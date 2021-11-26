"Половина строку Зеленського": на "Свободі слова Шустера" обговорять Вагнергейт, Єрмака та загрозу війни з Росією
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п’ятницю, 26 листопада, о 21:00 у прямому ефірі тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пресконференцію Зеленського, реакцію влади на Вагнергейт, святкування дня народження Єрмака та загрозу війни з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України (2016–2018) Секретар РНБО України (2019)
ІГОР СМЕШКО, голова СБУ (2003–2005), голова партії "Сила і Честь";
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";
СЕРГІЙ КРИВОНОС, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019), генерал Збройних сил України.
ДМИТРО ГОРДОН, Засновник інтернет-видання "ГОРДОН"
МИХАЙЛО ТКАЧ
Журналіст-розслідувач
Керівник відділу розслідувань видання "Української правди"
Будь ласка, зачекайте...
Шотландия/Украина - Уэльс/Австрия
жи б ви всі запам'ятали
як побачиш наркомана,
бий його, як таракана...
по новому педагогиня,блін..
А результат будет примерно одинаков - уголовные дела, травля, или "случайная" смерть.
Нормальний человек в нормальной стране может и ДОЛЖЕН сказать в лицо лгущей мрази что она лжет
И думаю, неужели таки закрыли ?
Я думаю, він мав що сказати про оманського ослика
Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону. Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова.
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
9 ч. ·
Цікаве виходить. Зеленський не просто так запустив меседж про "держпереворот на 1 грудня", а всі провладні ЗМІ це зараз розганяють та підвищують градус істерії. Подальша логіка дії Зеленського і Ко - введення надзвичайного стану, закриття каналів Ахметова, одночасно арешти активістів у рамках "слідства про держпереворот", націоналізація бізнес-активів і Ахметова, й під шумок опозиції. А додати до цього твердження Зеленського що на Бурбу готують замах, він такий добрий президент пропонував Бурбі охорону, а він відмовився - ось його і вбили, а я попереджав! Всі чули! Ось і позбулись головного свідка по "ванергейту".
Я так розумію, наркоман у захваті від цього "гєніального плану". Інакше навіщо було так терміново організовувати цю безглузду пресуху.
UPD. І що головно, як помітив Сергій Висоцький, Зеленський сам насправді організовує реальний держпереворот,аби тільки затриматись на посаді :" він зізнався що вже призначив (в незаконний спосіб, відмітимо) двох судів Конституційного суду. І що до КСУ депутати звернуться для того, щоби відтермінувати строк парламентських виборів. Бо за Конституцією строкові вибори повинні були б відбутися восени 2023. "
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