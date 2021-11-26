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Держдепартамент США (1310) Зеленський (17470) переворот (199) США (14502)

США знають, що Зеленський заявив про підготовку спроби держперевороту в Україні, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США знають, що Зеленський заявив про підготовку спроби держперевороту в Україні, - Держдеп

У Держдепі США, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про спробу держперевороту в його країні, що готується на початку грудня, заявили, що перебувають у контакті з українською владою з цього питання.

Про це сказала помічниця голови Держдепу з Європи та Євразії Карен Донфрід, відповідаючи на запитання щодо заяви Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми в курсі заяви, яку він зробив сьогодні вранці", - сказал вона.

"Ми знаходимося в контакті з українською владою, щоб обговорювати це далі. І ми прагнемо отримати додаткову інформацію", - додала представниця Держдепу.

Дивіться: Військового путчу в Україні не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
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26.11.2021 20:00
+55
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26.11.2021 19:57
+39
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26.11.2021 20:01
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лeнку нe видно. вона вжe давно поняла що трeба сидiти тихо i нe плутатися пiд ногами у Єрмака
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26.11.2021 21:26 Відповісти
У вови заплало бо1 го грудня запланована акція ВІд руху супротиву капітуляції
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26.11.2021 21:17 Відповісти
а чо так нe хiло можна вплeсти в сцeнарiй акцiю вiд руху.
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26.11.2021 21:24 Відповісти
так воно вже з люсейн а пару плетут тьху
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26.11.2021 21:27 Відповісти
це точно, бо спливає термін звільнення Дерьмака
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26.11.2021 21:26 Відповісти
оце Вову налякали
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26.11.2021 21:28 Відповісти
Путч!!!???
Так, не плутайте:
Путч - від Порошенка
Держпереворот - від Ахметова
Нісенітниця - від Зеленського
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26.11.2021 21:52 Відповісти
Неужто есть на свете люди, которые играют на рояле руками
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26.11.2021 22:37 Відповісти
...а упаковки памперсов сейчас на Банковую подвозят КАМАЗами.
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27.11.2021 09:34 Відповісти
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