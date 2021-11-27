Переворот готували офіцер ФСБ та три перебіжчики з МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер

Заколотники збиралися дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи протистояння Зеленського та Ахметова і використовуючи заплановану на 1 грудня акцію протесту як прикриття.

Про це він журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. Він посилається на інформацію, отриману з близьких до Зеленського джерел.

"Змову про переворот, про яку сьогодні заявив президент Володимир Зеленський, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які базуються в Криму", - написав він.

Журналіст озвучив імена заколотників.

"Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського, - Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму", - написав він.

Міллер твердить, що одне з його джерел прочитало йому телефоном розшифровку переговорів заколотників. Зеленський буцімто збирається передати докази підготовки перевороту Сполученим Штатам.

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За словами джерела, на яке посилається Міллер, записи перевіряли протягом двох днів та змогли підтвердити їх аутентичність.

"Джерело, близьке до Зеленського, пояснило, що докази, які має Україна, не свідчать про пряму причетність олігарха Ріната Ахметова, але про нього згадують чотири імовірні змовники, які кажуть, що їм "потрібно бути готовим в’їхати (на територію України. - Ред.) і працювати з Ахметовим"", - зазначив журналіст.

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За даними Мілера, зі стенограми випливало, що заколотники збираються дестабілізувати Україну зсередини, "використовуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим".

Заплановану на 1 грудня акцію протесту вони збиралися використати як прикриття.

"Схоже, ідея полягала в тому, щоб залучити людей Ахметова. Але неясно, чи сталося це", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.