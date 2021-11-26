Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не бачить передумов до здійснення в Україні державного перевороту.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не боюся державного перевороту, тому що я його не бачу", - сказав Аваков.

Ексочільник МВС вважає, що "некомпетентність людей у ​​владі, не маючи достатньо аргументів для якісного управління, продукує інтриги, "образки" та звинувачення".

"В результаті ми отримуємо ситуацію, коли в країні є криза, яку не зовсім зрозуміло, як легко вирулити. І в цій ситуації президент намагається знайти винних, а не запропонувати шлях вирішення. Це велика проблема. Звідси виникають інтриги, образи та "образки" і фантазії. Про державний переворот, зокрема", - сказав колишній Аваков.

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Він додав, що "замість твердого та спокійного аналізу йдуть імпульсивні рішення".

"На сьогоднішній момент біля наших кордонів перебувають російські війська. І сьогодні, як ніколи, весь світ говорить про небезпеку. Я - людина, яка пройшла два Майдани - говорю вам усім, і багато хто з вас це знає, що дуже важкі часи. І якийсь період часу під час Майдану і одразу після країна дуже слабка. Останній раз Путін цим скористався. Він може скористатися цим ще раз. Тож ми всі маємо бути дуже акуратні й делікатні з такого роду речами. Так, український народ не дозволяє своїм правителям і своїй владі діяти надто розбещено і часто, як каже наш президент, "галас ставити його на місце"", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

За даними журналіста BuzzFeed, який посилається на джерела в ОП, переворот готували офіцер ФСБ та три перебіжчики з МВС. Ахметова вони хотіла залучити до фінансування, а акцію протеста 1 грудня - використати для прикриття.