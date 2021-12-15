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Новини Економіка
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Укрзалізниця (2040) вагони (150) Каленков Олександр (97)

Президенту підсунули ідею зі списанням вагонів, але не сказали, що вона спровокує транспортний колапс, – експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Президенту підсунули ідею зі списанням вагонів, але не сказали, що вона спровокує транспортний колапс, – експерт

На рішенні про списання вагонів за віком зароблять лише власники вагонобудівних компаній, тоді як учасники ринку перевезень зазнають збитків, а експортери втратить позиції на світових ринках.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це станеться в Україні, то, по-перше, зросте вартість перевезення у кілька разів, і це вплине на вартість кінцевої продукції. Та продукція, яка експортуватиметься, стане неконкурентоспроможною. Ми втратимо ринки. А виграють в Україні лише кілька підприємств, які належать конкретним олігархам, власникам", - сказав Каленков.

На його думку, саме вони подали таку ідею президенту, але не попередили, що списання десятків тисяч вагонів створить штучний дефіцит рухомого складу на залізниці і спровокує колапс перевезень.

"На превеликий жаль, я думаю, що ідею просто продали Зеленському, сказали, що це правильно, і агітували його підписати так званий меморандум. Але меморандум підписують якраз ті, хто отримує вигоду від цього, кілька компаній-виробників вагонів і кілька фінансових інститутів, які теж зароблять на цьому гроші. Але ця афера називається створенням дефіциту вагонів на ринку", - пояснив він.

За словами Каленкова, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах немає обмеження за віком, там є обмеження щодо якості вагонів, які вирушають на лінію. Таким шляхом пішла лише Російська Федерація, коли вона це робила для того, щоб підтримати конкретних олігархів, власників заводів, які виготовляють вагони, і у тому числі виробляють танки. І тоді вартість зросла у 4 рази", - пояснив Каленков.

Він підкреслив: 80% відправників вантажу виступили категорично проти рішення про списання вагонів за віком, і підписали Антимеморандум. Понад 200 компаній закликали УЗ, Міністерство інфраструктури та президента відмовитися від ідеї списання вагонів за віком та інвестувати кошти в оновлення інфраструктури, яка перебуває в критичному стані.

"Замість того, щоб купувати локомотиви, пасажирські вагони, ремонтувати колії, головний акцент зроблено на будівництво нових вагонів. 107 мільярдів гривень... Це ті 107 мільярдів, які могли б піти реально на продуктивні інвестиції", - наголосив Каленков.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком. Для цього було підготовлено Меморандум, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

У свою чергу, українські компанії та асоціації, які представляють інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної економічної кризи.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського, якому належать вагонобудівні заводи, та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
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26.11.2021 19:27
+5
Ви ж розумна людина, тому маєте знати, що слово колапс може ввести вовочку в ступор - він може зависнути надовго.
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26.11.2021 19:27
+5
Зеленский у нас и по вагонам...?
Это уже перебор.
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26.11.2021 19:28
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Ви ж розумна людина, тому маєте знати, що слово колапс може ввести вовочку в ступор - він може зависнути надовго.
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26.11.2021 19:27 Відповісти
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26.11.2021 19:27 Відповісти
Это дивиденды за удачное вложение капитала в 2019 году. Зря он что-ли свою куклу и своих холуев привел к власти?
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26.11.2021 19:38 Відповісти
Зеленский у нас и по вагонам...?
Это уже перебор.
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26.11.2021 19:28 Відповісти
а шо,по углю можно,а по вагонам низзя? это дискриминация
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26.11.2021 19:30 Відповісти
Ще по маскам від "Епіцентру" та шаурмі! ЗЕ! у нас експерт по всьому, що не стосується його обов'язків і в чому немає ніякої його навіть участі!
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26.11.2021 19:33 Відповісти
І шо там такого ... Береш молоточок і йдеш стукати букси та колеса...Ділов-то.
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26.11.2021 19:42 Відповісти
Перебор, но твой язык же не устает?))
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26.11.2021 21:27 Відповісти
Порівняно з тим сценарієм, який найвеличнішому лайну підсунули на цей пресмарафон, ідея про списання вагонів - дисертація академіка!
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26.11.2021 19:30 Відповісти
дорожку под шнобак ему подсунули...яки нах вагоны з цистернами...
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26.11.2021 19:31 Відповісти
Хто ти сам,тим ти себе й оточуєшь,далі лише наслідки всього цього...
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26.11.2021 19:32 Відповісти
оно походу вообще не читает, что подписывает)
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26.11.2021 19:33 Відповісти
Несчастные ,надо нам им скинуться на пропитание! В убыток себе работают ....
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26.11.2021 19:39 Відповісти
На превеликий жаль, я думаю, що ідею про утилiзацiю *евроблях* просто продали Порошенку, сказали, що це правильно, і агітували його підписати так званий меморандум. Але меморандум підписують якраз ті, хто отримує вигоду від цього, кілька компаній-виробників легкових автомобiлiв і кілька фінансових інститутів, які теж зароблять на цьому гроші. Але ця афера називається створенням дефіциту легкових автомобiлiв на ринку", - пояснив він
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26.11.2021 19:40 Відповісти
Таким шляхом пішла лише Російська Федерація, коли вона це робила для того, щоб підтримати конкретних олігархів, власників заводів, які виготовляють вагони, і у тому числі виробляють танки. Джерело: https://censor.net/ua/n3301909

