УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15387 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
9 471 32
збірна з футболу (210) футбол (1303)

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022

26 листопада, у Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. За його результатами збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Україна проведе свій матч на виїзді.

У разі перемоги у півфінальному матчі Україна зустрінеться з переможцем півфіналу між Уельсом та Австрією також на полі суперника.

Півфінальні матчі плей-оф відбудуться 24-25 березня 2022 року, а фінали відбудуться 28-29 березня.

Крім того, у півфіналах зіграють Росія - Польща та Швеція - Чехія, а переможці розіграють другу путівку.

Після півфіналів Італія - Північна Македонія та Португалія - Туреччина і фіналу між їхніми переможцями визначиться третій учасник ЧС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Поляки просто обязаны от-ипать парашу по самые гланды !
показати весь коментар
26.11.2021 18:58
+12
Це той самий випадок коли за Польшу буду вболівати більше ніж за Україну
показати весь коментар
26.11.2021 21:33
+10
Не самая сильная сборная досталась нашим, это радует .Держим кулаки , удачи!
показати весь коментар
26.11.2021 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не самая сильная сборная досталась нашим, это радует .Держим кулаки , удачи!
показати весь коментар
26.11.2021 18:46 Відповісти
Теоретично маєм пройти. Хоча від австріяків продули на ЧЄ.
показати весь коментар
26.11.2021 18:52 Відповісти
На виїзді і це вже гарно , враховуючи останні результати
показати весь коментар
26.11.2021 18:51 Відповісти
Поляки просто обязаны от-ипать парашу по самые гланды !
показати весь коментар
26.11.2021 18:58 Відповісти
це - нейлегший із всіх можливих варіантів. Всі інші - непрохідні з першого же матчу.
показати весь коментар
26.11.2021 19:03 Відповісти
Все проходные,кроме Италии
показати весь коментар
27.11.2021 11:19 Відповісти
сегодня для нас в жеребьевка прям распродажа по Черной Пятнице, лучше разве что Северная Македония как противник наверное, но учитывая ту сетку - так наша еще самая проходная.
показати весь коментар
26.11.2021 19:04 Відповісти
В разі виграшу у Шотланців на виїзді, нашим прийдеться ще грати, і знову на виїзді... з переможцем другої пари нашої групи. Тобто дві гри на виїзді(!) Як що вони вийдуть у фінальну частину...То малі золоті медалі їм гарантовано від українців.💯
показати весь коментар
26.11.2021 19:13 Відповісти
Хлопці, такий шанс потрапити на чемпіонат випадає раз у 100 років, Італія - ну її, добре без неї. Борітеся - поборите
показати весь коментар
26.11.2021 19:14 Відповісти
Це перемога!
показати весь коментар
26.11.2021 19:18 Відповісти
Хай щастить...
показати весь коментар
26.11.2021 19:26 Відповісти
дуже непогане жеребкування. Нікого з грандів.
показати весь коментар
26.11.2021 19:26 Відповісти
Дивно що відбір зсунувся аж у весну. раніше, в грудні перед новим роком вже жеребкувалась вже сам фінальна частина. А чого так? Я відстав дещо від життя.
показати весь коментар
26.11.2021 19:28 Відповісти
Фінальна частина буде взимку 2022 плюс додалася Ліга Націй.
показати весь коментар
26.11.2021 19:43 Відповісти
Ясно. Це ж в Азії. там жарко влітку.
показати весь коментар
26.11.2021 19:52 Відповісти
Йожеф Сабо - как в воду смотрел. В интервью хотел попасть на Шотландию.
показати весь коментар
26.11.2021 19:34 Відповісти
Всі хотіли Шотландію.
показати весь коментар
26.11.2021 19:42 Відповісти
Ясно. Це ж в Азії. там жарко влітку.
показати весь коментар
26.11.2021 19:51 Відповісти
Ага, тільки букмейкери вважають, що з цієї пари у фінал стиків (на переможця пари Австрія - Уельс) вийде саме Шотландія, а не Україна
показати весь коментар
27.11.2021 10:18 Відповісти
Замануха від буків.
показати весь коментар
27.11.2021 10:38 Відповісти
Після гри наших з Австрією на чемпіонаті Європи я би не був таким категоричним . . .
показати весь коментар
27.11.2021 20:35 Відповісти
Хороший расклад. Можно и нужно играть.
показати весь коментар
26.11.2021 20:18 Відповісти
теперь они расслабятся с таким фартовым жребием, подумают что можно не выходя из паба обыграть шотландцев, а получат как от Казахстана...проходили, знаем.
показати весь коментар
26.11.2021 20:58 Відповісти
Це той самий випадок коли за Польшу буду вболівати більше ніж за Україну
показати весь коментар
26.11.2021 21:33 Відповісти
Футбольная фортуна опять на Нашей стороне и лучшей жеребьевки и представить было трудно, но с одной стороны повезло, а с другой -- если Мы не выйдем на ЧМ, то оправдаться нечем будет от слова - совсем нечем !!! Все в наших руках !!! Удачи Петракову и сборной !!!
показати весь коментар
26.11.2021 23:52 Відповісти
50\50 будет заруба! А это интересно!
показати весь коментар
26.11.2021 23:55 Відповісти
Левандовский сам кацапов отымеет.))
показати весь коментар
27.11.2021 00:10 Відповісти
неужели пастухи, спустившись с гор, снова надерут задницу украинских хвутбалистав-миллионеров... а скорее таки да... хотя...
показати весь коментар
27.11.2021 00:39 Відповісти
У нас реально фарт, а на счет остального желаю братьям славянам отыметь по самые гланды кацапоидную орду.
показати весь коментар
27.11.2021 07:23 Відповісти
Желаю от всей души обладателю Золотого мяча (Левандовский) трешку засунуть орде!
показати весь коментар
27.11.2021 07:26 Відповісти
Повезло, если бы попали в группу с Португалией или Италией то это без шансов.
показати весь коментар
27.11.2021 07:50 Відповісти
 
 