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Новини Політика України
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Туреччина (2256) шоу_Шустера (309) Ердоган (754) ПВК "Вагнер" (1476)

Ердогана збиралися попередити про захоплення "вагнерівців", він би не образився, - Аваков з посиланням на джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ердогана збиралися попередити про захоплення

Колишній очільник МВС Арсен Аваков стверджує з посиланням на одного з учасників спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", що президента Туреччини Таїпа Ерджепа Ердогана мали попередити про її проведення.

Про це Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що просто зараз отримав повідомлення від одного з учасників зірваної спецоперації, відмовившись назвати його ім’я.

"Було чітко визначено, що на момент початку проведення активної фази спеціальний уповноважений від президента України особисто інформує Ердогана про сутність та план реалізації операції із затримання "вагнерівців". І що всі мирні туристи та пасажири протягом години негайно далі пройдуть до Стамбула", - зачитав Аваков повідомлення.

Читайте: 35% військових вірять щодо "Вагнергейту" Бурбі, 27% - Зеленському, - опитування Шустера. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Ай, ай, ай. Очередную брехню величайшего нарика разоблачили.
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26.11.2021 22:55
+24
Секретной она была пока Зеленский-Ермак её не слили. Уже 14 месяцев она не секретна.
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26.11.2021 23:11
+21
Бей зебила! Бей барана тупого!
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26.11.2021 22:54
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Ай, Авакян...
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26.11.2021 22:52 Відповісти
Був Авакян раніше, а став - Д'артаньян
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27.11.2021 07:32 Відповісти
Бей зебила! Бей барана тупого!
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26.11.2021 22:54 Відповісти
само - собой
Эрдоган выкрадывает врагов Турции и личных врагов даже с Греции
- он бы не то что не обиделся - он бы похвалил и поставил своим турецким офицерам в пример..
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26.11.2021 22:54 Відповісти
Ай, ай, ай. Очередную брехню величайшего нарика разоблачили.
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26.11.2021 22:55 Відповісти
Наоборот - это показывает, что никакого специально подготовленного лайнера не было - и пойди что-то не так на самолете - это была бы политическая катастрофа страны. А даже если бы и прошло гладко - получили бы десятки исков от "счастливых" пассажиров.
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26.11.2021 23:32 Відповісти
иски это херня. а вот рашке был бы реальный ******
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27.11.2021 00:06 Відповісти
Срашка эту апирассыю вела с самого начала, прохвесианальная апирассыя или шо такое подстава.
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27.11.2021 00:55 Відповісти
Политическая катастрофа страны сидит у нас на банковой! А это операция дала бы нам очень много козырей против рашки!
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27.11.2021 00:41 Відповісти
Звідки зебілам знати, що там і як було підготовлено?
Операція яка готувалася 2 роки, була зірвана на фінальній стадії. І це давно вже не підлягає сумніву у зраввомислячих людей.
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27.11.2021 06:45 Відповісти
у зебілів все підлягає сумніву, бо суперечить першій аксіомі - зеленський брехати не може
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27.11.2021 11:49 Відповісти
ого
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26.11.2021 22:57 Відповісти
зєлю валять усі хто може. кому ж перепаде суперприз, якщо таки вийде завалити?
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26.11.2021 22:58 Відповісти
Зрозуміло кому - рашці !
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27.11.2021 07:30 Відповісти
Говорят армян родился, еврей заплакал
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26.11.2021 22:58 Відповісти
А де водяцца чайники, там срули не жифут.
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27.11.2021 00:56 Відповісти
Это называется Секретная Операция!
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26.11.2021 23:07 Відповісти
Секретной она была пока Зеленский-Ермак её не слили. Уже 14 месяцев она не секретна.
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26.11.2021 23:11 Відповісти
Ну не земразь это гидрант? Оно хоть иногда правду говорит
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26.11.2021 23:14 Відповісти
рюкзаков тоже хоче до корита.
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26.11.2021 23:23 Відповісти
Я хотів би щоб наступним президентом був Сергій Кривонос.
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26.11.2021 23:25 Відповісти
далеко не найгірший варіант, як на мене... але не бачу технічної можливості це зробити.
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26.11.2021 23:35 Відповісти
Я проти. Генерал Кривонос справждній Герой України. Але!!!
Але коли Зеленський запропанував йому пост керівника Генерального штабу, то він відмовився, зробивши ставку на Петра Порошенко.

