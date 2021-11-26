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Новини Політика України
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Зеленський (17470) Харківські угоди (64) Демченко Руслан (41)

Зеленський збрехав про непричетність Демченка до "харківських угод", - журналістка Толстякова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський збрехав про непричетність Демченка до

Президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не причетний до "харківських угод", але це не так.

Про це пише у фейсбуці журналістка "Радіо Свобода" Кіра Толстякова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Юрій Бутусов запитав про причетність першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до "харківських угод". Зеленський на це відповів, що угод Демченко ніяких не підписував і в Раді про це не доповідав. Але це не так", - зазначила вона.

Толстякова нагадала, що місяць тому її редакція розшукала в архіві стенограму закритого засідання безпекового комітету Верховної Ради.

Дивіться: Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

"Стало зрозуміло, що Демченко (тоді ще в статусі заступника міністра закордонних справ) прийшов туди, щоб переконати депутатів проголосувати за угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму і обставини підготовки та ратифікації яких на предмет державної зради зараз перевіряє СБУ", - пише Толстякова.

Ознайомитися розслідуванням "Радіо Свобода" про причетність Демченка до "харківських угод" можна за посиланням.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
Если гундосик открывает рот -- он врет. Аксиома. Он на сплошном вранье и к власти пришел.
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26.11.2021 18:17
+51
Vitaly Portnikov


@portnikov

·
43 мин



Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.

https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
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26.11.2021 18:15
+50
он только и делает, что врет
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26.11.2021 18:14
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он только и делает, что врет
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26.11.2021 18:14 Відповісти
Если гундосик открывает рот -- он врет. Аксиома. Он на сплошном вранье и к власти пришел.
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26.11.2021 18:17 Відповісти
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27.11.2021 08:37 Відповісти
можe вiн нe брeшe. йому брeшуть. а вiн папугою то видає.
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26.11.2021 18:37 Відповісти
А у чому він не збрехав ?
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26.11.2021 18:43 Відповісти
На разі головне завдання - знищити Ахметова, воно потроху просувається, все інше гальмує головне і об'єктивно діє проти населення України. Вирішення проблем у порядку їх надходження.
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26.11.2021 18:51 Відповісти
пупок не развяжется?)
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26.11.2021 19:15 Відповісти
У кого? Таких как вы в расчет принимать не будут, бабы еще нарожают.
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26.11.2021 21:41 Відповісти
у вас зеленых идиотов) с ахметкой они воевать собрались)
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26.11.2021 21:42 Відповісти
А руки пачкать никто и не будет.
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26.11.2021 21:46 Відповісти
ну да) просто вашу ботоферму перестанут финансировать и все)
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26.11.2021 21:47 Відповісти
Не слишком ли много амбиций для кликухи трусливой?
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26.11.2021 21:50 Відповісти
В президенты лучше Кривоноса или Забродского.
А там посмотрим...
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26.11.2021 18:23 Відповісти
Це когось ще дивує?
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26.11.2021 18:15 Відповісти
Vitaly Portnikov


@portnikov

·
43 мин



Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.

https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
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26.11.2021 18:15 Відповісти
а перед выборами он рассказывал, что хуженибудит и всё будет идти своим чередом. Потом и в попу бубочку целовал, рассказывал как замглавы ап ***** боится больше бубы, чем Порошенко.
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26.11.2021 18:24 Відповісти
Ты дебил, или из подляковских зелеботов?! да,впрочем, какая разница...
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26.11.2021 18:30 Відповісти
ти про Портнікова?
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26.11.2021 18:43 Відповісти
достатньо часу минуло... якщо про Портнікова, то ти дЕбіл
дЕбіл, покажи пруфи...
П ти НХ *)
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26.11.2021 18:58 Відповісти
кушой Портников: Зеленський приречений на протистояння з Путіним
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26.11.2021 20:08 Відповісти
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26.11.2021 20:10 Відповісти
напомню 07.10.2009 это тогда, когда русня мочила Ющенко
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26.11.2021 20:24 Відповісти
До 2019 рассказывал, что "смена власти обязательно нужна и любой през будет не хуже чем пятый". Ну а после 2020, это "да", переобулся и начал рассказывать другие истории. Мощный политолог: то так расскажет, то так, а потом как получится, то потрясёт пальчиком и скажет "я же говорил"
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26.11.2021 20:14 Відповісти
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26.11.2021 20:17 Відповісти
мудик, ти смішний)))
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26.11.2021 20:22 Відповісти
нравится - кушай. Не ты первый, не ты последний, для кого-то и буба - президент.
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26.11.2021 20:28 Відповісти
гівно їсиш лише ти))) г***дон))))
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26.11.2021 20:32 Відповісти
сцилочку, *******, скинь
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26.11.2021 20:34 Відповісти
Эпический пердимонокль | ПолітФанКлуб

