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Новини
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Група молодиків здійснила напад на бар у Києві, поліція затримала 12 осіб, розпочато кримінальне провадження. ВIДЕО

Група молодиків здійснила напад на бар у Києві, поліція затримала 12 осіб, розпочато кримінальне провадження. ВIДЕО

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в одному зі столичних барів, затримано 12 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ про це поліція Києва повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що ввечері 26 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника бару на вулиці Верхній вал про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії.

"Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що група осіб підручними засобами потрощила скло закладу та намагалася потрапити всередину приміщення. Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники вдались до втечі", - ідеться у повідомленні.

Проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків, а також встановлюють обставини події.

"При відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку", - ідеться у повідомленні.

Також дивіться: Унаслідок різанини в одеському барі 1 людина загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

В Києві праві рознесли бар, як боротьба з наркотиками pic.twitter.com/LHkHbFE9SR

— Кам’янські 25 (@huidneprodym) November 26, 2021

Автор: 

бар (11) напад (1117) радикали (30) кримінальний проступок (3)


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Топ коментарі
+21
Почему я никогда не видел новостей о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе?
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27.11.2021 01:14
+18
Це вже держ.переворот від ахметова?
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27.11.2021 01:55
+12
Тітушки "ЗаЖОП" або пєтуШарія.
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27.11.2021 01:45
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Почему я никогда не видел новостей о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе?
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27.11.2021 01:14 Відповісти
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27.11.2021 01:17 Відповісти
с такими нравами нас в гейропу не возьмут...
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27.11.2021 13:22 Відповісти
возможно вы не видели новостей "о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе? " потому что в клубе по стрельбе не продают наркотики
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27.11.2021 02:07 Відповісти
Потому что борзота смелая когда у жертвы нет возможности самозащиты,а есть право вызвать аваковцев.вот и результаты.
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27.11.2021 05:31 Відповісти
Так там вообще то охрана была в баре и еще им подкрепление приехало)
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27.11.2021 11:59 Відповісти
Потому, что клубов по стрельбе нет, есть стрелковые клубы.
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27.11.2021 09:42 Відповісти
Не-не. Было года три назад. Типа ГО, "активисты - правозащитники" решили повымагать бабла. Типа, стрелковый клуб еще не полностью оформил лицензии, но установили рубежи на 100 метров, килл-хауз из "говна и палок" и народ работает по тактике (не МКПС, чисто армейская тема).
То типа "юристы", а то привезли каких-то типа спортивных малолеток человек 10.

А "правозащитники" сами - переселенцы из Донецка. Решили в Киеве бабла срубить. Ну да ))

Прямо к нам. В овраги. Стрелять не стреляли по ним, но больше никто не наезжал. Было весело.
Главный "правозащитник" потом из Киева тоже срочно куда-то переселился.
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27.11.2021 12:01 Відповісти
Тітушки "ЗаЖОП" або пєтуШарія.
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27.11.2021 01:45 Відповісти
И ведь этой мрази - полный Киев! Кто-то же постоянно финансирует ублюдков. Кстати, что-нибудь слышали о Титушке, помнится, этот подонок «собирался поступать на юридический»
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27.11.2021 07:18 Відповісти
Титушко сел...долго не протянул как балаганов...А потом біл Ланьо помошник депутана..но о нем тоже не вспоминают...
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27.11.2021 20:44 Відповісти
Та это могут быть и лжепатриоты, не обязательной опзжшники. Таких тоже хватает
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27.11.2021 10:21 Відповісти
Це вже держ.переворот від ахметова?
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27.11.2021 01:55 Відповісти
Нет, єто ж взаправду, а не в щедро приправленном аджендой мозгу.
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27.11.2021 04:09 Відповісти
Инфа улыбает. А есть инфо, какой бар, кто хозяин, конфликты - это все должно быть в полиции. В последнее время террор пытаются расширить по всей Украине: то детсад, то школа. Сейчас -бар. И народ - замирает. А у власти - предатели, экономику "убили" еще до короны, а она - добила, през - хам. Цэ - жэсть!
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27.11.2021 02:03 Відповісти
Надеюсь это "Велюр".
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27.11.2021 06:35 Відповісти
кацап, нах за пАрєрбік !
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27.11.2021 07:29 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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27.11.2021 07:39 Відповісти
Бездействие власти приводит к самосуду.
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27.11.2021 10:39 Відповісти
повельно ноливайки треба бамбить штурмом тут возле карси 10граам наливают веками
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27.11.2021 11:42 Відповісти
Откуда информация что это молодые люди, правые ?)
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27.11.2021 12:00 Відповісти
Сильно подозреваю, что сами менты и организовали. Мож, наркотой барыжат. Мож, корпоративные конфликты.
зачем создавать для рашистских СМИ картинку о каких-то "правых"?
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27.11.2021 12:03 Відповісти
Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там она сидела с агентом из МУРа,
У нее под курткой был наган.
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27.11.2021 13:00 Відповісти
это уровень который там существует и больше ничего...вываливается наружу
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27.11.2021 13:11 Відповісти
сколь швали развелось
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27.11.2021 13:23 Відповісти
все, кто в теме, знают, что в киевских ночных клубах открыто торгуют наркотой
время от времени полицаи совершают облавы, но ловят одну только кильку - щуки знают за облаву заранее
группа "хулиганов" решила потроллить "отдыхающих" - и кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в них камень
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27.11.2021 15:55 Відповісти
А может хозяин продавать не хочет свой ресторан?
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27.11.2021 20:16 Відповісти
Был бы у владельца огнестрел, было бы 20 дохлых ублюдков, и такое не повторилось бы никогда!
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27.11.2021 20:15 Відповісти
А почему никто не прийдет вот в єтот "ресторан"? Который покрасили, привели в порядок, ради него снесли трамвайную остановку с лавочкой..И никто не знает что в этом ресторане продают Одесса остановка трамвая Кишиневская
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27.11.2021 21:00 Відповісти
Стадные существа! Мда... Посадить на лет 10-12 этих радикалов -беспредельщиков❗ Всыкий мусор вроде ультрасов, гомофоьов, ксенофобов и прочие отбросы мешкют жить свободным и либеральным людям! Пора полиции с ними поступить так, как в свое время Саакашвили с ворами в законе! Сколько можно это терпеть! Не гонятся за теми, кто с под полы наливает в разливайках водку, или покупает закладку с наркотой, без сертефиката в транспорте проехал, на
пустую полосу общественного выехал, а вот от этих вот ...животных избавить свободный, либеральный народ, если они не хотят лечиться и развеят свой зомби-туман...
Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/proishestvie/v_kieve_kompaniya_huliganov_ustroila_pogrom_v_bare_video
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28.11.2021 01:13 Відповісти
 
 