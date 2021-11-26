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Новини Політика України
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Ахметов (789) Зеленський (17470) КС (1154) переворот (199) Донбас (21733) Семен Семенченко (250) Чаус (344) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Головні новини 26 листопада: Зеленський заявив про переворот за участі Ахметова, найстрашніший штам COVID-19 вже у Європі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 26 листопада: Зеленський заявив про переворот за участі Ахметова, найстрашніший штам COVID-19 вже у Європі

Президент твердить, що в державі готували переворот за участі олігарха Ахметова, захисник України загинув на Донбасі, найстрашніший - африканський - штам коронавірусу виявили у Європі, - головні новини 26 листопада.

Зеленський розказав про переворот

Президент твердить, що в Україні готували державний переворот - та ще й хотіли "втягнути" у нього олігарха Ріната Ахметова, залучивши того до фінансування перевороту (свої ж відносини з бізнесменом він порівнює з війною). Заколотники, за словами глави держави, також мали намір використати акцію протеста, заплановану на 1 грудня. Окремо Зеленський пояснив, що планували саме переворот, а не путч - тобто, армійців серед заколотників не було.

Ахметов відкидає звинувачення.

Журналіст BuzzFeed пише з посиланням на джерела, близькі до Зеленського, що заколотники - один офіцер ФСБ та троє колишніх спіробітників МВС, які зараз переховуються в окупованому Криму.

Росія голосом Пєскова каже, що вона тут ні до чого.

Інші питання пресмарафону

Марафон був довгим і насиченим, президент неодноразово вступав в суперечки з журналістами. От головні меседжі: Бурба - авантюрист і намагався посварити Україну зі США, принесши "формулу ковіду", Єрмак - "потужна людина"наказів у спецоперації з "вагнерівцями" він не давав), Татаров - особиста відповідальність Єрмака. День народження голови ОП в Карпатах не святкували, "циган, ведмедів та журналістів" туди не запрошували, а відпочивати у резиденції глава держави має право.

Спецоперація із затримання "вагнерівців" - добре, що зірвалася, бо "Ердоган би не пробачив".

Воєнного стану не буде. Так само, як і повернення Донбасу силою.

Український воїн загинув на Донбасі

Окупанти обстрілювали захисників України в напрямку Мар’їнки. Один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Призначено двох суддів КС

Президент призначив двох суддів Конституційного Суду - Олександра Петришина і Оксану Грищук. Суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Чаусу та Семенченку подовжили запобіжні заходи

Колишнього суддю Чауса залишили під домашнім арештом. Примітно, що на засіданні суду він був у бронежилеті (але без каски).

Також запобіжний захід продовжили екснардепу Семенченко - він залишається за ґратами.

Новий штам COVID-19 - найстрашніший

Цей штам виявили у Південній Африці, імовірно, він буде називатися "ню". ВООЗ збирає через нього екстренну нараду. Штам може передаватися від людини до людини ще легше, ніж "дельта", а вплив вакцин на нього ще менший. Велика Британія через цей новий штам припиняє польоти до 6 країн. Але штам уже в Європі: його виявили в Бельгії.

Україна поки - на другому місці в світі за смертністю від коронавірусу. При цьому МОЗ очікує, що хвиля коронавірусу піде з нашої країни до Нового року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
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26.11.2021 22:02
+12
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26.11.2021 22:13
+10
Похоже, Зеленский в тайне восхищается В.В. Путиным, и манера общения, и риторика один в один схожа с этим кремлёвским упырём, особенно, когда Зеленский начинает нервничать в разговоре и переходит на русский язык в общении. Сегодня он так несколько раз срывался в разговорах с журналистами. Если он строит государство одного лидера диктатора в Украине, то это беда и нужно это как можно раньше пресекать.
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26.11.2021 22:17
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26.11.2021 22:02 Відповісти
Дурний носить серце на язицi, а мудрий язик у серцi.
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26.11.2021 23:52 Відповісти
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26.11.2021 22:03 Відповісти
На фоне зечма вирус ниочем
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26.11.2021 22:05 Відповісти
Виправте, будь-ласка. Не "буде називатися ню", а "називається омікрон".
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26.11.2021 22:07 Відповісти
Да ну! Неужели воз так испугался, что буквы попутал?
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26.11.2021 22:25 Відповісти
Мабуть подумав, що назва "ню" буде занадто провокативною.