https://www.youtube.com/watch?v=1dUDp_MLPx0
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27.11.2021 01:06 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь...
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27.11.2021 01:20 Відповісти
ти ж порохобот у моєму кондуїті. Ти Портнікова (неважливо якого: і батько, і син - адеквати) з кимось сплутав.
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26.11.2021 19:28 Відповісти
ну вот же "не всё так однозначно" от портникова



Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
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26.11.2021 20:05 Відповісти
Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону. Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова.
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
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26.11.2021 19:27 Відповісти
нафиг ты этого гамнюка хитров..баного постишь?
от него гавном несёт...

да - периодически он говорит то, что хотят слышать. но по сути своей оно гавно.
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27.11.2021 08:00 Відповісти
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26.11.2021 18:16 Відповісти
воно бреше щоразу, коли відкриває свою пащеку
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26.11.2021 18:17 Відповісти
Ослик забрехался уже по самое нехочу...уже в дерьме с головой...
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26.11.2021 18:18 Відповісти
А воно хіба знає що то за угоди і як їх вживати ,для більшого "прихода" !!!)))
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26.11.2021 18:18 Відповісти
ничего не изменилось...ссыклобородько был ватным на всю голову и до президенства...
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26.11.2021 18:18 Відповісти
Вот удачное слово " збрехав". Оно к нему очень подходит, потому что он брехло по своей сути, не соврал, потому что красиво соврать надо уметь, а именно тупо сбрехал
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26.11.2021 18:18 Відповісти
Просто в нотатках про це не прописано !!!!)))
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26.11.2021 18:19 Відповісти
Похоже, что Зеленский не ориентируется ни в одном вопросе. Вот что вложили в уши, то и говорит. Да хотя бы говорил четко и конкретно, а не разводил тягомотину. Наверно инфузория туфелька, и та лучше бы справилась с ответами.)
Никаких чувств,кроме стыда и омерзения,эта пресс конференция не вызвала...
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26.11.2021 18:19 Відповісти
так оно обдолбанным было)

Обратите внимание (тв-камеры пытались ен показывать, но иногда проскользало) - как зеЛох вертелся, кривлялся и дергался на стуле - когда ему задавали неудобные вопросы.. его реально плющило по полной.
да и ответы были - оно не помнило что сказало 2-3 слова назад..
зато энергично (среди "артистов" принято принимать "дорожку" перед выступлением - энергия так и прёт.. с их слов)
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26.11.2021 18:31 Відповісти
Бубочка не брехун. Він несправний, на голову. Тому Ермак і керує Україною.
Акціонери кварталу намагаються врятуватись. Керують як можуть.
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26.11.2021 18:20 Відповісти
Знайшли що питати ,ну не "по-приколу" ці "харківські угоди" ,нема з цього "прихода" !!!)))
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26.11.2021 18:21 Відповісти
Воно ж бреше, як дихає. І це, до речі, явний психічний розлад - міфоманія. Це коли пацієнт бреше без будь-якої причини, не задумуючись про наслідки тої брехні. Тут ні сорому ні якось страху, що його звинуватять. Його ж, блін, в дурдом, щоб лікувати, а ідіоти його в президенти вибрали.
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26.11.2021 18:22 Відповісти
Патологичний брехун !!!))))
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26.11.2021 18:25 Відповісти
https://www.rusdram.com.ua/ukr/plays/requires_liar



