Обвинувачений у катуванні людей в донецькому концтаборі "Ізоляція" Бражніков втік до Франції, - ЗМІ
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Обвинувачений у справі катувань у в'язниці "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражніков виїхав з України і попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні суду про участь свого підзахисного по відеоконференції. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть "Ґрати"
"Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого нічого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражніков виїхав із країни, також не відомо. У коментарі "Ґратам" прокурор Олександр Клещенко уточнив, що запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає.
Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотання захисту у відеоконференції та задовольнив прохання звинувачення та потерпілих про заміну захисника", -відзначається у повідомленні.
"Бражників — один із ключових обвинувачений у справі Ізоляції. Два роки він вільно пересувався територією України. А тепер ми бачимо — хоча це ще треба підтвердити, але, за моїми даними, ця людина втекла", — сказав потерпілий, колишній полонений "Ізоляції", журналіст Станіслав Асєєв під час засідання і попросив не затягувати процес та поміняти адвоката.
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Процес перебуває на підготовчій стадії вже півроку. У справі дев'ятьох потерпілих — колишніх в'язнів "Ізоляції".
Євгена Бражнікова звинувачують у воєнних злочинах. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненим чи цивільним населенням (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), а також сприяння діяльності терористичної організації (частина 1 статті 258-3 КК).
За версією слідства, Євгеній Бражніков з квітня 2014 року по грудень 2019 року "виконував розпорядження" керівництва підпільної в'язниці, розташованої в будівлі колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку під контролем проросійських сил "ДНР". В "Ізоляції" незаконно утримують українських громадян: їх катують і б'ють, щоб отримати свідчення про участь у злочинах проти влади "республіки".
Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими 29 грудня 2019 року. За кілька місяців, допитавши колишніх полонених "Ізоляції", СБУ повідомила йому підозру.
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Что остается делать людям, которых он пытал и родственникам им замученных до смерти - судить и карать своим справедливым народным судом (и судью тоже)
Им военные преступники не нужны
Или по мнению 73%, это тоже Бутусов виноват?
Але, целый день бреда ЗЕ-била и на вечер бегство персонажа, который должен сидеть в СИЗО СБУ !
Этого же Бражникова, который возглавлял концлагерь для украинцев в Донецке, который лично пытал, издевался и убивал украинцев там - суд отпустил на волю.
Все судьи в Украине - украинофобы.
В Украине нет судов и судьев, есть подонки, преступники, взяточники, воры и враги Украины в судебных мантиях!
Глубокая, вечная на территории, системная, с круговой порукой, передающаяся по наследству, непобедимая.
Без шансов. Де факто.
Хіба не видно, що наші владоможці на стороні фуйла ?
Коли ці покидьки у суддівських мантіях відповідатимуть за наслідки своїх незаконних рішеннь???!!!
Нехай самі відбувають у СІЗО за того покидька, якого вони відпустили!
Нема сечи цей лядський цирк коментувати...
Керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак має тісні зв'язки з росіянами, і це становить загрозу національній безпеці України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Новому времени" заявила депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна - ЄС Віола фон Крамон-Таубадель.
Євродепутатка сказала: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані".
"Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей із часів Януковича, які зараз часто бувають в Адміністрації президента, які близькі до Росії", - заявила фон Крамон-Таубадель
могли бы вообще в отставку и уехать , Зе новых назначил бы.
так играют с огнём 😀😀😀 народ злой и ёлку ставит
НЕ СПИТЕ!
Не давайте этим предателям ни минутки покоя!