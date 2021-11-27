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Новини Війна
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Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Жолі скупчення російських військ біля кордону України

Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Жолі скупчення російських військ біля кордону України

Україна може розраховувати на підтримку Канади у протистоянні російській агресії.

Про це йшлося під час розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твітер Жолі.

"Я запевнила міністра Дмитра Кулебу, що український народ може розраховувати на непохитну підтримку Канади", - зазначила Жолі.

За її словами під час розмови було обговорено ситуацію зі скупченням російських військ "в Україні та поблизу неї", а також "нашу спільну відданість притягненню Ірану до відповідальності за знищення літака рейсу PS752".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає міжнародних партнерів працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, - Кулеба

Автор: 

армія рф (17309) Іран (2026) Канада (2191) Кулеба Дмитро (3604) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+2
Неможливо перемогти ворога ,коли у влади зрадник.
Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
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27.11.2021 09:53
+1
Что, без Ермака, сам?
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27.11.2021 10:04
+1
а путч.... Канада не повелась на бред??
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27.11.2021 10:12
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На фото Кулєба показує розмір фуя покладеного на оборонздатність ЗСУ і гроші на неї.
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27.11.2021 09:49 Відповісти
та шо Вы такое говорите... это - весь бубуося... размер найвеличнейшего... который действительно забил и на боеспособность и на обороноспособность и на все-все-все остальное сразу...оставив себе только несколько поводов для обиды и злости (а это холодный душ в теплой ванне и наскоки неблагодарных на мощного дерьмака)
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27.11.2021 10:15 Відповісти
Кокаїновий марафон триває
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27.11.2021 10:25 Відповісти
"Великі ідіоти" художник Озеленський.
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27.11.2021 10:21 Відповісти
Неможливо перемогти ворога ,коли у влади зрадник.
Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
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27.11.2021 09:53 Відповісти
Что, без Ермака, сам?
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27.11.2021 10:04 Відповісти
Все обсудили? А Куляба шалун

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27.11.2021 10:11 Відповісти
а путч.... Канада не повелась на бред??
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27.11.2021 10:12 Відповісти
Глупости. Как раз уже надо начинать хотя бы говорить. А то и, не дай Бог для этой власти - готовиться. И вести переговоры с производителями, которые доказали в лабораториях эффективность их вакцин от новых штамов. А то опять попередники виноваты будут и Бутусов.
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27.11.2021 10:12 Відповісти
?
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27.11.2021 10:16 Відповісти
Новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает варианты поставок в Украину вооружений и техники,а также совместное патрулирование украинскими и канадскими истребителями находящихся на базе ВВС Румынии всей акватории Черного моря...
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27.11.2021 10:21 Відповісти
В Черное море вошел еще один эсминец США...Кулеба виноват и Порошенко...
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27.11.2021 10:23 Відповісти
Также Анита Ананд рассматривает варианты доставки элитнолго спецназа Канады в Украину...,та то наверно Пентагон заставляет Канаду помогать Украине...Зуб даю...,Петагон это вам не кремлевский ПОНТЫгон... и радиоактивный пепел Сикелева...

крысы мавзолейные...
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27.11.2021 10:34 Відповісти
https://flot2017.com/wp-content/uploads/2021/11/Obrazets-oblozhky4124.png

На российские танки, которые задействованы в военных учениях в Крыму, устанавливают посадочные детские площадки для защиты танка от украинских дронов.
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27.11.2021 10:36 Відповісти
Канадійцям-респект...
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27.11.2021 11:21 Відповісти
 
 