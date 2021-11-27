Аваков про заяви Зеленського щодо Бурби: Безпрецедентна атака на офіцерів та розвідників, що демонструє скривдженість. Так не можна
Володимир Зеленський як президент та верховний головнокомандувач має підтримувати своїх розвідників, а не атакувати їх.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексглава МВС Арсен Аваков, коментуючи критику Зеленського на адресу ексглави Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я побачив безпрецедентну атаку на офіцерів української армії, на розвідників. Я такого ніколи не бачив і не чекав. Я не хотів би, щоб президент моєї країни, верховний головнокомандувач допускав такий тон щодо своїх офіцерів. Офіцери розвідки завжди діють на межі, на найтонших лініях, ризикуючи життям, і завжди розраховуючи, що в них за спиною стоятиме держава, що їх завжди захистять. А сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість. Так не можна. Я хочу попросити президента й кожного з вас, хто слухає: цих людей треба підтримувати – і генерала Бурбу, і тих офіцерів, яких вигнали надвір після того, що вони робили для країни. Незалежно від того, що це складна робота, кожен офіцер та солдат повинен знати - його підтримають. Без цього не буде оборони країни", - заявив Аваков.
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а как быть с такими необходимыми атрибутами переворота как танки на улицах и солдаты на перекрестках ? ахметовскими лимузинами Киев не заблокируешь . а ОП кто штурмовать должен ? работники ДТЭК в оранжевых спецовках ? а небо над Киевом кто контролировать будет . поддержка с воздуха необходима ? неужели ахметовский бизнесс-джет будет сбивать истребители ?
вы зебобы головой хоть иногда пользуетесь ?
Отака фигня малята...
зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально
говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще
й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
Осел це розуміє і як може злобливо мстить військовим. Це і парад з Сердючкою, і міністр оборони і призначені ним командири і оборона і бюджет.
Злив спецоперацій. Звільення розвідників, позбавлення захисту, напад.
Розформування Академії завнішньої розвідки.
ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ?
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРЕЛЯН?
Уволен с генеральской пенсией?
- Мужчины! Помогите! Что хочешь для Вас сделаю.
Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу. говорит:
- Тре' міняти.
Женщина испугано говорит:
- Только два! Коню делать не буду.
Несмотря на то,что Аваков сделал много хорошего для проведения честных выборов ,я бы после истории с рюкзаками подал в отставку,как это принято на западе.
не скривжений а "опущений"