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Новини Війна
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Минулої доби загинув воїн від ворожого обстрілу. Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Минулої доби загинув воїн від ворожого обстрілу. Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм.

"В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте також: Український воїн загинув внаслідок російського обстрілу, - пресцентр ОС

За даними штабу, станом на 7 годину ранку 27 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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27.11.2021 08:04 Відповісти
А взагалі це якась муйня з термінологією: "порушили режим тиші стільки-то разів" - який тоді в сраку "режим тиші"?
Це як нарік Зеленський порушив режим тверезості тричі на день, а так він не нюхає канєшно. Піндєц же ну.
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27.11.2021 08:06 Відповісти
загинув воїн. вчна пам,ять геою. і саме в день його смерті, йогосамий високий началник 70 разів повтори, нагадуючи усім що він президент. що стоїть за цими словами?
я президент, а ви гавно.
япрезидент, тому роблю що хочу
я президент, тому використовую спецтехніку як хочу
я президен, тому пішли всі нах.....
а ще президент опустився до, сам дурак, замсть відповідей на питання
і тд і тп
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27.11.2021 08:27 Відповісти
Зеля сам себя назвал ************ 71 раз... почти Адольф Алоизыч...
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27.11.2021 08:52 Відповісти
Царство небесне воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Бубачка хоч щось скаже про це, чи як завжди?
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27.11.2021 10:02 Відповісти
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27.11.2021 10:48 Відповісти
Господи!!! Брат!!!

Спи спокойно - мы отомстим!!!((((
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Царство Небесне полеглому Українцеві!
А сам трагічний факт і є найстислішою, максимально консолідованою, об'єктивною і... справедливою оцінкою діяльності президента за всі пів марафону його шляху!
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27.11.2021 12:24 Відповісти
 
 