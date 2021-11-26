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До 15 грудня в Україну надійде 50 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До 15 грудня в Україну надійде 50 тис. флаконів препарату

До 15 грудня в Україну має бути поставлено нову партію препарату "Ремдесивір", який використовується для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держава закупила "Ремдесівір" і віддала його в регіони. Ми побачили, що в цю хвилю значно зросло споживання Ремдесивіру порівняно з тією хвилею, яка була навесні. Це оперативно зобов'язало нас зробити додаткові закупівлі, зараз вони будуть проведені... За укладеним договором до 15 грудня очікується постачання ще 50 тисяч флаконів, які будуть розподілені до регіонів", - сказав міністр.

Очільник МОЗ також повідомив, що ведеться робота з постачання в Україну інноваційних антиковидних препаратів.

"Ми працюємо над тим, щоб поставили в Україну інноваційні препарати, які розроблені безпосередньо для лікування ковіда. У середу Кабінет міністрів ухвалив постанову, де до номенклатури для закупівлі включено два препарати прямої дії... У нас на завершальній стадії це підписання. Бронь для Україна є. Як тільки ці компанії відвантажуватимуть на продаж ці препарати, в Україну вони надійдуть одними з перших", - сказав Ляшко.

Також читайте: Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів буде скорочено зі 120 до 30 днів, - Ляшко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
У мене в грудні 2020 лікарі здерли 240 дол за кожен флакончик того ліку. Це є лік проти *****, Україна його закупляла по 24 дол., лікарі нахабно списували у удесятидорого продавали з під поли, хоч насправді я його не потребував, бо жодного разу не потребував штучного дихання. Але дружину впровадили у стан паніки, що аналізи погані. Купила 3 флакони за майже 800 дол. Коли сказав, що більше не куплятиму - негайно виписали - здоровий. Ось така укромедицина...
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26.11.2021 21:41
+5
Вакцинированные пусть не радуются,ща новую версию завезли вируса)А кололи от старой
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26.11.2021 21:39
+4
это от старой версии схемы с откатами при закупках
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26.11.2021 21:39
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Будуть випробовувати на невакцинованих.
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26.11.2021 21:38 Відповісти
Вакцинированные пусть не радуются,ща новую версию завезли вируса)А кололи от старой
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26.11.2021 21:39 Відповісти
Это от новой версии вируса?
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26.11.2021 21:38 Відповісти
это от старой версии схемы с откатами при закупках
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26.11.2021 21:39 Відповісти
... 23 апреля 2020 было заявлено, что препарат провалил клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.....
Википедия
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26.11.2021 21:41 Відповісти
Ну по заветам старших действуют , помню Юлю с тамифлю
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26.11.2021 22:12 Відповісти
У мене в грудні 2020 лікарі здерли 240 дол за кожен флакончик того ліку. Це є лік проти *****, Україна його закупляла по 24 дол., лікарі нахабно списували у удесятидорого продавали з під поли, хоч насправді я його не потребував, бо жодного разу не потребував штучного дихання. Але дружину впровадили у стан паніки, що аналізи погані. Купила 3 флакони за майже 800 дол. Коли сказав, що більше не куплятиму - негайно виписали - здоровий. Ось така укромедицина...
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26.11.2021 21:41 Відповісти
Поэтому и не хотят ивемерктин признавать хотя некоторые страны плевали на рекомендации ВОЗ и довольно успешно у себя применяют .
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26.11.2021 22:09 Відповісти
Торговец страхом.
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26.11.2021 21:42 Відповісти
Торговeць надiєю
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26.11.2021 21:49 Відповісти
тут мабуть курткі на дві....
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26.11.2021 21:51 Відповісти
Так ВОЗ в отчёте написали, что ремдесевир никак не помогает в лечении ковида
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26.11.2021 21:52 Відповісти
Ремдесивир.....
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26.11.2021 21:52 Відповісти
е погана новина для упоротих - в тих флаконах е расворенні чіпи...
ковток і вони збираються в тверде тіло і по 5G все як положено - відстукують гади ....
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26.11.2021 22:00 Відповісти
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26.11.2021 22:10 Відповісти
чому? - ви вважаете нема тих, хто повірить?
вони ж вірять в чіп через шпріц? - 73% долдонів і в растворимий повірять...
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26.11.2021 22:19 Відповісти
Вы же ему верите и в вакцину его ,и в заботу о вас сирых с его стороны и стороны Рокфеллера и его подручных Гебреисуса и Швааба . Кстати это не заговор , заговор это тайное действие , а тут все открыто с разбивкой по этапам в порядке очередности
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26.11.2021 23:25 Відповісти
Ну это довольно таки старая испытанная десятилетиями схема описанная ещё в Окнах Овертона и нет смысла описывать её перед свидетелями Великого Ковида . Ради интереса просто почитайте последние веяния била вашего Гейтса , чё он собирается добывать с помощью человеков и ихних организмов . Про четвертую промышленную революцию тоже можете
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26.11.2021 23:16 Відповісти
Ну все... Це те, вартість якого сягає 3000 грн за дозу, а потрібно 5!!!! Все більш простіше - ИВЕРМЕКТИН(Харьківський), а лучше ИНТЕРМЕКТИН(Нідерланди) 0,02 мл. на 1 кг. ваги тіла, треба пити 5 днів 1 раз на ніч. Всього бутиль ИНТЕРМЕКТИН(Нідерланди)- 179 грн. 100 мл.!!! В тяжких випадках - колоти в жопу, 2 куба на 75 кіло ваги. ВСЕ!!!! Через 6 днів - до дому... В іншому випадку - реанімація..........
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27.11.2021 00:32 Відповісти
In vitro ивермектин обладает противовирусным действием против нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [108] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [109] [110] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасные для использования у людей. [111] [112]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [111] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [113] [114] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к сообщениям о госпитализации и двух смертельных исходах, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [115] [116] Чтобы устранить неопределенности, связанные с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, по состоянию на июнь 2021 года в США и Великобритании проводятся крупномасштабные испытания.[117] [118]
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27.11.2021 10:04 Відповісти
Все, что провалено в мире, не прошедшее испытаний, и имеющее кучу побочек, по рекомендации ВОЗ, направляйте в Украину. Политики здесь так присосались к ковидным деньгам, что возьмут все! Не бесплатно разумеется.
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27.11.2021 10:04 Відповісти
 
 