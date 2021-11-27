Група молодиків здійснила напад на бар у Києві, поліція затримала 12 осіб, розпочато кримінальне провадження. ВIДЕО
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в одному зі столичних барів, затримано 12 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що ввечері 26 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника бару на вулиці Верхній вал про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії.
"Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що група осіб підручними засобами потрощила скло закладу та намагалася потрапити всередину приміщення. Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники вдались до втечі", - ідеться у повідомленні.
Проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків, а також встановлюють обставини події.
"При відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку", - ідеться у повідомленні.
В Києві праві рознесли бар, як боротьба з наркотиками pic.twitter.com/LHkHbFE9SR— Кам’янські 25 (@huidneprodym) November 26, 2021
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То типа "юристы", а то привезли каких-то типа спортивных малолеток человек 10.
А "правозащитники" сами - переселенцы из Донецка. Решили в Киеве бабла срубить. Ну да ))
Прямо к нам. В овраги. Стрелять не стреляли по ним, но больше никто не наезжал. Было весело.
Главный "правозащитник" потом из Киева тоже срочно куда-то переселился.
зачем создавать для рашистских СМИ картинку о каких-то "правых"?
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там она сидела с агентом из МУРа,
У нее под курткой был наган.
время от времени полицаи совершают облавы, но ловят одну только кильку - щуки знают за облаву заранее
группа "хулиганов" решила потроллить "отдыхающих" - и кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в них камень
пустую полосу общественного выехал, а вот от этих вот ...животных избавить свободный, либеральный народ, если они не хотят лечиться и развеят свой зомби-туман...
Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/proishestvie/v_kieve_kompaniya_huliganov_ustroila_pogrom_v_bare_video