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В Україні за добу від COVID-19 померли 568 осіб, зафіксовано 14 200 нових випадків зараження, 22 946 осіб одужали
За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними профільного міністерства, також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 305 осіб;
летальних випадків – 568;
одужало – 22 946 осіб.
Крім того зазначається, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 414 540 осіб;
одужало – 2 899 967 осіб;
летальних випадків – 84 717;
проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.
Топ коментарі
+3 Cool Realist
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+2 Serg Koshserg
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+2 Serg Koshserg
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картинка с статьи на цензоре
давай посчитаем процент госпитализации для вакцинированных
65+=((17,0+6,4)/41,4+17,0+6,4)*100%= 40,55%
40,55% госпитализированных вакцинированных при доле вакцинации (5,5+18,8)=24,5%
средний возраст умерших в Украине от короновируса 70 лет,
получается что вакцинированные больше тяжело болеют и умирают чем не вакцинированные
для детей там вообще печаль с вакцинированными
((0,8+0,8)/(2,3+0,8+0,8))*100%=41%
41% процент госпитализации вакцинированных детей при 0,6% вакцинации
но нам втирает власть с такими же как ты что вакцинация предотвращает заболевание и смерть от короновируса
зачем тогда вся эта истерия с сертификатами?
Ага, т.е. просто снижения смертности мало. Вон там вверху ещё почти шестьсот человек простились с жизнью из-за мантр антиваксеров, но им этого недостаточно. Впрочем, мы всегда знали, что антиваксы за дарвинизм и естественный отбор.
> "а вакцинированные не меньше чем не вакцинированные заболевают и разносят короновирус и не меньше чем не вакцинированные "
Таки меньше, а не "не меньше". В масштабах многомиллионного общества даже небольшое уменьшение времени заразности и уменьшение смертности приносит огромный эффект.
он даже вице призеденту США писалось что от осложнений умер при заболевании на короновирус
вакцинированные что не разносят тот вирус со своими сертификатами, в той же Германии практически все взрослое население вакцинировано но заболевших уже по 70 тыс каждый день и умирают по 300 в день вакцинированных