Але тоді вже усі розумні розуміли, що Порошенко програє вибори кому завгодно.
Тому, я проти того, щоб генерал, який так погано прораховує, став тім, хто визначае зовнішню політику та буде Верховним головнокамандуючим.
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26.11.2021 23:40 Відповісти
а може він прорахував на декілька кроків вперед?
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26.11.2021 23:47 Відповісти
А він що, живе 500 років? Він же у віці, а Зеленському, під час війни з РФ, керувати ще 2,5 роки.
Тоак що це, у цьому разі, дуже поганий розрахунок.
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26.11.2021 23:49 Відповісти
Але нам достеменно причина відмови не відома.
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26.11.2021 23:53 Відповісти
Якиб причини не були - він прорахувався.
Спецназ - це його. Керувати країною - НІ.
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27.11.2021 16:57 Відповісти
аргументів проти не маю.
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27.11.2021 19:49 Відповісти
А Вы уверены, что после еще 2,5 лет ТАКОГО президентства будет вообще стоять вопрос выборов?
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27.11.2021 17:02 Відповісти
Обязательно будут выборы.
Могу предположить, что сначала, в результате (например полного обнуления доверия к нынешней власти) каких-то событий, нынешняя власть сбежит из Украины, как когда-то сбежали Янукович, Азаров, Захарченко...
Потом будут искать консенсус между богатыми и основной частью народа. В результате установят систему - выборы в ВР на один год, за который, через Референдум принимается новая Конституция, БЕЗ Президентской вертикали - переход на Парламентскую Республику. При этом миллиардеры частично вернут часть собственности государству, в первую очередь стратегические предприятия и естественные монополии (облгазы, облэнерго...)

Через год новые выборы, под новую Конституцию, но не на пять, а на два года. Потом новые, еще через два года и еще через два года.

Парламентская коалиция будет назначать Кабмин БЕЗ всякой индульгенции на год и сможет снимать их хоть через две недели. Создание нового государственного аппарата на новом законодательстве, полнейшая чистка правоохранительной и судебной системы и т.д и т. п.
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27.11.2021 18:39 Відповісти
стосовно повного переходу до парламентської республіки не певен...але хто зна, може і спрацює.
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27.11.2021 19:47 Відповісти
чувак, что, в голову не укладывается что не все хитрожопые? курвам не понять...
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26.11.2021 23:51 Відповісти
А чому Порошенко призначів десантного генерала Лунйова керувати Спецназов, а ні Кривоноса?
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27.11.2021 17:00 Відповісти
мабуть тому що Порошенко щось знає...
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27.11.2021 17:47 Відповісти
Тому що мабуть йому не потрібен був високопрофесійний спецназ. Інше якось не приходить у голову.
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27.11.2021 18:42 Відповісти
програв не кому завгодно, а найвеличнішому "покорителю дамских сердец",Для яких ферт був ідолом, і якому прощають навіть зараз все, навіть запроданство, бо він такий милий а його всі обіжають
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27.11.2021 00:25 Відповісти
Він програв би кому завгодною. Крапка.
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27.11.2021 17:00 Відповісти
Свистишь. Крапка
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28.11.2021 10:05 Відповісти
меньше всего меня волнуют прорахунки зелебобиков. Есть вещи, которые просто нельзя делать, это называется принципы. И даже если все вокруг собираются прыгать с крыши потому что это прикольно, это не повод делать то же самое.

ну назначил бы зеленский Кривоноса керивником генштаба, и шо дальше? А дальше он бы повесил на него какие-то свои косяки типа провала реформы питания, и уволил бы. Шо, мало вам примеров? Зеленский постоянно ищет крайних, и постоянно меняет людей на местах, вместо работы.
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27.11.2021 12:32 Відповісти
Муженко сдавал украинскую армию и Кривонос не мог этого не знать и не понимать. Заменить предателя хотя бы для того, чтобы сохранить жизни украинским воинам, это достойная цена за увольнение.
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27.11.2021 17:03 Відповісти
ну зато рюкзаков не відмовився , .... а потім вчасно зійшов з поїзда , щоб на слідуючій зупинці знов сісти в купейний з комфортом !!
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27.11.2021 12:46 Відповісти
Зате Рюкзаков хочь трохи ловив депутатів під мухою. А зараз, при євреї Монастирськом, для СН повна безкарність!!!
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27.11.2021 17:05 Відповісти
Хати
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27.11.2021 00:57 Відповісти
хреновы дела у Зели . даже Аваков не удержался и пнул его при случае
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26.11.2021 23:46 Відповісти
Після сьогоднішньої свободи слова у Шустрого Зелі уже не пресконференція буде потрібна а покаятись в гріхах і заказати заупокойну
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26.11.2021 23:52 Відповісти
цього не буде бо він не хрещений в християнському обряді, сам же повідомляв
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27.11.2021 00:27 Відповісти
А єслі б, а єслі б.

Серед тих, кого повинні були затримати- учасники війни у Сирії, що воювали проти протурецьких угруповань.
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27.11.2021 08:29 Відповісти
Тут ніхто відверто не скаже (хоча усі , хто щось вміє аналізувати, бачуть цей контекст) , але очевидно , що це реально була спільна операція й турецькі колеги Бурби , й НАТівськи були не тільки в курсі , але сдійснювали обмін інформації ....

