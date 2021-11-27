Минулої доби загинув воїн від ворожого обстрілу. Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм.

"В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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За даними штабу, станом на 7 годину ранку 27 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.