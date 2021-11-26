Головні новини 26 листопада: Зеленський заявив про переворот за участі Ахметова, найстрашніший штам COVID-19 вже у Європі
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Президент твердить, що в державі готували переворот за участі олігарха Ахметова, захисник України загинув на Донбасі, найстрашніший - африканський - штам коронавірусу виявили у Європі, - головні новини 26 листопада.
Зеленський розказав про переворот
Президент твердить, що в Україні готували державний переворот - та ще й хотіли "втягнути" у нього олігарха Ріната Ахметова, залучивши того до фінансування перевороту (свої ж відносини з бізнесменом він порівнює з війною). Заколотники, за словами глави держави, також мали намір використати акцію протеста, заплановану на 1 грудня. Окремо Зеленський пояснив, що планували саме переворот, а не путч - тобто, армійців серед заколотників не було.
Ахметов відкидає звинувачення.
Журналіст BuzzFeed пише з посиланням на джерела, близькі до Зеленського, що заколотники - один офіцер ФСБ та троє колишніх спіробітників МВС, які зараз переховуються в окупованому Криму.
Росія голосом Пєскова каже, що вона тут ні до чого.
Інші питання пресмарафону
Марафон був довгим і насиченим, президент неодноразово вступав в суперечки з журналістами. От головні меседжі: Бурба - авантюрист і намагався посварити Україну зі США, принесши "формулу ковіду", Єрмак - "потужна людина" (і наказів у спецоперації з "вагнерівцями" він не давав), Татаров - особиста відповідальність Єрмака. День народження голови ОП в Карпатах не святкували, "циган, ведмедів та журналістів" туди не запрошували, а відпочивати у резиденції глава держави має право.
Спецоперація із затримання "вагнерівців" - добре, що зірвалася, бо "Ердоган би не пробачив".
Воєнного стану не буде. Так само, як і повернення Донбасу силою.
Український воїн загинув на Донбасі
Окупанти обстрілювали захисників України в напрямку Мар’їнки. Один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Призначено двох суддів КС
Президент призначив двох суддів Конституційного Суду - Олександра Петришина і Оксану Грищук. Суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.
Чаусу та Семенченку подовжили запобіжні заходи
Колишнього суддю Чауса залишили під домашнім арештом. Примітно, що на засіданні суду він був у бронежилеті (але без каски).
Також запобіжний захід продовжили екснардепу Семенченко - він залишається за ґратами.
Новий штам COVID-19 - найстрашніший
Цей штам виявили у Південній Африці, імовірно, він буде називатися "ню". ВООЗ збирає через нього екстренну нараду. Штам може передаватися від людини до людини ще легше, ніж "дельта", а вплив вакцин на нього ще менший. Велика Британія через цей новий штам припиняє польоти до 6 країн. Але штам уже в Європі: його виявили в Бельгії.
Україна поки - на другому місці в світі за смертністю від коронавірусу. При цьому МОЗ очікує, що хвиля коронавірусу піде з нашої країни до Нового року.
Будь ласка, зачекайте...
"Ксі", до речі, пропустили теж.
Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування. Джерело: https://censor.net/ua/n3301681
Доказательная медицина блджад!
Только что ·
Андрій Смолій
Цинізм, брехня, ницість та путінізм.
Настільки злобної, неадекватної, агресивної прес-конференції ще не було ніколи.
Після таких відповідей журналістам, хамства та потоків ненависті будь який керівник цивілізованої держави пішов би у відставку.
Але це не наш випадок.
Манерою Путіна/Лукашенка Зеленський добиває залишки демократії в країні.
Постійний перехід на російську мову в державі Україна ще раз демонструю на кого і куди орієнтована ця влада і особлисто президент.
В кожній відповіді, в кожному речення Зеленський призначає винних - це Порошенко. І тепер Ахметов. Ахметов, з яким два роки прекрасно працювалось, і на каналах якого було комфортно зеленим. Тепер це «путчист» та ледве не організатор держпереворотів.
Жодної відповіді на питання. Жодного адекватного звіту за 2.5 років. Жодних реальних досягнень.
Ця порожнеча, ця брехня, це знущання над країною і кожним з нас. Ці погрози від Зе - йе погрози кожному українцю, якому набридло жити в соромі, корупції та «русскому міру».