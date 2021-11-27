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Ахметов (789) Зеленський (17470) переворот (199)

Переворот готували офіцер ФСБ та три перебіжчики з МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переворот готували офіцер ФСБ та три перебіжчики з МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер

Заколотники збиралися дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи протистояння Зеленського та Ахметова і використовуючи заплановану на 1 грудня акцію протесту як прикриття.

Про це він журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. Він посилається на інформацію, отриману з близьких до Зеленського джерел.

"Змову про переворот, про яку сьогодні заявив президент Володимир Зеленський, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які базуються в Криму", - написав він.

Журналіст озвучив імена заколотників.

"Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського, - Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму", - написав він.

Міллер твердить, що одне з його джерел прочитало йому телефоном розшифровку переговорів заколотників. Зеленський буцімто збирається передати докази підготовки перевороту Сполученим Штатам.

Читайте: Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

За словами джерела, на яке посилається Міллер, записи перевіряли протягом двох днів та змогли підтвердити їх аутентичність.

"Джерело, близьке до Зеленського, пояснило, що докази, які має Україна, не свідчать про пряму причетність олігарха Ріната Ахметова, але про нього згадують чотири імовірні змовники, які кажуть, що їм "потрібно бути готовим в’їхати (на територію України. - Ред.) і працювати з Ахметовим"", - зазначив журналіст.

Також читайте: Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

За даними Мілера, зі стенограми випливало, що заколотники збираються дестабілізувати Україну зсередини, "використовуючи нинішню напруженість між Києвом і Москвою, Зеленським та Ахметовим".

Заплановану на 1 грудня акцію протесту вони збиралися використати як прикриття.

"Схоже, ідея полягала в тому, щоб залучити людей Ахметова. Але неясно, чи сталося це", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+82
Як чотири чувака можуть зробити переворот в країні ?
Вони планували викрасти зеленського ?
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26.11.2021 20:33
+82
кто -то верит в эту херню?)) Ну вот только честно? Три бывших мента из Крыма!! и фсбшник (куда ж без них) готовились скинуть бубачку с трона!!))) Ну блинн.. комон, зеля, даже я сценарий лучше б написал. С инопланетянами и Порошенко - и то выглядело бы реалистичнее и убедительней))
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26.11.2021 20:33
+81
Похоже, кто-то сильно подставил зеленого - выпустив его на пресс-конференцию не дав отойти от празднования др ермака.
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26.11.2021 20:33
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З якого переляку екс-голова СБУ, при президенті Порошенко, В.Грицак опинився в Криму?
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26.11.2021 23:36 Відповісти
Тоесть 4 человека под силу сделать переворот а "ДемСокире" с тысячами людей нет...Гудименко и Тригубов явно не дорабатывают!....Лероса позовите, он мастер всякое руками крутить) и думаю Порошенко не откажет))) Он Грибы резал ножом...а мастерство требует практики...тем более у Пороха уже 1 Путч сорвался)))

Я ни к чему не призываю....просто высмеиваю дебилизм этой новости...
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26.11.2021 23:39 Відповісти
В демократических странах, когда власть имеет такой низкий рейтинг и такой высокий антирейтинг как у нас, сама распускается и назначает внеочередные выборы. А это раздувает щеки и говорит, что оно законно избранное.
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26.11.2021 23:48 Відповісти
Дурням закон не писаний.
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26.11.2021 23:56 Відповісти
рашиків забули спитати: вони сплять та бачать, коли Майдан 3 буде
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27.11.2021 07:38 Відповісти
где-то я это уже слышал...