Ну может хоть танки начнём производить?
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26.11.2021 19:43 Відповісти
Придворные экспэрды начали отбеливать бубочку, мол цар хороший а придворные дерьмо!!!!! Экспэрдам - вам белил не хватит!!!!!!!!!!!!
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26.11.2021 19:43 Відповісти
Я категорично спостовую послідовність того , що йому "підсунили" .

По-перше й по-друге йму підсунули грасс , а потім можливо й не підсовувати , він й так вже був готовий слухати Єрмака з відкитим рОтом !
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26.11.2021 19:43 Відповісти
Ему сказали что в старых вагонах нельзя кокс возить .
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26.11.2021 19:45 Відповісти
Є "хитрий план" - потрібно повністю "обнулити Бєню". Для цього негайно знищити всіх до єдиного можливих спадкоємців а потім заморити голодом самого Бєню в якомусь зіндані (можна гуманно приспати). Держава успадкує все що він у нас украв.
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26.11.2021 19:46 Відповісти
Что, опять мантра про хорошего царя и плохих советников?
Ну если думать чужой головой, то тогда назревает вполне резонный вопрос: зачем ты вообще нужен?
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26.11.2021 19:47 Відповісти
Не так. Україні підсунули презЕдента.
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26.11.2021 19:48 Відповісти
У клоуна мозгов хватит только каЛамойше угождать!откуда ему знать что подкинули дохлую тему?!уничтожающюю население!Чем он и продолжает заниматся!Вспомни шляпа ЗЕЛЁНАЯ как ты клоун на сцене парафинил всех Сейчас Тебе ПОДОБНЫХ!!!КАК ТЕБЕ СПИЦА НЕДОДЕЛОК ЗЕЛЁНЫЙ!Враньё за враньём!ФУ ДЕРЬМО!!!
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26.11.2021 19:49 Відповісти
ЗЕгенерату "підсунули" все починаючи з фінансування виборчої кампанії. Сам він ні що не здатен. Потрібно "працювати" з оточенням - битами, кийками, остракізмом, зневагою до всіх його підручних і членів їх родин. Вони мають жити як побиті тварини в клітках. Як інакше?
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26.11.2021 19:54 Відповісти
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26.11.2021 19:56 Відповісти
Бліть , а я й не здогідався , що мільярди міжна ********* - на звичайних вагінах .
. .
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26.11.2021 20:00 Відповісти
отакої... купа радників навкруг, а все одно присунули
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26.11.2021 22:47 Відповісти
Послухай дурного, то й сам дурним станеш.
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27.11.2021 00:00 Відповісти
Не хвались мудрий мудрiстю, нi сильний силою. Мудрим нiхто не вродився.
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26.11.2021 23:59 Відповісти
 
 