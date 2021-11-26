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Новини Політика України
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Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не бачить передумов до здійснення в Україні державного перевороту.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не боюся державного перевороту, тому що я його не бачу", - сказав Аваков.

Ексочільник МВС вважає, що "некомпетентність людей у ​​владі, не маючи достатньо аргументів для якісного управління, продукує інтриги, "образки" та звинувачення".

"В результаті ми отримуємо ситуацію, коли в країні є криза, яку не зовсім зрозуміло, як легко вирулити. І в цій ситуації президент намагається знайти винних, а не запропонувати шлях вирішення. Це велика проблема. Звідси виникають інтриги, образи та "образки" і фантазії. Про державний переворот, зокрема", - сказав колишній Аваков.

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Він додав, що "замість твердого та спокійного аналізу йдуть імпульсивні рішення".

"На сьогоднішній момент біля наших кордонів перебувають російські війська. І сьогодні, як ніколи, весь світ говорить про небезпеку. Я - людина, яка пройшла два Майдани - говорю вам усім, і багато хто з вас це знає, що дуже важкі часи. І якийсь період часу під час Майдану і одразу після країна дуже слабка. Останній раз Путін цим скористався. Він може скористатися цим ще раз. Тож ми всі маємо бути дуже акуратні й делікатні з такого роду речами. Так, український народ не дозволяє своїм правителям і своїй владі діяти надто розбещено і часто, як каже наш президент, "галас ставити його на місце"", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

За даними журналіста BuzzFeed, який посилається на джерела в ОП, переворот готували офіцер ФСБ та три перебіжчики з МВС. Ахметова вони хотіла залучити до фінансування, а акцію протеста 1 грудня - використати для прикриття.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Чтобы увидеть предпосылки к перевороту нужно быть в особом состоянии

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26.11.2021 23:39
+10
Політик думає про наступні вибори, державний діяч - про наступне покоління.
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27.11.2021 00:02
+7
Вороги всі хто має сумніви відносно генітальності Генітальнішего !!!)))
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27.11.2021 00:07
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Чтобы увидеть предпосылки к перевороту нужно быть в особом состоянии

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26.11.2021 23:39 Відповісти
Знав Авакян, що на Зеленського справжні господарі України війною підуть - вчасно здриснув.
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27.11.2021 07:43 Відповісти
А можно подробнее про переворот? Только не надо про тот бред, про агентов Лаптева, Кокошкина и прочих.
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26.11.2021 23:53 Відповісти
Стара пісня ,про "шатунів" та "агентів кремля" ,це вже минулий етап !!!)))
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26.11.2021 23:56 Відповісти
Меня тут вот какой вопрос интересует....Т.е., судя по бормотанию Нелоха и верещанию зебобиков Бурба теперь - враг этой власти. А охраняет Бурбу теперь охрана посольства США. Так это шо получается, США теперь тоже враг зеленой слизи?
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27.11.2021 00:02 Відповісти
Вороги всі хто має сумніви відносно генітальності Генітальнішего !!!)))
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27.11.2021 00:07 Відповісти
У русского из пасти аж сразу дерьмо полетело. Ты ж не захлебнись, руснявое.
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27.11.2021 00:29 Відповісти
русмартышка, тебя Подоляк из-под какого забора вытащил?
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27.11.2021 00:39 Відповісти
Це,доречі,калька з кремлівської казки про ворожу облогу "матушки-России" !!!)))
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27.11.2021 00:02 Відповісти
про какие перевороты они втирают?
В Украине были пока только майданы вроде.

В которых данные товарищ участвовал.

