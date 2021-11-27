Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Жолі скупчення російських військ біля кордону України

Україна може розраховувати на підтримку Канади у протистоянні російській агресії.

Про це йшлося під час розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твітер Жолі.

"Я запевнила міністра Дмитра Кулебу, що український народ може розраховувати на непохитну підтримку Канади", - зазначила Жолі.

За її словами під час розмови було обговорено ситуацію зі скупченням російських військ "в Україні та поблизу неї", а також "нашу спільну відданість притягненню Ірану до відповідальності за знищення літака рейсу PS752".

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