В Україні за добу від COVID-19 померли 568 осіб, зафіксовано 14 200 нових випадків зараження, 22 946 осіб одужали

За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 305 осіб;

летальних випадків – 568;

одужало – 22 946 осіб.

Крім того зазначається, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 414 540 осіб;

одужало – 2 899 967 осіб;

летальних випадків – 84 717;

проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.

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