США знають, що Зеленський заявив про підготовку спроби держперевороту в Україні, - Держдеп

У Держдепі США, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про спробу держперевороту в його країні, що готується на початку грудня, заявили, що перебувають у контакті з українською владою з цього питання.

Про це сказала помічниця голови Держдепу з Європи та Євразії Карен Донфрід, відповідаючи на запитання щодо заяви Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми в курсі заяви, яку він зробив сьогодні вранці", - сказал вона.

"Ми знаходимося в контакті з українською владою, щоб обговорювати це далі. І ми прагнемо отримати додаткову інформацію", - додала представниця Держдепу.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.