"Я легитимный! АСТАНАВИТЕСЬ!"
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27.11.2021 10:45 Відповісти
З розумним розуму набересся, а з дурним i останнiй загубиш.
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26.11.2021 23:55 Відповісти
Дивна якась війна між зеленським і ахметкою:зеля призначає менеджера ахметова шурму, замом єрмака,мабуть щоб той краще координував "переворот".
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27.11.2021 00:31 Відповісти
Війна між зеленським і ахметовим мала б початися зі звільнення прем'єр-міністра.Чергова порція лапші для лохторату зелі.
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27.11.2021 00:37 Відповісти
Згоден, і продовжитися зачисткою всіх його представників у владі. А так...
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27.11.2021 08:54 Відповісти
а что гнусавое пило до того, как проконферинцерировало ни о чем? видать, препарат силен по нутряной силе и по формату... говорить ни о чем в течение 5-6-7 часов - нужно уметь...
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27.11.2021 00:35 Відповісти
и офицера ФСБ Лаптева
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27.11.2021 02:00 Відповісти
4 Агента против власти. Да это "Миссия Невыполнима" с Томом Крузом не иначе
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27.11.2021 01:14 Відповісти
Такого гіганта могут подвинуть тольку супермени. А іх достаточно і четирьох.
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27.11.2021 08:52 Відповісти
Вот это переворот! У клована съехала крыша.
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27.11.2021 01:38 Відповісти
четыре леворуционЭра расписали "Пулю"... і де вона зараз?...)))
- паноптикум эпохи безбедности прездобола Зели..
понавыбыралы..(
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27.11.2021 05:04 Відповісти
Обидно наверно Зеленскому. Когда Порошенко нес несусветную чушь про минометы и автоматы Савченко все верили.
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27.11.2021 06:26 Відповісти
Поки що ти несеш всяку "чушь" про те, що то ніс Порошенко. То є раз. І ще, а чекати то від Савченко щось таке дивне?
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27.11.2021 08:43 Відповісти
Ок, переворот устранён. Преступники обезврежены. Можно выходить на акцию протеста без опаски. Надо дЕрмаку помочь чемоданчик на Ростов собрать
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27.11.2021 06:35 Відповісти
Журналіст озвучив імена заколотників. "Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського,: https://censor.net/ua/n3301917
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27.11.2021 16:19 Відповісти
речь идет именно о перевороте, а не о путче Источник: https://censor.net/ru/n3301917

Путч (нем. Putsch - переворот)
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27.11.2021 07:50 Відповісти
Зелена влада провокує протести і постання. Системно, послідовно, на догоду кремлю. В тому і є її завдання - хаос, безлад, кровопролиття. Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". А далі чекаємо що більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію...
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27.11.2021 08:40 Відповісти
Після заяви про "переворот" спробую подумати логічно. Якщо правда, що хтось планує переворот у кількості 4 осіб і відомо кого саме будуть залучати до цього, а після отримання цих відомостей прослуховування - інформацію оприлюднюють, то виникають питання:
1. Якщо вам відомо кого мають залучати до протиправних дій, то чому не дати злочинцям почати активні підготовчі дії, задокументувати їх, аби було з чим іти до суду, у тому числі щодо ахметова, а вже потім щось робити аби їх припинити? Таким чином можна було б виявити значну кількість агентури ворога на нашій території.
2) 4 особи готуються вчиняти переворот і це сприймається серйозно і піддається розголосу. Невже пезедент настільки не довіряє Управлінню держохорони, службі безпеки, та іншим, хто забезпечує його безпеку? А швидше за все він просто боягуз, якого майстерно залякують і тримають у страху, показуючи свою потрібність та "ефективність".
3) Невже пезедент вважає, що йому повірять у цій ситуації, враховуючи те скільки він збрехав, починаючи з часів кандидати в президенти?
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27.11.2021 08:44 Відповісти
а можна я, можна я відповім на третє запитання?

Так, він вважає, що йому повірять, бо він звик до сцени і звик бути улюбленцем публіки. Питання в іншому, скільки з його прихільників можуть прозріти та перестануть йому вірити?

