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Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі "Ізоляція" Бражніков втік до Франції, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі

Обвинувачений у справі катувань у в'язниці "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражніков виїхав з України і попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні суду про участь свого підзахисного по відеоконференції. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть "Ґрати"

"Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого нічого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражніков виїхав із країни, також не відомо. У коментарі "Ґратам" прокурор Олександр Клещенко уточнив, що запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає.
Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотання захисту у відеоконференції та задовольнив прохання звинувачення та потерпілих про заміну захисника", -відзначається у повідомленні.

"Бражників — один із ключових обвинувачений у справі Ізоляції. Два роки він вільно пересувався територією України. А тепер ми бачимо — хоча це ще треба підтвердити, але, за моїми даними, ця людина втекла", — сказав потерпілий, колишній полонений "Ізоляції", журналіст Станіслав Асєєв під час засідання і попросив не затягувати процес та поміняти адвоката.

Читайте на Цензор.НЕТ - Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Процес перебуває на підготовчій стадії вже півроку. У справі дев'ятьох потерпілих — колишніх в'язнів "Ізоляції".

Євгена Бражнікова звинувачують у воєнних злочинах. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненим чи цивільним населенням (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), а також сприяння діяльності терористичної організації (частина 1 статті 258-3 КК).

За версією слідства, Євгеній Бражніков з квітня 2014 року по грудень 2019 року "виконував розпорядження" керівництва підпільної в'язниці, розташованої в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку під контролем проросійських сил "ДНР". В "Ізоляції" незаконно утримують українських громадян: їх катують і б'ють, щоб отримати свідчення про участь у злочинах проти влади "республіки".

Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими 29 грудня 2019 року. За кілька місяців, допитавши колишніх полонених "Ізоляції", СБУ повідомила йому підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+48
Це якісь звіздець остаточний !! Навіть в голові не вкладається !!!)))
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26.11.2021 19:53
+43
судей нужно жечь, топить, четвертовать.. это объективная необходимость..
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26.11.2021 19:54
+41
Фактически в Украине нет судов - как можно было не посадить военного преступника, пытавшего и убивавшего людей???!!!
Что остается делать людям, которых он пытал и родственникам им замученных до смерти - судить и карать своим справедливым народным судом (и судью тоже)
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26.11.2021 20:24
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Синдром Чауса.
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26.11.2021 19:52 Відповісти
Який синдром? чувак ти не те шо педалі, ти машини попутав, причому в часі
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26.11.2021 19:54 Відповісти
В зеленої плісняви є лише один синдром -ломка !!!)))
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26.11.2021 20:00 Відповісти
Чувак бегут, и просят убежище, understand?
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26.11.2021 20:01 Відповісти
- може все ж -таки відпустили ...?
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26.11.2021 20:13 Відповісти
Та вони попробивали давно все що можливо пробити і що не можливо теж !!!)))
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26.11.2021 19:57 Відповісти
Фактически в Украине нет судов - как можно было не посадить военного преступника, пытавшего и убивавшего людей???!!!
Что остается делать людям, которых он пытал и родственникам им замученных до смерти - судить и карать своим справедливым народным судом (и судью тоже)
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26.11.2021 20:24 Відповісти
Суддя мусить бути покараним у першу чергу.
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26.11.2021 20:46 Відповісти
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26.11.2021 21:59 Відповісти
В Украине НЕТ ПРОКУРАТУРЫ - они не готовят должным образом обвинения . П
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27.11.2021 00:28 Відповісти
Дно? Да там ещё есть куда падат
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26.11.2021 20:49 Відповісти
І вони погодились взяти до себе ката ???
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26.11.2021 19:53 Відповісти
Поки що, вони не знають, що він кат, та не дали йому притулку, якщо наші падлюки у владі не відреагують, тоді біда, і не з вини французів.
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26.11.2021 20:00 Відповісти
Це все до сраки вже.... Там русня зараз має великий вплив.
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26.11.2021 21:30 Відповісти
Если передать документы в миграционную полицию , то французы его депонируют обратно в Украину .
Им военные преступники не нужны
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27.11.2021 00:30 Відповісти
На йому не написанно великими літерами "КАТ" . Навпаки , воно на тій "Ізоляції" стільки бабосів підняло , що хфарцюзи ахєрєлі від масштабу .
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26.11.2021 20:01 Відповісти
Це якісь звіздець остаточний !! Навіть в голові не вкладається !!!)))
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26.11.2021 19:53 Відповісти
судей нужно жечь, топить, четвертовать.. это объективная необходимость..
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26.11.2021 19:54 Відповісти
Здесь срочно адвоката надо перехватить. Там начало этого. Перехватить в смысле частным образом, какой либо группе не равнодушных. Иначе вера в народе рухнет. В смысле что бы утром по перволёдью на Днепре уже к вечеру всплыл. Ну вот как теперь власть собралась смотреть в лицо тем родственникам тех кто там сидит? Это же не возможно.
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26.11.2021 20:27 Відповісти
Куда подъехать? Не нужно меня перехватывать, я сам к тебе подъеду. Скажи кто ты и где находишься? Умник.
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27.11.2021 11:48 Відповісти
Колени ходуном ходят, стукотят---шуганул крепко. Уже передумал---суворый ты какой суровов! Но всё равно охота---ведь давно пора.
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27.11.2021 14:35 Відповісти
Так куда подъехать? В Харьков? Я не передумал. Д
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27.11.2021 14:45 Відповісти
Так надо было сюрпрайзом, как в той песенке---*..и мент с букетом на пороге встал...*. Вперёд!
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27.11.2021 15:28 Відповісти
Для начала нужны суды присяжных, тада у судилова хателка сразу отпадет.
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26.11.2021 21:10 Відповісти
Откровений палыча испугался.
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26.11.2021 19:56 Відповісти
Гребаное позорище!
Или по мнению 73%, это тоже Бутусов виноват?
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26.11.2021 19:56 Відповісти
Порох...
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26.11.2021 22:10 Відповісти
Яка нахер "Ізоляція" , коли ключовий злочинець королівства "голого короля" Гео Лерос не посадженний ?!
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26.11.2021 19:57 Відповісти
Ну пояснить вельмишановне панство -Є в Україні державна влада ???? ))))
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26.11.2021 19:59 Відповісти
Де?
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26.11.2021 22:40 Відповісти
Есть охрана величайшего на всю историю Украины правителя. "Бачили очi що вибирали" главное не *********** потому что вы уже жрете то что выбрали
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27.11.2021 05:51 Відповісти
Готуйтесь до повстання. Озброюйтесь. Ця влада антинародна, злочинна, антиукраїнська, корумпована. І памятайте про найбільшу помилку "Майдану хакі"! Тепер залишається тільки "Майдан Лінча" і головне не дати їм утекти!
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26.11.2021 20:02 Відповісти
Зебилы, може и вы с…тесь куда-нибудь подальше отсюда?
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26.11.2021 20:02 Відповісти
тю а чо нe на **********!_
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26.11.2021 20:02 Відповісти
У нас нет ни СБУ ни гру, есть только Зелёная шмаркля
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26.11.2021 20:03 Відповісти
... вместе с ермаком.
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26.11.2021 20:29 Відповісти
Ось , Що добре в Ізраілі (не путайте з нашими жидами) так те, що вони своїх ворогів переслідують ВСЕ життя. Навіть ті кому уже буквально завтра сдохнути й тих судять. Коггось валять в інших країнах. А тут Бац - чувак втік. Чому так важко найти його у Франції. Нехай сдохне. можна і не випадково. Це може і грубо і не по гейськи (єврошлхи типу німеччини) але дієво
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26.11.2021 20:06 Відповісти
Коли Путін каже, що держави в Україні не існує, то, мабуть, він в чомусь й правий. Бо де були державні органи, коли людина під судом, карний злочинець, який також має обвинувачення за порушення усіх Женевських конвенцій в сфері військових злочинів, - зам ість переслідування по закону виїжджає на відпочинок до Франції й має намір продовжити його й надалі.
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26.11.2021 20:09 Відповісти
Какой нах пьютин правий?
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26.11.2021 21:00 Відповісти
цикаво чы бубаноиды скромно вручили билет,чы таки с оркестром...
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26.11.2021 20:10 Відповісти
Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими / Гуманист-пианист в кипе на обмен отдал врагу Цемаха. Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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26.11.2021 20:13 Відповісти
Что происходит в Украине?

