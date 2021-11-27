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Аваков про заяви Зеленського щодо Бурби: Безпрецедентна атака на офіцерів та розвідників, що демонструє скривдженість. Так не можна

Аваков про заяви Зеленського щодо Бурби: Безпрецедентна атака на офіцерів та розвідників, що демонструє скривдженість. Так не можна

Володимир Зеленський як президент та верховний головнокомандувач має підтримувати своїх розвідників, а не атакувати їх.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексглава МВС Арсен Аваков, коментуючи критику Зеленського на адресу ексглави Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я побачив безпрецедентну атаку на офіцерів української армії, на розвідників. Я такого ніколи не бачив і не чекав. Я не хотів би, щоб президент моєї країни, верховний головнокомандувач допускав такий тон щодо своїх офіцерів. Офіцери розвідки завжди діють на межі, на найтонших лініях, ризикуючи життям, і завжди розраховуючи, що в них за спиною стоятиме держава, що їх завжди захистять. А сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість. Так не можна. Я хочу попросити президента й кожного з вас, хто слухає: цих людей треба підтримувати – і генерала Бурбу, і тих офіцерів, яких вигнали надвір після того, що вони робили для країни. Незалежно від того, що це складна робота, кожен офіцер та солдат повинен знати - його підтримають. Без цього не буде оборони країни", - заявив Аваков.

Читайте також: Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23683) розвідка (3855) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+53
Цензор, ау....
щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Пам'ятаємо!
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27.11.2021 08:34
+43
Клоцав ТБ, а там Шустрий-лаве... Й зібрались у нього в студії всі критики вави *************: Аваков, Яценюк, Данилюк, Гордон, Білецький....
Тобіш всі ті хто цю мразь в крісло преза і запхав...
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27.11.2021 08:30
+30
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27.11.2021 08:52
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когда про логику пишет избиратель Зеленского это выглядит как минимум смешно
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27.11.2021 10:07 Відповісти
значит ты считаешь что путч имел место ? что три утырка и один ФСБшник находясь в Крыму и Гудок в Украине все придумали и организовали ? я правильно понимаю ?
а как быть с такими необходимыми атрибутами переворота как танки на улицах и солдаты на перекрестках ? ахметовскими лимузинами Киев не заблокируешь . а ОП кто штурмовать должен ? работники ДТЭК в оранжевых спецовках ? а небо над Киевом кто контролировать будет . поддержка с воздуха необходима ? неужели ахметовский бизнесс-джет будет сбивать истребители ?
вы зебобы головой хоть иногда пользуетесь ?
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27.11.2021 10:15 Відповісти
Фишка тут в другом...недавно на одном из РАБссиянских говоноканалов вылез один хмырь и рассказал о захвате Крыма в феврале 2014 года...,Турчинов и несколько украинских офицеров должны были лететь в Симферополь 2 транспортными бортами со спецназом...,но этот гаденыш сдал ФСБшникам время вылета и день вылета...,слава Богу покойный Немцов узнав об этом и предупредил и спас наших мужиков...НЕ ВЫЛЕТАЙТЕ...вас собъют...

Отака фигня малята...
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27.11.2021 10:12 Відповісти
По суті.Основний аргумент влади,яка заявляє про свою нібито непричетність до операціі є те,що "тридцять три головорізи не здались би просто так,взяли б у заложники літак і пролилась би кров"...І ніби сильний доказ...Але якщо б тим вагнеровцям дали тверді гарантіі,що їх обміняють на наших вояків в російському полоні - вони б здались...Така проста логіка життя,людина чіпляється за будь який шанс...Або,як кажуть на сході,утопаючий хапається за змію...
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27.11.2021 10:13 Відповісти
да оно конченое, зеленое ч-о
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27.11.2021 10:16 Відповісти
За новою революцією йдуть нові тарифи, акцизи та ціни. Із старими розберися.
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27.11.2021 10:25 Відповісти
на посадi президента, пiд час вiйни, нахабний, хуцпатий, тупий та безграмотний

зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально

говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще

й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
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27.11.2021 10:27 Відповісти
Сейчас арестович мин**тирует эту личность публично и не стесняясь. Причем мечтая занять его табуретку
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27.11.2021 11:05 Відповісти
арестович любому будет лизать, кто ему заплатить, это говорильная проститука
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27.11.2021 12:48 Відповісти
Тут зрозуміло. Військові, розвідники ніяк не можуть і не будуть вважати сцикливого кловуна уклоніста своїм Головнокомандуючим. Коли вони гинули на фронті - воно було в Макшанії, грало пуем на піаніно та обзивало Україну німецькою проституткою. Яка може бути до нього повага?
Осел це розуміє і як може злобливо мстить військовим. Це і парад з Сердючкою, і міністр оборони і призначені ним командири і оборона і бюджет.
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27.11.2021 10:29 Відповісти
украинцы, а как так случилось, что самым богатым человеком в Украине, есть татарин, а вторым, еврей?
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27.11.2021 10:31 Відповісти
Та тому що татарін хлові зад лизав а еврей зад хлові підставляв... Але тепер Хло старий став вонючий ..татарін шукає кому далі зад лизать а еврей кому зад підставлять.. ЛГБісти срані
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27.11.2021 10:37 Відповісти
Тю, мы же про комсомолку меркельшу со своим севтоком-2 не говорим... А татарин татарину - рознь. К слову, крымские татары презирают казанских татар-запроданцiв, как и мы кацапов, предавших РУСЬ У КИЕВА.
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27.11.2021 10:45 Відповісти
У нас ще і президент єврей. Уявляєш таке, щоб президентом Ізраїлю був українець?
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27.11.2021 13:13 Відповісти
почему? потому что он провалил реформу полиции с которой все нормальные полицейские давно уже убежали?
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27.11.2021 10:33 Відповісти
сейчас все против ЗЕ, только полный клинический идиот может быть за ЗЕ, а тогда он его поддерживал...
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27.11.2021 10:47 Відповісти
это да, Яценюк и Гройсман были лучшими
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27.11.2021 10:50 Відповісти
Стати українським Рейґаном у Зеленського не вийшло. Але він ще може спробувати увійти в істрію як новий Ґерострат. Тому в ОПУ краще сховати сірники і запальнички. Хоча, чого це я? Не треба нічого ховати!
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27.11.2021 10:38 Відповісти
Не, буба ща тянет на Ленина в Горках, с широко раскрытыми глазами и сифилисом мозга.
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27.11.2021 10:41 Відповісти
Він би і на імператора Бакассу потягнув, але некашерне не їсть.
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27.11.2021 11:01 Відповісти
Шо бы там не говорил (буба), как бы ни говорил, а меня успокаивает то, шо военные - за народ и за справедливость, как и народ за военными... Вава промахнулся в этом плане.
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27.11.2021 10:38 Відповісти
если будет движ против зеленого поца, я схожу
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27.11.2021 10:48 Відповісти
Кто бы, что говорил но рюкзаков Авяканович лучше бы молчал - развёл за время своего правления коррупцию и беспредел в рядах полиции, последний резонанс это 90% целого отдела полиции в Кривом Роге на протяжение многих лет занималось поборами под руководством самого руководителя отдела полиции- вот вам и "честь" офицеров полиции.
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27.11.2021 10:55 Відповісти
Все знают, что делают с обиженными в определенных местах( похоже он там скоро окажется). Кто не знает- поинтересуйтесь.
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27.11.2021 11:01 Відповісти
"Плісняве перемир'я"- заборона розвідки.
Злив спецоперацій. Звільення розвідників, позбавлення захисту, напад.
Розформування Академії завнішньої розвідки.
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27.11.2021 11:04 Відповісти
Коли вже 1 грудня? Так хочеться подивитись на держак від лопати Каддафі.
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27.11.2021 11:10 Відповісти
Если олигархи, коррупционеры и их говорящие головы ополчились против кого-то, то он правильно делает.
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27.11.2021 11:11 Відповісти
ну здесь я соглашусь полностью с Аваковым... толково..
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27.11.2021 11:15 Відповісти
73% идиотов. Так что ты не один
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27.11.2021 11:59 Відповісти
Та хоч когось хай посадить...Ленку
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27.11.2021 11:38 Відповісти
Кстати , фамилия одного из бегльіх Грицак . Совпадение ?
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27.11.2021 11:57 Відповісти
Піаніста легко образити...)))))))))
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27.11.2021 11:40 Відповісти
Це просто жах, що в головах деяких дописувачів. Проблема - Бурба бивший СБУшник міліонер, в команді олігарха зливає таємну інформацію і про це ніхто нічого не каже, зате просто поносять президента в режимі "дурак-сам дурак". Оберніться чому така масова інформаційна атака да мабуть тому що дійсно в когось запалало, значить президент робить правильно може прийшов час не дивитись що покладуть в карман за брехливі закиди в адресу президента. Знаєте, коли станеться дестабілізація, або щось ще гірше то це буде і Ваша вина це як і при здачі Криму та на початку війни на Донбасі популізм і жополизство товстосумам і тоді не кажіть що ви кореспонденти, ви дописувачі тут не причому. А їх риторика давно вивчена викрили в брехні бурбу, "кореспондентів" і вони відразу починають кричати, що презедент бреше. Безпрограшно, бий перший як казав путя. Дай Боже сил та натхнення нашому президенту побороти бурбу та інших прихвоснів пороха, путю, олігархів та їх прихвоснів.
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27.11.2021 11:47 Відповісти
А не пошёл бы ты нах...! Твое место там или на бутылке, для разнообразия
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27.11.2021 12:01 Відповісти
подоляка иди нах.
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27.11.2021 12:08 Відповісти
Виталий, если Бурба слил тайную информацию, аферист и авантюрист и кем там еще его назвал Зеленский, ГДЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?
ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ?
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРЕЛЯН?