Нагадаю, його обрали ті самі люди, що дивляться сватів та інші серіали. У них з логикою не все так гладко.
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27.11.2021 11:36 Відповісти
Без згадування Порошенка, виглядає непереконливо).
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27.11.2021 12:39 Відповісти
може він просто зливає інформацію в кремль:
- ВВП, ваші агенти Пєтроф, Башироф і Лаптєв - відомі українській (або американській) контррозвідці
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27.11.2021 20:41 Відповісти
опять ЗЕленые обкурились....
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27.11.2021 08:45 Відповісти
У зв'язку з можливим військовим переворот З збере РНБО і там приймуть наступні рішення:
1. Закрити телеканали злісного мелітариста олігарха А : ТРК Україна, Україна 24, Футболи 1,2,3.
2. Оштрафувати негідника олігарха А за участь у військовому перевороті на суму 4 мільярдів гривень.
3. Відкритий кримінальну справу на злісного правопорушника олігарха А за участь в звірствах під час військового перевороту, і посадити цього бандюжог олігарха А під домашній арешт.
4.Передати в управління всі об'єкти зеленої енергетики недостойного олігарха А, ефективному ,хорошому, зовсім не олігарху К.
5. Заплатити зовсім не олігарху К, борги по зелені енергетиці, підтверджуючи цим його високу ефективність.
P.S Всі імена і прізвища в цьому повідомленні вигадані , будь які співпадіння випадкові.

PSS. Дане повідомлення прошу не причисляти як співчуття злісному негіднику, мелітариста, олігарху А.😀
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27.11.2021 09:14 Відповісти
А чуть не забув:
6. Розглянути можливість передачі інших об'єктів злочинного олігарха А такому : ефективному, надійному, чесному, зовсім не пов'язаному з З, зовсім не олігарху К.
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27.11.2021 09:27 Відповісти
на посадi президента, пiд час вiйни, нахабний, хуцпатий, тупий та безграмотний

зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально

говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще

й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
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27.11.2021 10:18 Відповісти
держпереворот ??? А як же фільм. У нас повинно все бути як в кіно. Це не за сценарієм. Спецслужби спрацювали на випередження.Хтось тільки подумав а тут його вже випередили
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27.11.2021 10:26 Відповісти
Шановне паньство, заспокойтесь, будьласка, то потрібно було відволікти увагу од дня народження, або навпаки зробити гучним день народження таки полтос як ніяк!!!
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27.11.2021 11:15 Відповісти
Олексій Гончаренко

Вчора о 10:01 ·

Президент кличе до себе 30 журналістів, аби відповісти на їх питання. Що, рейтинг болить, Володимир Олександрович? Ось мої 30 питань до вас.

