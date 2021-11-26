УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14631 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 934 33
Зеленський (17470) мінські угоди (2216)

Проти закону про перехідне правосуддя Росія і наші союзники, він може привести до ескалації, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Проти закону про перехідне правосуддя Росія і наші союзники, він може привести до ескалації, - Зеленський

Західні союзники України та Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму. Його ухвалення загрожує ескалацією конфлікту.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України.

"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми будемо голосувати закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І ні у кого зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що зараз в Україні не треба просувати питання закону про перехідний період, оскільки ризиків більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін повинен публічно сказати, що Росія не готує повномасштабного вторгнення до України, - Зеленський

"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з чинників, який може призвести до ескалації. Поки на перехідне правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники ... Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", - додав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
У нас є Конституція. Що зробив ЗЕ на виконання своїх обовязків з захисту країни і звільнення окупованих ворогом територій? НІЧОГО. Нуль. І на фуя він тоді потрібен? "Відосіки" знімать?
показати весь коментар
26.11.2021 20:34
+19
а раздача российских паспортов, а использование БПЛ российскими наемниками, а признание сертефикатов на товары, производимые в ОРДЛО не противречит минским соглашениям ? Здается мне, что найвелычнишый только прикрывается «партнерами», а на самом деле ссцыт.
показати весь коментар
26.11.2021 20:49
+14
Україна має право захищати себе! І ніколи «західні союзники» не заперечували цього факту! Та навіть ,якщо б вони таке заявили- то можуть йти нафіг! Гляньте на Ізраїль та на його дії по захисту свого народу…
показати весь коментар
26.11.2021 20:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашка может поцеловать тебя в зад)
показати весь коментар
26.11.2021 20:27 Відповісти
В минских договоренностях ничего нет про беспилотники.
показати весь коментар
26.11.2021 20:27 Відповісти
Это кстати, вопрос о яйцах, который Зе задавал в одном из выпусков "Вечернего квартала".
показати весь коментар
26.11.2021 20:29 Відповісти
В мінський немає, в домовленності про "плісняву тишу", 2020-го, Є заборона на використання безпілотників і ... розвідки.
показати весь коментар
26.11.2021 21:26 Відповісти
это тот случай, когда работает постулат, делай что должен и будь что будет!
показати весь коментар
26.11.2021 20:29 Відповісти
ЗЕ- жаба боится всех

Украине нужен Порох !

.
показати весь коментар
26.11.2021 20:30 Відповісти
Купи у мыслывському магазыни.
показати весь коментар
26.11.2021 20:48 Відповісти
какая все же гнилая эта Европа!
показати весь коментар
26.11.2021 20:31 Відповісти
У нас є Конституція. Що зробив ЗЕ на виконання своїх обовязків з захисту країни і звільнення окупованих ворогом територій? НІЧОГО. Нуль. І на фуя він тоді потрібен? "Відосіки" знімать?
показати весь коментар
26.11.2021 20:34 Відповісти
а нафига ты за него проголосовал?
показати весь коментар
26.11.2021 21:40 Відповісти
Кацап! Іди на фуй - я голосую тільки за українців.
показати весь коментар
26.11.2021 21:44 Відповісти
у вас уже и украинцы баллотируются?) я рад за вас)
показати весь коментар
26.11.2021 21:46 Відповісти
За себе порадій, убогий - у самих *****-шаломов, мєдвєдєв-мендель і фуєва гора ротенбергів...
показати весь коментар
26.11.2021 22:00 Відповісти
"Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська" Джерело: https://censor.net/ua/n3301916

Поясніть цьому зебілоїду, що московія взагалі не вважає себе стороною "Мінська". Ну а засудження використання "Байрактара" я не чув від жодного офіційного представника "наших союзників".

Тому це недолуге знов бреше і маніпулює. І все для того, щоб знов вилизати та подивитись в дупу йюхлу.

А після сьогоднішнього "пресмарафону" це недолуге постраждале повинні оглядати лікарі. (або хоча б призначити цьому зебілоїду експертизу, як тому дауну 16-ти років, що нещодавно скоїв аварію в Харкові).
показати весь коментар
26.11.2021 20:35 Відповісти
то буба уже на отходняке нажужжал...
показати весь коментар
26.11.2021 20:37 Відповісти
За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України.

То есть - россиянам обстреливать наши позиции (и мирных жителей) из запрещённого МС-2 вооружения можно, а нам нам, ответить из высокоточного вооружения (не несущего угрозы мирным жителям), для того чтобы остановить этот обстрел - нельзя...
показати весь коментар
26.11.2021 20:38 Відповісти
да он не за нашу сторону играет)
показати весь коментар
26.11.2021 21:40 Відповісти
а раздача российских паспортов, а использование БПЛ российскими наемниками, а признание сертефикатов на товары, производимые в ОРДЛО не противречит минским соглашениям ? Здается мне, что найвелычнишый только прикрывается «партнерами», а на самом деле ссцыт.
показати весь коментар
26.11.2021 20:49 Відповісти
Україна має право захищати себе! І ніколи «західні союзники» не заперечували цього факту! Та навіть ,якщо б вони таке заявили- то можуть йти нафіг! Гляньте на Ізраїль та на його дії по захисту свого народу…
показати весь коментар
26.11.2021 20:50 Відповісти
За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України Джерело: https://censor.net/ua/n3301916
Це хто йому сказав Єрмак чи Демченко ?
показати весь коментар
26.11.2021 20:53 Відповісти
Это не важно , оно и сам такой
показати весь коментар
27.11.2021 06:50 Відповісти
Немає часу та натхнення слухати весь калейдоскоп брехні від гундосика сьогодні, але треба це все якось системазувати, хоча б заради науки.
показати весь коментар
26.11.2021 20:59 Відповісти
в принципе, многие догадывались заранее, что этот бенефис бениного фисианта разойдётся, как обычно, на жабы, мэмы и рыбникову на пару фельетонов.
показати весь коментар
26.11.2021 21:27 Відповісти
Россия- это не наши союзники. А наши союзники ничего по поводу беспилотников и переходного правосудия не говорили.
показати весь коментар
26.11.2021 21:29 Відповісти
источник искрометного феереческого долбо@бизма зеленого чма
показати весь коментар
26.11.2021 21:30 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
3 ч



І Зеленський/Татаров тут ні до чого-то всьо Бурба із Бутусовим його випустили,агенти Мацкви!

Цитировать твит

Vitalii Ovcharenko


@vital_ovchar

· 3 ч

А зараз офігійте! За інформацією @Graty_me обвинувачений у справі катівні «ДНР» "Ізоляція» Євген Бражніков вільно виїхав з України і попросив притулку у Франції… Тобто: терорист який жорстоко катував людей безперешкодно виїхав до ЕС і зараз чудово себе там почуває. Жесть.
показати весь коментар
26.11.2021 22:01 Відповісти
очевидно, що Зе-чмо - клiнiчний iдiот.

але головне, що воно зрадник, який працює на ворога!
показати весь коментар
26.11.2021 22:09 Відповісти
Опять зима, опять Майдан,
Вован, хватай свой чемодан,
Лети в Оман...
показати весь коментар
26.11.2021 22:20 Відповісти
пошел на поводу парашки по полной программе... значит она и дальше продолжит шантаж если он приносит результаты
показати весь коментар
27.11.2021 01:31 Відповісти
Какое дело рашке, что мы будем прессовать донецких?
показати весь коментар
27.11.2021 10:01 Відповісти
 
 