Уволен с генеральской пенсией?
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27.11.2021 13:07 Відповісти
Дама из России, направляясь на отдых в Буковель и не доехав километров 40 остановилась так как спустило колесо. В растерянности, увидев двух "западенцев" на повозке кричит:
- Мужчины! Помогите! Что хочешь для Вас сделаю.
Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу. говорит:
- Тре' міняти.
Женщина испугано говорит:
- Только два! Коню делать не буду.
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27.11.2021 11:56 Відповісти
анекдот добротний та старенький, але в якому сенсі він тут із патріотом-Рукзакяном?
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27.11.2021 14:35 Відповісти
согласен, да, не в тему. Но куда ж без русофобии в наше время. Аваков Харьков отстоял в апреле 2014-го, уважение ему. А поднять настроение в теме про Авакова не помешает!!
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27.11.2021 15:49 Відповісти
Якщо ви із Харкова та так вважаєте- то я прислухаюсь до такої точки зору... Щодо його 7,5 років другої "особи" держави та очолювання ментів, то саме його "заслуга", що не ставши поліцією, мутували в поліцаїв...
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27.11.2021 17:10 Відповісти
Какой Авакян дерзкий! Аж жуть. Раньше таким не бьіл.
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27.11.2021 12:04 Відповісти
зе_Никчемность и контору ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты надо гнать в за шей, это явные враги Украины, которые ведут атаку на боевых генералов. Благодаря таким генералам как Бурба мы выстояли в роSSийско-украинской войне. А зе_Никчемность и контора ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты предают Украину в ежедневном режиме.
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27.11.2021 12:06 Відповісти
Всі хто був на свободі- слова та дякували Бурби за розгін майдану, бачать себе президентами . Жаль , що Ляшка не було з вилами. Бути Бурби - генералом - армії України.
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27.11.2021 12:18 Відповісти
управляет чувак с Наутилуса-Помпилиуса (забыл фамилию). Инфа 100%
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27.11.2021 13:44 Відповісти
Когда офицеры разведки путают свои непосредственные дела с политикой,то это уже не оф разведки.
Несмотря на то,что Аваков сделал много хорошего для проведения честных выборов ,я бы после истории с рюкзаками подал в отставку,как это принято на западе.
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27.11.2021 12:29 Відповісти
сделал много хорошего для проведения честных выборов Зе!Беньського?
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27.11.2021 14:36 Відповісти
Пошла троллятина в бой. Они вынуждены заниматься политикой потому что Зеля - ЛОХ.
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27.11.2021 14:49 Відповісти
В конце концов придёт Порошенко и разгонит эту песочницу.
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27.11.2021 12:39 Відповісти
Що-що, а до Авакова - цього хитро зробленого армяніна, в мене та моїх знайомих довіри нема.
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27.11.2021 13:03 Відповісти
сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість Джерело:

не скривжений а "опущений"
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27.11.2021 13:42 Відповісти
зеля уже в прошлом, еще не осознал это. С Бурбой зе, весь вышел до последнего. На выход, с вещичками.
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27.11.2021 14:25 Відповісти
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