1. Пане президент, сюди вас вертоліт чи кортеж підвіз?
2. Країна вашої мрії - пограбована та замерзаюча?
3. Ви юрист за освітою. Скільки статей у Конституції? Та скільки з них ви вже порушили?
4. Скільки років тюрми ви б дали собі за енергетичну диверсію проти власної країни?
5. Офшор як, норм?
6. За врятованих «вагнерівців» туди щось не перевели?
7. На день народження Єрмака що дарували? Сергій Лещенко не підігнав поїзд?
8. Читали з друзями Агату Крісті, «10 негритят»? Почитайте.
9. Хто швидше вилетить із Банкової - ви чи Єрмак, і чому саме ви?
10. Напад на нашу розвідку оплачують рублями чи доларами?
11. Коломойський допомагає деолігархізувати країну?
12. Навіщо ви зірвали неіснуючу спецоперацію?
13. Єрмак не хоче у відпустку? Щоб ви хоч трохи поправили.
14. Курс долара по вісім, чи як ви там обіцяли?
15. Не хочете підняти вчительські зарплати з 4000 доларів хоча б до 5000?
16. «Велике будівництво» за рахунок життів - це злочин чи жертвоприношення?
17. Як воно - жити в теплій ванні, ноги не пухнуть?
18. Що там ваш друг Лукашенко, на ювілей зірваної спецоперації не дзвонив?
19. Що ще він має зробити, аби ми не купували в Білорусі електроенергію?
20. Чому досі не при владі Женя Кошовий, всіх же забрали?
21. Скільки законопроектів подав ваш друг Юзік у Верховній Раді?
22. Коли ви ще раз мужньо попросите взяти нас у НАТО?
23. Перешкоджати візиту депутатів до США - то ваша зрада чи Єрмака?
24. Чому не дотримали слова і не пішли у відставку після першого злочину?
25. Які злочини плануєте встигнути до Нового року?
26. Скільки мільярдів інвестицій ми вже отримали з Оману?
27. Скільки сотень помилок РНБО має зробити за планом?
28. Скільки років плануєте провести в тюрмі після президентства?
29. Всі друзі дитинства вже при владі, куди ви їх плануєте прилаштувати?
30. А вам не соромно?.
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27.11.2021 11:45 Відповісти
Даааа, так любого на екзамене можно завалить.
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27.11.2021 18:11 Відповісти
Скільки тут агентів повилазило і всім зеленський очі муляє))))
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27.11.2021 11:49 Відповісти
купка лайна з Банкової набрехала журналісту жовтого видання з USA.
потім зепокидьки виклали власну брехню, як від першого джерела з USA.
Цензор допомогає мерзоті дурити залишки мозка 73 дупоголових.
Згоден, що Бутусов заслуговує поваги!!! але деякі пісюки, що зараз працюють в Цензорі, надто мендельові.
Може краще меньше менделів та більше Бутусових?!
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27.11.2021 12:02 Відповісти
Больше жару, больше!!!
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27.11.2021 12:14 Відповісти
Как примитивно, никакой фантазии. Бездари не знают, как делаются перевороты, а пытаются, что то сварганить. Смехота ох..................... ая. Тупые и каждый день еще тупеют. Было бы очень смешно, если бы не отопление.
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27.11.2021 12:24 Відповісти
.
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27.11.2021 12:30 Відповісти
Та в нас в кріслі президента другий лукашенко сидить🤦‍♂️🤦‍♂️
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27.11.2021 13:36 Відповісти
- Додик, шо там упало на кухне?!
- Ривочка, это не бунт, это случаймо
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27.11.2021 13:48 Відповісти
Хтось мені підкажіть, як можна зробити в Україні переворот трьом клоунам, які сидять при цьому в Криму?
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27.11.2021 14:21 Відповісти
какую дрянь этот едиот курит?
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27.11.2021 14:37 Відповісти
В кремлевских телеграм-каналах очень даже поддерживают своего агента Ермака (и.о. президента). Зачем им убирать Зелю-Ермака? Он им подходит - слабый, трусливый, готовый на капитуляцию, преклоняющийся перед ******.

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27.11.2021 14:44 Відповісти
Какой же он идиот, это что-то!!!!!!
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27.11.2021 15:53 Відповісти
Если бы это заявил нелигитимный Лукашенко, то понятно, любыми способами удержаться у власти, но легитимный президент, у которого в руках все рычаги власти, что бы сделать Украину процветающей страной,это как понимать? Януковичу например везде теракты мерещились. То яйцом ранили, то петарда в мусорке взорвется, уже теракт.
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27.11.2021 16:07 Відповісти
BuzzFeed це еталонная жовта преса (інтернет видання) яке спеціалізується на
смажених качках Хтось підставляє Україну по великому випустивши Зе
актора з параноїдальними текстами до журналістів
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27.11.2021 16:56 Відповісти
Юра, зачем эту бредятину печатать ?! Зеля уже хренеет от невозможности никакой инфо-бомбой прикрыть свою измену Родине... Завтра он скажет, что амазонские хорьки роют подком под его кабинет с целью об***ать его репутацию... У Вас же серьёзный сайт... Этоновости для "В гостях у сказки"
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27.11.2021 17:07 Відповісти
зебтлоид детектид)))
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27.11.2021 18:55 Відповісти
недавно самого Семена Фішелевича попросили сказати кілька слів про "найвеличнішого", однак він відступив від своїх принципів і сказав, що особисто не "наблюдав" його і нічого сказати не може. От і нам випадає тільки спостерігати здалеку - що він там знову утне.
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27.11.2021 18:42 Відповісти
...а исчо стопитсот инопланетян. Зебил точно знает...
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27.11.2021 18:55 Відповісти
Та шо, путч буде чи ні?
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27.11.2021 20:47 Відповісти
Вспомнился подрыв верхивной рады надей савченко))) у сывочолого такая же параноя была))))
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28.11.2021 12:24 Відповісти
Якщо "міллєр" то взнав із "джерел Зєлєнскава" - то ПРАВДА.
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28.11.2021 16:54 Відповісти
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