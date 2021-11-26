Проти закону про перехідне правосуддя Росія і наші союзники, він може привести до ескалації, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Західні союзники України та Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму. Його ухвалення загрожує ескалацією конфлікту.
Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України.
"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми будемо голосувати закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І ні у кого зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", - зазначив Зеленський.
Президент вважає, що зараз в Україні не треба просувати питання закону про перехідний період, оскільки ризиків більше.
"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з чинників, який може призвести до ескалації. Поки на перехідне правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники ... Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Украине нужен Порох !
.
Поясніть цьому зебілоїду, що московія взагалі не вважає себе стороною "Мінська". Ну а засудження використання "Байрактара" я не чув від жодного офіційного представника "наших союзників".
Тому це недолуге знов бреше і маніпулює. І все для того, щоб знов вилизати та подивитись в дупу йюхлу.
А після сьогоднішнього "пресмарафону" це недолуге постраждале повинні оглядати лікарі. (або хоча б призначити цьому зебілоїду експертизу, як тому дауну 16-ти років, що нещодавно скоїв аварію в Харкові).
То есть - россиянам обстреливать наши позиции (и мирных жителей) из запрещённого МС-2 вооружения можно, а нам нам, ответить из высокоточного вооружения (не несущего угрозы мирным жителям), для того чтобы остановить этот обстрел - нельзя...
Це хто йому сказав Єрмак чи Демченко ?
@uspenovka19632
·
3 ч
І Зеленський/Татаров тут ні до чого-то всьо Бурба із Бутусовим його випустили,агенти Мацкви!
Цитировать твит
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
· 3 ч
А зараз офігійте! За інформацією @Graty_me обвинувачений у справі катівні «ДНР» "Ізоляція» Євген Бражніков вільно виїхав з України і попросив притулку у Франції… Тобто: терорист який жорстоко катував людей безперешкодно виїхав до ЕС і зараз чудово себе там почуває. Жесть.
але головне, що воно зрадник, який працює на ворога!
Вован, хватай свой чемодан,
Лети в Оман...