когда ему задавали неудобные вопросы.. его реально плющило по полной.
да и ответы были - оно не помнило что сказало 2-3 слова назад..
зато энергично (среди "артистов" принято принимать "дорожку" перед выступлением - энергия так и прёт.. с их слов)
Акціонери кварталу намагаються врятуватись. Керують як можуть.
Потрібен брехун!
Но хоть шо то положительное.
Жижа стала резко дешеветь. Причём галопом.Значит вована должно слегка попустить.
И сказка на весь мир о госперевороте, и о долге страны Коломойскому, и о Бурбе аферисте, и о втором сроке, и о том что никто на раду не влияет, и о.
Там почти каждый месседж из обрывков фраз надо проверять.
После этой прессухи как то стало не по себе.. Агрессия и ложь - это бросалось в глаза
в двух экземплярах,шоб и ***** не обидить..
Вам Офіс Президента нічого не повинен одразу, по вашому "щелчку"
Ми не ворьйо какоє-то.
Не всі представники людей - люди.
Я сів у гвинтокрил, з бутербродами і Єрмаком я полетів в Гуту
Я не зобов'язаний зустрічатись з журналістами
Велике будівництво - інфраструктурна реформа
Відповідь не важлива, важливо зберігати хронометраж зустрічі (Нікіфоров)
Відео частково ГОВОРИТЬ, що Трухіна не було за кермом...
Я не вирішую, чи йду на другий термін, вирішує суспільство.
Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але і вас також.
Кров і соки хватить з мене тягнути. Я вас запрошую на день народження, щоб ми сіли в кафе, чи знов на якійсь зрадницькій квартирі
Я-не Янукович, втікати не буду.
У мене є дружина, у мене є діти. А вони "зрадник"!
Ніхто не хоче звітувати через цих крикунів (так Зеленський називає громадянське суспільство)
Я вважаю, що його звіт - це те, що ми пообіцяли
Ти взагалі хто?
Можу обіцяти нашому народу, що наступна зима прийде
Я собі повністю не належу. Я - вибір людей.
Коли я сиджу дома, я не думаю, їде транспорт чи ні.
Так, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу.
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