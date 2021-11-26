"Половина строку Зеленського": на "Свободі слова Шустера" обговорять Вагнергейт, Єрмака та загрозу війни з Росією

У п’ятницю, 26 листопада, о 21:00 у прямому ефірі тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пресконференцію Зеленського, реакцію влади на Вагнергейт, святкування дня народження Єрмака та загрозу війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України (2016–2018) Секретар РНБО України (2019)

ІГОР СМЕШКО, голова СБУ (2003–2005), голова партії "Сила і Честь";

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

СЕРГІЙ КРИВОНОС, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019), генерал Збройних сил України.

ДМИТРО ГОРДОН, Засновник інтернет-видання "ГОРДОН"

МИХАЙЛО ТКАЧ

Журналіст-розслідувач

Керівник відділу розслідувань видання "Української правди"