Это майдан что ли - переворот, которого они боятся?
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26.11.2021 23:41 Відповісти
Саме так !! Але проросійський Майдан в Україні ,це нереально !!!)))
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26.11.2021 23:52 Відповісти
Божевiльний Марку, ходиш по ярмарку: нi купуєш, нi торгуєш, тiльки робиш сварку.
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26.11.2021 23:42 Відповісти
РЕREVOROT ?
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26.11.2021 23:43 Відповісти
Цей "фахівець-антітерорист" щось знає !!! Тобто видко що це локшина на вуха зебілоїдам !!))
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26.11.2021 23:50 Відповісти
Часи казок про "шатунів" та "агентів кремля" в минулому і ми це вже проходили !!!)))
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26.11.2021 23:54 Відповісти
Колись НКВДисти всіх хто був незадоволений владою називали іноземними шпигунами.
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26.11.2021 23:59 Відповісти
В Росіі і досі в усіх негараздах винен "Госдеп " ,в українському варіанті -винен Порошенко !!!)))
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27.11.2021 00:04 Відповісти
Порошенко просто:жадібний,брехливий,підлий зрадник.
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27.11.2021 01:01 Відповісти
Go away Russian pig!
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27.11.2021 02:46 Відповісти
В демократических странах, когда власть имеет такой низкий рейтинг и такой высокий антирейтинг как у нас, сама распускается и назначает внеочередные выборы. А это раздувает щеки и говорит, что оно законно избранное и его надо уважать.
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26.11.2021 23:57 Відповісти
Політик думає про наступні вибори, державний діяч - про наступне покоління.
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27.11.2021 00:02 Відповісти
Проблема в тому що лялька напхана тирсою взагалі мислити неспроможна !!!)))
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27.11.2021 00:05 Відповісти
А я вижу переворот.
Антиконституционный.
Попытка Лукашенкизации Украины.
Демонтаж институтов власти, искажение роли правоохранительных органов, превращение законодательного органа в принтер ОПы, и т.д.
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27.11.2021 00:25 Відповісти
навіть формально це не переворот.
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27.11.2021 09:01 Відповісти
Це чорт про щось розповідає.
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27.11.2021 00:40 Відповісти
**********.
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27.11.2021 00:58 Відповісти
Рускій свінья! Ухаді! Водкі нєт!
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27.11.2021 02:47 Відповісти
Москаляку на швабру.
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27.11.2021 18:13 Відповісти
Аваков чорт. За какие заслуги наградил Киву оружием?
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27.11.2021 01:06 Відповісти
Сміття, яке залишилось не покаране за організацію вбивства Саші Білого.....
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27.11.2021 03:13 Відповісти
Как раз теперь слову Рюкзакяна кто то поверит)))
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27.11.2021 03:15 Відповісти
Да ещё немного и Пороху останется только уволить весь свой выборный штаб - потому что хватит для переизбрания хватит всего 3 слова "Я же предупреждал!"
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27.11.2021 05:30 Відповісти
Переворот? У нас для этого нет достаточного количества единомышленников и организации/ касты, которая спаяна боевыми традициями. Все друг друга противоставляют, подсиживают. Спецслужбы, армия. Нет достаточного уровня доверия у персонажей чтобы за ними пошли на переворот. Это все бредни
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27.11.2021 07:53 Відповісти
Бо він його очолює))) тому і не бачить
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27.11.2021 08:23 Відповісти
Кого цікавить думка цього мусорка?
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27.11.2021 08:33 Відповісти
Сім з половиною роки був при владі пережив чотирьох прем'єрів що ти доброго зробив ? і знову стали піднімати Авакова ,знову черговий проект вже Ахметова ,ми тридцять років ходимо по зачарованому колі ,від гопоти 90-х до теперішніх олігархів одні і ті люди які грабували краіну і далі продовжують це робити.
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27.11.2021 08:50 Відповісти
А от і перший з палаючой шапкой. )))) Бл... епануті ...Аваков...я в тобі і не бачив люину ніколи...Як був харківським ***** та залишився.... Кушнарьов був крашім от постраждав.. а ти падло будеш жить і вонять
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27.11.2021 09:26 Відповісти
Дивно як, подумав Аваков, який переворот, якщо я ніяку команду не давав.
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27.11.2021 10:22 Відповісти
 
 