Саме тому , ЗЕ-нелох , а точніше його бос Дермак цілий тиждень мовчали , прораховуючи різні варіанти брехні . Коли прорахували , що ніхто з іноземних спецслужб (тим більш посадовців) ніколи не підтвердить свою участь - ось тоді вирішили привести чергову байку , про те , що нібито Бурба самотужки вірішив кинути виклик Ердогану .
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27.11.2021 03:46 Відповісти
Все може бути , тим паче я не де нечув , що Бурба казав , що турки в курсі , а також не казав , що вони не знають
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27.11.2021 09:47 Відповісти
Це казав Бутусов
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27.11.2021 13:30 Відповісти
Та ты шо, Авакян? "Не обиделся", даже если бы погибли граждане Турции??? Кто бы точно "не обиделся", так это хутин!
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27.11.2021 03:51 Відповісти
Троляки подоляки вже тут))
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27.11.2021 08:30 Відповісти
Брехня - хронічна патологія пана президента Зеленського . Так ще ніхто не брехав !
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27.11.2021 10:34 Відповісти
Авакову нужно выводить на улицы Нацкорпус. Но тут просто не знаешь на что реагировать - каждый день у зеленых зашквар, но на следующий день вообще трешак. Перманентный зашквар и трешак. Но день избавления от зе-блевотины обязательно придет.
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27.11.2021 10:39 Відповісти
Он бы не обиделся. Каков уровень профессионализма. Джеймс Бонд рыдает. Опять выставляют Украину на посмешище. Министр МВД Арсен "Мусора не люди" Аваков.)
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27.11.2021 10:55 Відповісти
Бывший глава МВД Арсен Аваков утверждает со ссылкой на одного из участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", что президента Турции ****** Эрджепа Эрдогана должны были предупредить о ее проведении.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Интересно и кто же это с Эрдоганом на короткой ноге.Такую информацию мог бы передать только президент.
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27.11.2021 12:39 Відповісти
в альтернативной реальности московитов и, к сожалению, зелебобиков - царь решает все. Даже вопросы разведки, вот сразу после решения о том, в какой цвет выкрасить офис.

специально для слабых умом зелебобиков, которые читают все подряд и верят всему подряд - один человек неспособен физически за всем уследить, поэтому есть такая штука, как делегирование полномочий. Всякий, кто хоть немного успел поработать в своей жизни на должности выше разнорабочего, четко это знает.

А у Эрдогана свои счеты были с этими вагнеровцами. Потому что часть из них успела отметиться в Сирии, это так, к слову.
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27.11.2021 12:50 Відповісти
наркомана-зэЛупу не Эрдоган беспокоит а как бы не обиделся *****
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27.11.2021 12:45 Відповісти
странно то говорили что турки и сша знали про операцию, оказывается нет. самолет с 30 уродами с военной подготовкой которым грозило лет 15 мин и 130 гражданских + самолет иностранный ( является территорией государства которому принадлежит) в который наши спецы войти не могут даже при захвате. куча вопросов по операции
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27.11.2021 13:30 Відповісти
Хрен с этим Зелей. Он сам себя закапывает перманентными "факапами". Но просто забавляет очередной сеанс политического мазохизма. Как можно вообще выдавать моральный кредит субЪекту, который "зашкварился" с делом Шеремета, "пропетлял" мимо приговора по кейсу с "рюкзаками", похерил реформу МВД, а теперь отрабатывает "ахметовскую" повестку в кампании сбитых летчиков.
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27.11.2021 16:38 Відповісти
Посадка в Украине? Ведь Bellingcat говорит, что это был один из вариантов!!! Самолёт с "вагнеровцами" должен был без проблем пролететь над Украиной и приземлиться в Стамбуле, где при выходе из самолёта турецкий Спецназ положил бы их на бетонку "без шума и пыли"!!! Какие ещё нафиг риски при их сопротивлении, ведь всё это просто как три сосиски.
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27.11.2021 17:44 Відповісти
бурба говорил что сажать должны были в Украине.
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27.11.2021 20:18 Відповісти
вот кто может себе представить . приходит генерал полковник руководитель военной разведки на доклад к президенту . а этот ****** ..президент.. посылает ермака . завхоза офиса . сказать этому генералу что ты должен отложить эту операцию . а потом журналистам говорить что я вообще не хотел его видеть . это на прес-конференции . напрашивается вопрос . а такое разве возможно --- ну это ****** полный --- ты ***** или крест сними или **** трусы натяни . и эрдоган нам бы не простил . так может бурбу с докладом надо было принять . или опять порошенко виноват --- ВОВА А МОЖЕТ НАДО БЫЛО ДОКЛАД БУРБЫ ВЫСЛУШАТЬ . а потом советы дерьмака --- вова ты не стал нашим президентом за половину срока и уже не станеш и причина не только в вагнергейте вова ---- ты не готов к этой должности ни морально ни политически ни патриотически и даже психологически . если до сих пор вспоминаеш порошенка . забудь о нем вова у тебя вся власть в руках . или она в руках ермака . так за него не голосовали .
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27.11.2021 19:59 Відповісти
Але втрутилася "третя сила" і замість Ердогана "попередили" Лукашенка.
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27.11.2021 21:25 Відповісти
Если бы да кабы.
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27.11.2021 21:43 Відповісти
Это бред сумасшедшего.В спортлото они ещё хотели написать!
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28.11.2021 07:54 Відповісти
Зебил, не скиглы
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28.11.2021 10:07 Відповісти
Придурок,научись читать!
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28.11.2021 11:59 Відповісти
 
 