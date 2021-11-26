Збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022
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26 листопада, у Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. За його результатами збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Україна проведе свій матч на виїзді.
У разі перемоги у півфінальному матчі Україна зустрінеться з переможцем півфіналу між Уельсом та Австрією також на полі суперника.
Півфінальні матчі плей-оф відбудуться 24-25 березня 2022 року, а фінали відбудуться 28-29 березня.
Крім того, у півфіналах зіграють Росія - Польща та Швеція - Чехія, а переможці розіграють другу путівку.
Після півфіналів Італія - Північна Македонія та Португалія - Туреччина і фіналу між їхніми переможцями визначиться третій учасник ЧС.
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