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"Я змушений звернутися до суду", - ексголова ГУР Бурба буде позиватися до Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба пообіцяв подати на президента України Володимира Зеленського до суду за нібито наклеп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ексголова ГУР Василь Бурба, реагуючи на висловлювання президента на свою адресу.

"Виступ президента був емоційним, це такі емоції, які я собі дозволити не можу, водночас не можу й проігнорувати. Протиправні дії на майдані. Президент розуміє, що два з половиною роки вся правоохоронна сфера під його контролем, здійснювалася перевірка моїх дій, проведено понад 20 допитів – жодного звинувачення", – заявив він.

Бурба також пояснив, що йому довелося проживати в Кончі-Заспі із сім'єю заради безпеки. Приміщення зрештою залишилося за державою.

Він пообіцяв подати на президента до суду, бо вважає, що слова Зеленського на його адресу — нібито наклепи.

"Я змушений звернутися до суду", - сказав Бурба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Величайший дотрынделся.

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26.11.2021 23:35
+56
Давай, потом можно будет и за зраду дело открыть. Держись!
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26.11.2021 23:29
+45
Ну нарешті досягнення, яким не може похизуватись жоден з пАпередніків Янелоха.
Напресмарафонився на три позови за брехню. Поки що на три.
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26.11.2021 23:43
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Кланы - да, но не Ахметов с Порошенко, патриёты тут не при чём..)
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29.11.2021 10:37 Відповісти
А я уверена, что это со стороны Бурбака очередной для себя пиар, но он договорится, что его привлекут к уголовной ответственности за разглашение секретных данных, и это будет правильно.
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27.11.2021 10:35 Відповісти
Перестань міньєтнічать, Ольга-це соромно.
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27.11.2021 13:37 Відповісти
Каких секретных данных? Тех, что были переданы "кротом" в Москву?
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27.11.2021 23:31 Відповісти
Яка ж ти цяпська сволота! ((
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28.11.2021 16:26 Відповісти
@dmitriypaut

Дзюрело

Бурба не пускал Зеленскага на Майдан, заставлял смеяться над Майданом и заставлял ездить на Мацковию. В завершение всего не пустил на фронт.
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27.11.2021 11:06 Відповісти
Подоляк нагнав нульовок для відмазування найнікчемнішого.

Вони_працюють.....
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27.11.2021 11:13 Відповісти
Одне діло ляпати язиком в якості кандидата в президенти. Інше - ставши президентом. Бубон цього не зрозумів. А даремно. Можуть бути наслідки.
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Лучше обратись в ООН и ОБСЕ
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27.11.2021 12:22 Відповісти
Незалежно від того, ким раніше був В.В.Бурба, його право на судове звернення має бути неодмінно реалізоване! Це просто норма цивілізованої держави. Біда лиш в тому, що в Україні нині нема ні судів, ні чесних, сміливих суддів ( яким був світлої пам'яті Ю.О.Василенко). До цього у вирішальній мірі спричинились і Порошенко, і нинішній президент, за пів марафону свого шляху. В рівній мірі! Хай замисляться над цим усі полум'яні адепти і 1-го, і 2-го!
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27.11.2021 12:43 Відповісти
Кады отсутствуют суды,
То старый Линч идеть туды!
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27.11.2021 13:15 Відповісти
Підтримую Бурбу!
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27.11.2021 14:36 Відповісти
Які "сов.секретні" документи, коли сам гавнокомандувач, зі своїм фсб-шним куратором дерьмаком, злили операцію ворогові?
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27.11.2021 15:52 Відповісти
Та не їздьте ви мене по вухах очах, будь ласка.
Якби Бурба порушив Закон, хоч на крихту, узурпатор Янелох вже рік, як дав би команду своїм шісткам, які очолюють силові структури, запроторити генерала за грати, як він це зробив з іншими бойовими генералами. Видно задумка була інша. Сподівався, що Бурбу, без охорони, кацапи, чи начебто кацапи, ліквідують.
Не вийшло, бо за ним американці, які не визнають своєї участі у спецоперації, що абсолютно зрозуміло, та взяли його під своє прикриття.
Ось потерпевший і бикує.
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27.11.2021 16:28 Відповісти
Ну так, хто ж це доведе, коли на всіх посадах самі колаборанти, вороги та продюсери. Хоча це і не потрібно доводити. Янелох сам, особисто, заявив, що дзвонив бульбофюреру і злив операцію. Ви, мабуть, не захотіли цього чути. І про тісні зв'язки з Америкою ми знаємо. Враховуючи те, що на зустрічі, від імені держави, ВАЗелінський відправляє завхоза, якого напряму звинувачують у співпраці з кацапами.
Продовжуйте шукати слід Петра Олексійовича, бо він є. Бо саме Петро Олексійович дав добро не проведення операції.
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27.11.2021 16:52 Відповісти
А по Бурбе, есть Закон о разведке, который четко гласит (Статья 1 пункт 12):
споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Остается только убедиться. что Бурба, как профи придерживался Закона!
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27.11.2021 21:37 Відповісти
"Хай він замовкне: Україна пережила напівбожевільну безкінечну балаканину Зеленського"
https://www.youtube.com/watch?v=zk3K8sJ1M8o
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27.11.2021 15:50 Відповісти
Нажаль це єдина зброя у боротьбі за правду з Зе владою
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27.11.2021 17:06 Відповісти
Яка неповага зі сторони Зе до розвідників, до професійних військових!!! Я особисто вважаю розвідників- елітою спецслужб. Щоб підготувати справжнього розвідника потрібно багато часу і не Зеленському, який навіть в армії не служив, вирішувати, чи є спеціалістом генерал Бурба. Президент виглядав просто огидно!!! Відмазки і більше нічого. Словесний пронос,-так можно назвати виступ Зеленського.
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27.11.2021 20:39 Відповісти
Про то, что он занимался блокированием авто на Майдане у Бурбы не возникло возражений, я так понимаю. Тут Зеленский не соврал, типа. А сомнения в том, что у держслужбовця нашлось лишних 11 миллионов на ремонт жилья, причем не его, это, как по мне тоже нормально.
В суд, значит в суд. Это правильно и по европейски. Пусть каждый ответит за свои слова и трудовые доходы.
Жаль, что эта мелочность уводит от главной проблемы, кто все таки виноват в провале операции.
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27.11.2021 21:32 Відповісти
Збрехав Зе , брешеш зараз і ти . .. Генерал Бурба не мав жодного відношення до блокування автоМайдану . Це вигадки - від А до Я . В інших , більш вагомих епізодах звинувачень - на адресу генерала Бурби , всі посилаються на Г. Москаля , який мовляв - називав Бурбу одним з розробників і виконавців планів з нейтралізації Майдану - " Хвиля " і " Бумеранг" . Але це - фейк . Москаль ніде і ніколи не згадував про Бурбу . А ось ті про кого він говорив -

