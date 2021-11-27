Аваков про заяви Зеленського щодо Бурби: Безпрецедентна атака на офіцерів та розвідників, що демонструє скривдженість. Так не можна

Володимир Зеленський як президент та верховний головнокомандувач має підтримувати своїх розвідників, а не атакувати їх.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексглава МВС Арсен Аваков, коментуючи критику Зеленського на адресу ексглави Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я побачив безпрецедентну атаку на офіцерів української армії, на розвідників. Я такого ніколи не бачив і не чекав. Я не хотів би, щоб президент моєї країни, верховний головнокомандувач допускав такий тон щодо своїх офіцерів. Офіцери розвідки завжди діють на межі, на найтонших лініях, ризикуючи життям, і завжди розраховуючи, що в них за спиною стоятиме держава, що їх завжди захистять. А сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість. Так не можна. Я хочу попросити президента й кожного з вас, хто слухає: цих людей треба підтримувати – і генерала Бурбу, і тих офіцерів, яких вигнали надвір після того, що вони робили для країни. Незалежно від того, що це складна робота, кожен офіцер та солдат повинен знати - його підтримають. Без цього не буде оборони країни", - заявив Аваков.

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