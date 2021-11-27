"Я змушений звернутися до суду", - ексголова ГУР Бурба буде позиватися до Зеленського
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Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба пообіцяв подати на президента України Володимира Зеленського до суду за нібито наклеп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ексголова ГУР Василь Бурба, реагуючи на висловлювання президента на свою адресу.
"Виступ президента був емоційним, це такі емоції, які я собі дозволити не можу, водночас не можу й проігнорувати. Протиправні дії на майдані. Президент розуміє, що два з половиною роки вся правоохоронна сфера під його контролем, здійснювалася перевірка моїх дій, проведено понад 20 допитів – жодного звинувачення", – заявив він.
Бурба також пояснив, що йому довелося проживати в Кончі-Заспі із сім'єю заради безпеки. Приміщення зрештою залишилося за державою.
Він пообіцяв подати на президента до суду, бо вважає, що слова Зеленського на його адресу — нібито наклепи.
"Я змушений звернутися до суду", - сказав Бурба.
Будь ласка, зачекайте...
Дзюрело
Бурба не пускал Зеленскага на Майдан, заставлял смеяться над Майданом и заставлял ездить на Мацковию. В завершение всего не пустил на фронт.
Вони_працюють.....
То старый Линч идеть туды!
вухахочах, будь ласка.
Якби Бурба порушив Закон, хоч на крихту, узурпатор Янелох вже рік, як дав би команду своїм шісткам, які очолюють силові структури, запроторити генерала за грати, як він це зробив з іншими бойовими генералами. Видно задумка була інша. Сподівався, що Бурбу, без охорони, кацапи, чи начебто кацапи, ліквідують.
Не вийшло, бо за ним американці, які не визнають своєї участі у спецоперації, що абсолютно зрозуміло, та взяли його під своє прикриття.
Ось потерпевший і бикує.
тіснізв'язки з Америкою ми знаємо. Враховуючи те, що на зустрічі, від імені держави, ВАЗелінський відправляє завхоза, якого напряму звинувачують у співпраці з кацапами.
Продовжуйте шукати слід Петра Олексійовича, бо він є. Бо саме Петро Олексійович дав добро не проведення операції.
споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Остается только убедиться. что Бурба, как профи придерживался Закона!
https://www.youtube.com/watch?v=zk3K8sJ1M8o
В суд, значит в суд. Это правильно и по европейски. Пусть каждый ответит за свои слова и трудовые доходы.
Жаль, что эта мелочность уводит от главной проблемы, кто все таки виноват в провале операции.
19 лютого близько 11-ї ранку ЗМІ повідомили, що Геннадій Москаль назвав імена керівників штурму Майдану. І дійсно, на сайті Москаля 19 лютого з'явилась інформація про дві спецоперації, які розпочались напередодні, 18 лютого о 20:00:
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Друга операція під назвою "Бумеранг" виконувалася силами Антитерористичного центру СБУ. Розробляли операцію і керували нею перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький, начальник управління департаменту "Т" СБУ Сергій Потієвський, начальник УСБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв, а також керівник Антитерористичного центру М. і керівник Центру спеціальних операцій "Альфа" П. (згідно із законодавством, прізвища останніх двох посадовців засекречені).
Кстати , в какую страну убежал носитель совсекретной информации , никто не знает ?