19 лютого близько 11-ї ранку ЗМІ повідомили, що Геннадій Москаль назвав імена керівників штурму Майдану. І дійсно, на сайті Москаля 19 лютого з'явилась інформація про дві спецоперації, які розпочались напередодні, 18 лютого о 20:00:

Першу операцію під назвою "Хвиля", згідно з нормативно-правовими актами, міг запустити тільки міністр МВС Віталій Захарченко. Готували та здійснювали керівництво "Хвилею" заступник міністра МВС Віктор Ратушняк, начальник департаменту громадської безпеки МВС Олександр Крикун, в.о. начальника ГУМВС у м. Києві Валерій Мазан і начальник головного управління - командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк.

Друга операція під назвою "Бумеранг" виконувалася силами Антитерористичного центру СБУ. Розробляли операцію і керували нею перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький, начальник управління департаменту "Т" СБУ Сергій Потієвський, начальник УСБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв, а також керівник Антитерористичного центру М. і керівник Центру спеціальних операцій "Альфа" П. (згідно із законодавством, прізвища останніх двох посадовців засекречені).
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28.11.2021 12:33 Відповісти
Клуб бывших жён какой-то, и итальянец сутенер)))
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27.11.2021 21:49 Відповісти
Мельниченко бьіл майором госохраньі , а Бурба - цельій генерал-полковник. Нараздавал Порошенко звезд на погоньі всяким Гелетеям и Бурбам , никакой бюджет не вьідержит !
Кстати , в какую страну убежал носитель совсекретной информации , никто не знает ?
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28.11.2021 11:31 Відповісти
Если вы сожрете этого президента, как сожрали Януковича, то Украине конец. Нужно терпеть до конца каденции или импичмент по реальным серьезным основаниям, а не по надуманным. Срыв спецоперации из-за неясных причин (возможные: неопытность президента на тот момент, госизмена руководителя ОП, неблагоприятный политический фон и так далее, все неподтверждены) не является основанием для импичмента. Сорванных спецопераций спецслужб тысячи, особенно во время войны, ни одна из них не привела к отставке президента, даже Иран-контрас-гейт.
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28.11.2021 11:32 Відповісти
Настоящий разведчик. Все разведчик только так и решают проблемы и Моссад и ЦРУ
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28.11.2021 12:11 Відповісти
В суд - это правильно!!!! Лучше в суд ,чем устраивать цирк!!!!!
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28.11.2021 14:38 Відповісти
Ахереть скількі на сайті прибічників 95 кварталу працює! Юра, це твої кузьменки тупі винні. Все зробили, щоби привести це гівно до влади
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28.11.2021 16:17 Відповісти
Давай прямо до Вовка..в ОАСК..😂
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28.11.2021 16:31 Відповісти
вова не дружит с головой это стало понятно в прямом эфире на пресконференции --- до вовы на доклад приходит генерал-полковник бурба и вова . потому что не хочет видеть генерала бурбу послал завхоза ермака ..отложить.. операцию по вагнеру . А РАЗВЕ ТАК МОЖНО ** ТВОЮ ЗЕЛЕНУЮ МАТЬ . разве может президент не принять сов секретный доклад своего генерала . руководителя разведки . какие здесь личные отношения . это уже не квартал 95 . или ты за два с половиной года не доехал своим умишком что ты президент УКРАИНЫ --- вова и про госпереворот в прямом эфире президенты не трындят . а вызывают генерала бурбу или литинанта бакланова и обсуждают эту тему под грифом --- для ограниченного пользования и сов секретно . а потом спецы эту ..проблему.. тихонько устраняют и потом когда порошенко ушел с должности мы узнали как моторола в лифте ..проехал.. как до гиви ..шмель.. прилетел . как захарченко в ..сепаре.. пообедал . как бэтмэн на джипе ..проехался.. и тд и тп --- вова ермака на пресконференции рядом не посадили . а без него ты нагородил такой херни что позор выгребать не один месяц . особенно про госпереворот
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28.11.2021 19:24 Відповісти
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