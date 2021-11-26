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Вселенський патріарх Варфоломій відправить літургію та панахиду за жертвами голодоморів в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вселенський патріарх Варфоломій відправить літургію та панахиду за жертвами голодоморів в Україні

У суботу в Стамбулі, в головному соборі Вселенського Патріархату, відбудеться літургія та панахида за жертвами голодоморів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це повідомляє Укрінформ.

"Богослужіння відбудеться з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та розпочнеться о 9 ранку", - повідомили в Генконсульстві України в Стамбулі.

Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів в Україні відбудеться у храмі Святого Георгія, що є головним собором Вселенського Патріархату.

Вселенський Патріарх візьме участь у богослужінні особисто.

Раніше богослужіння до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні проводилися у церкві Святого Миколая на Фанарі. У храмі Святого Георгія літургія проводитиметься вперше.

Як повідомлялося, День пам`яті жертв Голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

Також читайте: Вселенський патріарх Варфоломій провів богослужіння в Андріївській церкві Києва

Автор: Роман Свиридович
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26.11.2021 23:00 Відповісти
Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Его Святейшеству...
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26.11.2021 23:01 Відповісти
Але наш співочий "мудрий православний" наріт , все одно святкуватиме Різдво не з усіма християнами і Варфоломієм , а з Гуньою Московським - відомим пройдисвітом і дуремаром .
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26.11.2021 23:26 Відповісти
 
 