Потрібен брехун!
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26.11.2021 18:24 Відповісти
Не в тему.
Но хоть шо то положительное.
Жижа стала резко дешеветь. Причём галопом.Значит вована должно слегка попустить.
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26.11.2021 18:28 Відповісти
Да там столько, скажем мягко, сомнительной информации, что станлвится страшно.
И сказка на весь мир о госперевороте, и о долге страны Коломойскому, и о Бурбе аферисте, и о втором сроке, и о том что никто на раду не влияет, и о.
Там почти каждый месседж из обрывков фраз надо проверять.
После этой прессухи как то стало не по себе.. Агрессия и ложь - это бросалось в глаза
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26.11.2021 18:28 Відповісти
дык не удивил
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26.11.2021 18:28 Відповісти
беги зеля беги пока не поздно
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26.11.2021 18:37 Відповісти
воно упeвнeнe у своiх словах. йому брeшуть. алe бiгти всe-рвно прийдeться
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26.11.2021 18:40 Відповісти
там все отмазки на ходу придуманы) и в мыслях только "когда это все закончится, вмазаться пора же"
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26.11.2021 19:20 Відповісти
там каша в головi i ми ii спостeрiгаємо.
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26.11.2021 19:34 Відповісти
закажите корону брехла великого у якутского скульптора...
в двух экземплярах,шоб и ***** не обидить..
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26.11.2021 18:38 Відповісти
а яким чудом туди попав бутусов?
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26.11.2021 18:38 Відповісти
его туда позвали спровоцировать свару. что и было успешно сделано. сценарий же
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26.11.2021 19:21 Відповісти
там нiчого нe трeба планувати - ********** на то i **********.
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26.11.2021 19:30 Відповісти
Так зе, не только здесь сбрехал, у него вообще нет правдивых слов, всё что он говорит - сплошная ложь. И всё это началось с самого начала, когда он баллотировался в президенты, ну разве не так???
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26.11.2021 18:55 Відповісти
После этого интервью зе совершенно не убедил в своей правоте и искренности, скьорее убедил в обратном, теперь он загнал себя в цуг цванг.
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26.11.2021 18:58 Відповісти
Вжe i бутусов хочe *********** вмазать а нe лишe палeць показати!
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26.11.2021 19:36 Відповісти
Мене хвилює, що у випадку нападу московії зепрезидент знову включить дурку і його ''не буде'' на місці'', коли треба буде буде приймати надважливі і відповідальні рішення!!!
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26.11.2021 20:15 Відповісти
ему дадут подписать капитуляцию в обмен на дозу.
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26.11.2021 21:47 Відповісти
#ЦитатиНайвеличнішого під час марафону:

Вам Офіс Президента нічого не повинен одразу, по вашому "щелчку"
Ми не ворьйо какоє-то.
Не всі представники людей - люди.
Я сів у гвинтокрил, з бутербродами і Єрмаком я полетів в Гуту
Я не зобов'язаний зустрічатись з журналістами
Велике будівництво - інфраструктурна реформа
Відповідь не важлива, важливо зберігати хронометраж зустрічі (Нікіфоров)
Відео частково ГОВОРИТЬ, що Трухіна не було за кермом...
Я не вирішую, чи йду на другий термін, вирішує суспільство.
Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але і вас також.
Кров і соки хватить з мене тягнути. Я вас запрошую на день народження, щоб ми сіли в кафе, чи знов на якійсь зрадницькій квартирі
Я-не Янукович, втікати не буду.
У мене є дружина, у мене є діти. А вони "зрадник"!
Ніхто не хоче звітувати через цих крикунів (так Зеленський називає громадянське суспільство)
Я вважаю, що його звіт - це те, що ми пообіцяли
Ти взагалі хто?
Можу обіцяти нашому народу, що наступна зима прийде
Я собі повністю не належу. Я - вибір людей.
Коли я сиджу дома, я не думаю, їде транспорт чи ні.
Так, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу.
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27.11.2021 00:15 Відповісти
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27.11.2021 00:30 Відповісти
Знать бы ещё где клован не соврал.
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27.11.2021 01:02 Відповісти
А шо ви хотіли від брехуна??? брехати його життєве кредо.
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27.11.2021 01:14 Відповісти
В Украине будет снижена плата за отопление в два раза, а может и в три раза
..
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27.11.2021 08:37 Відповісти
Кучмисты всида говорять правду Лазаренки Тимашенки и сам Данилыч
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27.11.2021 08:39 Відповісти
Кучмагейт...2000 год декабрь...Вагнегейт Вагнергейт..
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27.11.2021 08:42 Відповісти
Данилыча 21 год назад нгазывали банда Мародеров
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27.11.2021 08:44 Відповісти
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27.11.2021 08:45 Відповісти
А где зеля не соврал ? Что есть ещё хоть один факт жизни про который он не с3.14-ел
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27.11.2021 09:26 Відповісти
Зеленский говорит что он артист и не виноват что украинские избиратели в нём увидели президента Голобородько,... польские избиратели наверное на это не повелись да ещё в годы войны
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27.11.2021 09:39 Відповісти
Список голосовавших за соглашение-в студию..Сразу будет видно ,кто есть кто.
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27.11.2021 09:51 Відповісти
А коли зюзя казав правду?
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27.11.2021 13:45 Відповісти
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30.11.2021 13:55 Відповісти
 
 