Але, целый день бреда ЗЕ-била и на вечер бегство персонажа, который должен сидеть в СИЗО СБУ !
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26.11.2021 20:15 Відповісти
Он из тюрьмы сбежал во Францию?
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26.11.2021 20:21 Відповісти
Факи Организму не тыкал,следовательно,правоохранительным органам не интересен
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26.11.2021 20:24 Відповісти
Семенченко, который фактически создал добровольческий батальон "Донбасс", возглавлял его и воевал против рашистских оккупантов и сепаров на Донбассе, уже не один месяц, по решению суда - держат под стражей.
Этого же Бражникова, который возглавлял концлагерь для украинцев в Донецке, который лично пытал, издевался и убивал украинцев там - суд отпустил на волю.
Все судьи в Украине - украинофобы.
В Украине нет судов и судьев, есть подонки, преступники, взяточники, воры и враги Украины в судебных мантиях!
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26.11.2021 20:25 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр...
Глубокая, вечная на территории, системная, с круговой порукой, передающаяся по наследству, непобедимая.
Без шансов. Де факто.
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26.11.2021 21:11 Відповісти
Не корупція. А державна зрада.
Хіба не видно, що наші владоможці на стороні фуйла ?
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26.11.2021 22:49 Відповісти
вы ничего не перепутали? человек без собственного имени и фамилии что-то создал?.. ну-ну...
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26.11.2021 22:50 Відповісти
"запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає"

Коли ці покидьки у суддівських мантіях відповідатимуть за наслідки своїх незаконних рішеннь???!!!
Нехай самі відбувають у СІЗО за того покидька, якого вони відпустили!
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26.11.2021 20:28 Відповісти
Вот это да
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26.11.2021 20:28 Відповісти
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26.11.2021 20:38 Відповісти
Как он из СИЗО убежал во Францию?как суд отказался назначать меру пресечения? Да что это за страна такая
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26.11.2021 20:39 Відповісти
Цікаво, хто йому видав паспорт і гроші для виїзду за кордон і за який чи чий кошт він живе в Франції? Ау, СБУ!
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26.11.2021 21:09 Відповісти
А шо некому? У нас 73% голосуют за шмарклю,в надежде искоренить национализм и наладить братские отношения с россией. Пол кабмина предателей.
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26.11.2021 23:07 Відповісти
Это не страна. Это - территория
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27.11.2021 19:55 Відповісти
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26.11.2021 20:40 Відповісти
Ну, как видим, шоу Квартал продолжается, и не видно, ни конца, ни края, и это всё "благодаря" зелени, которую выбрали на беды нашей Украины.
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26.11.2021 20:52 Відповісти
ой, а кто это сделал вместе?)
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26.11.2021 20:53 Відповісти
Первым делом нужно судью на вилы. Жаль что аваковские собаки убили Сашка Білого, он бы не церемонился
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26.11.2021 20:55 Відповісти
Обміняли шило на мило - Цемаха на Бражнікова, круговорот лайна, блін!
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26.11.2021 21:05 Відповісти
Это какая-то дичь, каменный век. Этих свинособак в мантиях нужно сажать на 15 лет за шпионскую деятельность.
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26.11.2021 21:15 Відповісти
это ****** просто. Ну как так то
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26.11.2021 21:16 Відповісти
Довбні, оберіть його ще раз! Дайте йому шанс, він навчиться!
Нема сечи цей лядський цирк коментувати...
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26.11.2021 21:24 Відповісти
Це когось дивує?
Керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак має тісні зв'язки з росіянами, і це становить загрозу національній безпеці України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Новому времени" заявила депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна - ЄС Віола фон Крамон-Таубадель.
Євродепутатка сказала: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані".
"Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей із часів Януковича, які зараз часто бувають в Адміністрації президента, які близькі до Росії", - заявила фон Крамон-Таубадель
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26.11.2021 21:24 Відповісти
Они в ОП все дурни - сразу видно , что в Майданы занимались своими шоу.

