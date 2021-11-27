Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Жолі скупчення російських військ біля кордону України
Україна може розраховувати на підтримку Канади у протистоянні російській агресії.
Про це йшлося під час розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твітер Жолі.
"Я запевнила міністра Дмитра Кулебу, що український народ може розраховувати на непохитну підтримку Канади", - зазначила Жолі.
За її словами під час розмови було обговорено ситуацію зі скупченням російських військ "в Україні та поблизу неї", а також "нашу спільну відданість притягненню Ірану до відповідальності за знищення літака рейсу PS752".
Топ коментарі
+2 Лилия Стацкая
показати весь коментар27.11.2021 09:53
+1 Alexey Chernyavsky
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+1 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.11.2021 10:12
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Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
крысы мавзолейные...
На российские танки, которые задействованы в военных учениях в Крыму, устанавливают посадочные детские площадки для защиты танка от украинских дронов.