"Ксі", до речі, пропустили теж.
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26.11.2021 22:59 Відповісти
"Не Янукович, втікати не буду". Бреше!
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26.11.2021 22:12 Відповісти
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26.11.2021 22:13 Відповісти
Похоже, Зеленский в тайне восхищается В.В. Путиным, и манера общения, и риторика один в один схожа с этим кремлёвским упырём, особенно, когда Зеленский начинает нервничать в разговоре и переходит на русский язык в общении. Сегодня он так несколько раз срывался в разговорах с журналистами. Если он строит государство одного лидера диктатора в Украине, то это беда и нужно это как можно раньше пресекать.
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26.11.2021 22:17 Відповісти
Оставьте его себе, ольгинские тролли!!!
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26.11.2021 23:31 Відповісти
Та чем тот штамм найстрашниший?
Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування. Джерело: https://censor.net/ua/n3301681
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26.11.2021 22:18 Відповісти
Полнейший бред про страшнейший! Короновирус будет постоянно мутировать пока не превратится в сопли с кашлем!!!!! Постоянно. Как и все остальные вирусы!!
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26.11.2021 22:28 Відповісти
Судя по риторике воз, цель - нагнетание паники. Они вон вроде даже сначала такие: "ню", потом "омикрон". Срочно собраться потому что он "может...", "возможно...", "предполагаем..."
Доказательная медицина блджад!
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26.11.2021 22:33 Відповісти
Зе самый плохой президент за 30 лет. Я никогда не голосовал за Яныка, поэтому имею право сказать, что Зе несоизмеримо хуже Яныка.
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26.11.2021 22:27 Відповісти
Зеленский больше ворует чем янукович,Азаров и арбузов???
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26.11.2021 23:33 Відповісти
А кто может посчитать заначку, лежащую в Омане ?
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26.11.2021 23:38 Відповісти
Не надо так узко подходить. Он делает все условия своему кукловоду Коломойскому, чтобы он воровал миллиардами.
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27.11.2021 12:43 Відповісти
Воз еще нихрена не знает про новый штамм, а он уже "найстрашніший"? Геббельс бы в гробу перевернулся
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26.11.2021 23:03 Відповісти
Кстати, у Зеленского классическая российская парадигма хорошего гульбана. Должны быть цыгане и медведи. Без медведей в косворотках и с баяном для Вовки отдых не отдых. Ай нанэ нанэ.
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26.11.2021 23:16 Відповісти
Пандемия - это когда санитары не успевают с улиц трупы забирать; крематории дымят 24/7, а к крематориям выстроились длинные очереди.
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26.11.2021 23:37 Відповісти
Молодец зеленский. Не,ну правда молодец. Уверенно победил эффект Даннинга-Крюгера. Превозмог невозможное так сызыть.Теперь даже самым тупым избирателям зеленского станет понятно,что они таки дол***ы.
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26.11.2021 23:38 Відповісти
Все менше часу лишається до моменту коли зіллються в екстазі ОПЗЖ і ЗЕ
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27.11.2021 00:17 Відповісти
Олег Савин

Только что ·



Андрій Смолій
Цинізм, брехня, ницість та путінізм.

Настільки злобної, неадекватної, агресивної прес-конференції ще не було ніколи.
Після таких відповідей журналістам, хамства та потоків ненависті будь який керівник цивілізованої держави пішов би у відставку.

Але це не наш випадок.
Манерою Путіна/Лукашенка Зеленський добиває залишки демократії в країні.
Постійний перехід на російську мову в державі Україна ще раз демонструю на кого і куди орієнтована ця влада і особлисто президент.

В кожній відповіді, в кожному речення Зеленський призначає винних - це Порошенко. І тепер Ахметов. Ахметов, з яким два роки прекрасно працювалось, і на каналах якого було комфортно зеленим. Тепер це «путчист» та ледве не організатор держпереворотів.

Жодної відповіді на питання. Жодного адекватного звіту за 2.5 років. Жодних реальних досягнень.

Ця порожнеча, ця брехня, це знущання над країною і кожним з нас. Ці погрози від Зе - йе погрози кожному українцю, якому набридло жити в соромі, корупції та «русскому міру».
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Остались только штаммы с планет."Следующие" так и будут называться.
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27.11.2021 11:01 Відповісти
Об этой скорой опасности "африканского" штамма я писал уже давно (когда пугали только "дельтой). Это "волчий" штамм (первичный был "медвежьим") у него очень избирательная и смертельная хватка (почему я упомянул названия этих животных поймет только узкий круг осведомленных)!
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27.11.2021 12:05 Відповісти
Интересно, Ахметов подаст на Зеленского в суд за наговор? А то его ответ выглядит как оправдание. Для солидного и уважающего себя человека наговор не должен сойти с рук. Или Ренат в душе до сих остаётся в 90-х.
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27.11.2021 12:36 Відповісти
 
 