могли бы вообще в отставку и уехать , Зе новых назначил бы.

так играют с огнём 😀😀😀 народ злой и ёлку ставит
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27.11.2021 00:38 Відповісти
"спасибо" бубочке, что благодаря его усилиям, убийцы украинцев спокойно покидают страну, а всякие Кузьменки и Рифмастеры годами сидят в тюрьме потому что они за Украину.
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26.11.2021 21:25 Відповісти
Ха, ха, ха, зебиляндия….
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26.11.2021 21:29 Відповісти
Эти твари зелёные, сливают Украину!
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26.11.2021 21:38 Відповісти
Це є потужна зрада!
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26.11.2021 22:07 Відповісти
хуже, это личный позор Асеева. А после того как в европейском суде дадут оценку показаниям Асеева и всей правоохранительной и судебной системе Украины это будет ПОЗОРИЩЕ.
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28.11.2021 10:14 Відповісти
Бл. Чмо зелёное. ну 73% выбрали голобородько? А он хер на вас ложил.
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26.11.2021 22:09 Відповісти
Всех предателей Зеля с Украины уже выпустил. Это был последний.
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26.11.2021 22:22 Відповісти
Лугандонская мразь должна была не дожить до суда. Наше СБУ должно было организовать ему сердечный приступ сразу после задержания.... И закопать на тюремном кладбище или спалить где-нибудь.....
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26.11.2021 22:32 Відповісти
Кто-нибудь подал на судью Сергея Родионова в суд по статье "Покушение на территориальную целостность в составе организованной группы"?

НЕ СПИТЕ!

Не давайте этим предателям ни минутки покоя!
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26.11.2021 22:34 Відповісти
Маленька така, непримітна новина. Чудове завершення чудового дня у країні ідіотів.
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26.11.2021 22:36 Відповісти
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26.11.2021 22:38 Відповісти
Что еще раз подтверждает: Европа вся сгнила. Наивно ждать оттуда здравых оценок ситуации и реальной помощи. Вот выражать взволнованность и озабоченность они мастера. Ну и принимать "благодарность" от Газпрома...
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26.11.2021 22:53 Відповісти
Убежал? То зеля со своими подельниками его отпустили. Как Цемаха, Вагнеровцев и беркутню
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Судью з адвокатом на мыло, негайно.
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27.11.2021 00:20 Відповісти
Спалити суддю заживо.
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27.11.2021 00:42 Відповісти
з Зеленими зашкварами нудьгувати не приходиться... точно 1 грудня йду на Майдан. до цього ще думав...
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27.11.2021 01:30 Відповісти
зеля стал полностью зависим от заложников параши. а когда разведка хотела провести операцию по освобождению, селя их слил и сбу арестовало
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27.11.2021 01:39 Відповісти
А судьи -еще судьи?.. тогда президент-не президент.. или парламент-не парламент..
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27.11.2021 08:32 Відповісти
косавороткин и сивоха пережыват сильно ...
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27.11.2021 10:05 Відповісти
Дякую за можлівость довесті усьому Європейскому світу яке правосуддя Україні і як роблять у СБУ. Мої вітання з Франції
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28.11.2021 10:11 Відповісти
 
 