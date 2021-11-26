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Новини Політика України
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"Половина строку Зеленського": на "Свободі слова Шустера" обговорять Вагнергейт, Єрмака та загрозу війни з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п’ятницю, 26 листопада, о 21:00 у прямому ефірі тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пресконференцію Зеленського, реакцію влади на Вагнергейт, святкування дня народження Єрмака та загрозу війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України (2016–2018) Секретар РНБО України (2019)

ІГОР СМЕШКО, голова СБУ (2003–2005), голова партії "Сила і Честь";

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

СЕРГІЙ КРИВОНОС, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019), генерал Збройних сил України.

ДМИТРО ГОРДОН, Засновник інтернет-видання "ГОРДОН"

МИХАЙЛО ТКАЧ
Журналіст-розслідувач
Керівник відділу розслідувань видання "Української правди"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Общий вывод из сегодняшнего действа

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26.11.2021 18:20
+12
А это краткий итог 2.5 лет.

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26.11.2021 18:23
+12
мені вчиелька казали
жи б ви всі запам'ятали
як побачиш наркомана,
бий його, як таракана...
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26.11.2021 18:24
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Общий вывод из сегодняшнего действа

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26.11.2021 18:20 Відповісти
та плевать на него)
Шотландия/Украина - Уэльс/Австрия
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26.11.2021 18:23 Відповісти
Ні. Ми подивимось.
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26.11.2021 18:26 Відповісти
гарний шанс ))
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26.11.2021 18:38 Відповісти
А это краткий итог 2.5 лет.

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26.11.2021 18:23 Відповісти
мені вчиелька казали
жи б ви всі запам'ятали
як побачиш наркомана,
бий його, як таракана...
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26.11.2021 18:24 Відповісти
вчителька канєшно
по новому педагогиня,блін..
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26.11.2021 18:28 Відповісти
...Ну то ж Брати Гадюкіни! У них багато є речей, актуальних і на сьогодень..
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26.11.2021 18:57 Відповісти
там фсьо в тєму...
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26.11.2021 19:01 Відповісти
Гарем Ахметки?
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26.11.2021 18:24 Відповісти
Да: Шмыгаль, Шурма, Маслов, Буславец и т.д. А кто они?
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26.11.2021 18:26 Відповісти
Шмигаль теж Ахметкі
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26.11.2021 18:38 Відповісти
Они все Ахметки. У Зели во властных кабинетах минимум 6 человек - топы Ахметки. Это они так "воюют". Шоу для лохов "Ахметка против Гундосика".
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26.11.2021 18:41 Відповісти
Гарем Ахметки против гарема Каломойши.
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26.11.2021 18:34 Відповісти
Головне щоб Україна не була знищена під час цього
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26.11.2021 18:37 Відповісти
А для того треба було адекватного президента обирати.
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26.11.2021 19:06 Відповісти
Нажаль Порох профінансував медіа атаку на Гриценка і той програв
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26.11.2021 19:16 Відповісти
Ждем ответку Шустера после закидона ему от найвелычнишего :» Вы дестабилизирующий элемент ситуации в стране»
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26.11.2021 18:25 Відповісти
интересно в россии можно сказать путлеру так как сегодня сказал Бутусов Зеленскому ?
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26.11.2021 18:25 Відповісти
Для вас мерило ***** и его журнашлюхи? А для меня ВВС, FT, WP, CNN и т.д. Они еще прямее и жестче. Им палец в рот не ложи.
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26.11.2021 18:31 Відповісти
Сказать можно, но таких смелых как Бутусов там уже не осталось.
А результат будет примерно одинаков - уголовные дела, травля, или "случайная" смерть.
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26.11.2021 18:36 Відповісти
так можно и НУЖНО сказать в любой нормальной стране.
Нормальний человек в нормальной стране может и ДОЛЖЕН сказать в лицо лгущей мрази что она лжет
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26.11.2021 18:56 Відповісти
Брехун на брехуні їде і брехуном поганяє! Оце наші "слуги"!
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26.11.2021 18:26 Відповісти
екватор і мерідіан! - більше трешу...
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26.11.2021 18:26 Відповісти
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26.11.2021 18:28 Відповісти
та нє...царь лєонід не покине три сотні йеврейців нікахда.
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26.11.2021 18:32 Відповісти
Будет весело
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26.11.2021 18:35 Відповісти
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26.11.2021 18:36 Відповісти
Читаю заголовок - "Половина строку Зеленського" на "Свободі
И думаю, неужели таки закрыли ?
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26.11.2021 18:39 Відповісти
Отвєточка від Ахметова.
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26.11.2021 18:40 Відповісти
Шкода, що Бутусова не запросили.
Я думаю, він мав що сказати про оманського ослика
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26.11.2021 19:03 Відповісти
зате побачимо Горндона без штанів!
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26.11.2021 19:16 Відповісти
Строк та термін. Треба розуміти, яка різниця.
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26.11.2021 19:08 Відповісти
До того, як попасти до шустрика - спочатку до Портникова:
Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону. Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова.
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
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26.11.2021 19:15 Відповісти
.Схоже , сьогодні вечір у Вови -удался .! .
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26.11.2021 19:38 Відповісти
хто дивиться?
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26.11.2021 21:35 Відповісти
Alex N Alex Noyt

9 ч. ·



Цікаве виходить. Зеленський не просто так запустив меседж про "держпереворот на 1 грудня", а всі провладні ЗМІ це зараз розганяють та підвищують градус істерії. Подальша логіка дії Зеленського і Ко - введення надзвичайного стану, закриття каналів Ахметова, одночасно арешти активістів у рамках "слідства про держпереворот", націоналізація бізнес-активів і Ахметова, й під шумок опозиції. А додати до цього твердження Зеленського що на Бурбу готують замах, він такий добрий президент пропонував Бурбі охорону, а він відмовився - ось його і вбили, а я попереджав! Всі чули! Ось і позбулись головного свідка по "ванергейту".
Я так розумію, наркоман у захваті від цього "гєніального плану". Інакше навіщо було так терміново організовувати цю безглузду пресуху.
UPD. І що головно, як помітив Сергій Висоцький, Зеленський сам насправді організовує реальний держпереворот,аби тільки затриматись на посаді :" він зізнався що вже призначив (в незаконний спосіб, відмітимо) двох судів Конституційного суду. І що до КСУ депутати звернуться для того, щоби відтермінувати строк парламентських виборів. Бо за Конституцією строкові вибори повинні були б відбутися восени 2023. "
Підписуйтесь Alex N Alex Noyt
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26.11.2021 22:16 Відповісти
 
 