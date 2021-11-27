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Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко

Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко

Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року", – наголошує Порошенко.

"Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними", – переконаний він.

"Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально", – вважає Порошенко.

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"Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України", – пише Порошенко.

Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко 01

Автор: 

голодомор (402) Порошенко Петро (15160)


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Топ коментарі
+23
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27.11.2021 10:14
+22
Запали Свічку пам'яті.
Сьогодні о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті".
Ми пам'ятаємо.
Ми сильні.
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27.11.2021 10:21
+16
Верно. И ещё: жабу - на кол!
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27.11.2021 10:09
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Верно. И ещё: жабу - на кол!
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27.11.2021 10:09 Відповісти
З часом усі визнають Голодомор, окрім... "братської" рашки
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27.11.2021 10:12 Відповісти
Московия говорит что на Поволжье у них в эти года тоже голодали, но умалчивают что у них по периметру их деревень не стояли пулемётные расчёты с комиссарами, для истребления деревенских
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27.11.2021 10:29 Відповісти
В Поволжі голодував тільки Жовтий Клин - місце проживання українців. Їх туди переселяли з 17-го століття.
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27.11.2021 10:54 Відповісти
Как верно отметил Oresta Bartka, там таким образом уничтожали украинские поселения, остальные москальмкие, просто побочный ущерб.
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27.11.2021 12:44 Відповісти
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27.11.2021 10:14 Відповісти
Запали Свічку пам'яті.
Сьогодні о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті".
Ми пам'ятаємо.
Ми сильні.
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27.11.2021 10:21 Відповісти
Так треба памятати що москалі заморили голодом українців і тому треба жорстка українізація та виселення всіх любителів ***** та введення недопаспортів недогромадянина.
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27.11.2021 10:16 Відповісти
Скабєєва привіт і чо?
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27.11.2021 10:36 Відповісти
В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах, плюс репрессии, переселение, подселение в Украину других народов Сейчас мы имеем то население в Украине, которое вывело лабораторно нам Московия, такое же твориться и в других бывших и существующих колониях Московии. Подсадной народ заявляет что их родственники не голодали и им государство дало пустые дома в Украине, Нужно ещё какое то время чтобы всё советское лабораторное покинуло земли Украины.
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27.11.2021 10:24 Відповісти
все правильно!
а жабам и амебам, шоб не помереть - смотреть "скотов" и "папика"
и вместо хлеба - квартал, хоть 95 хоть вечерний...
смотри не перепутай !
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27.11.2021 10:31 Відповісти
Дебил,блеать🤦
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27.11.2021 10:32 Відповісти
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27.11.2021 10:29 Відповісти
Про голод 1947 року.

...Зокрема, в повідомленнях ОУН 1947року про розмови підпільників із голодуючими колгоспниками Новоушицького району Кам'янець-Подільської (нині Хмельницької) області було зазначено: "Дано їм таку допомогу: 60 кг збіжжя, 10 кг м'яса та 80 крб на дорогу. Старший, увидівши м'ясо та білий хліб і збіжжя, яке ми йому передали, впав на землю і прямо ридав, а в кінці зняв руки догори та почав молитися […]."
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27.11.2021 10:31 Відповісти
Може жто знає чим відрізняється геноцид сторічної давності від сьогоднішнього?Тоді діяв закон ,,трьох колосків,, а тепер закон про не сплату за поставки газу.Зарплати для тих хто виробяє якусь ще продукцію в Україні начисляюрься рівно на стільки щоб розрахуватися за комунальні послуги а на утримання сімї і на ,,три колоски не вистачає,,.За те майже кожен місяць підіймають мінімалки та пенсії на гривню при тому що ціни та тарифи піднімають на десятки а то і сотні гривень.Думаю що через декілька десятків років знову буде підійматися питання про геноцид українського народу ала вже в новітній історії України уже Незалежної від нікого.
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27.11.2021 10:32 Відповісти
Останнього разу суттєво збільшив пенсії Грося.
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27.11.2021 10:36 Відповісти
Плюгавий за 10 років президенства не піднімав ні зарплати ні ціни але народ країни всі ці роки жив стабільно і даже вже не боявся вкладувати свої збереження в банки чи брати баксові кредити.
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27.11.2021 10:46 Відповісти
Ти русскій, чи прикидуєшся?
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27.11.2021 10:37 Відповісти
Я Русин а не мокшан чи москаль...
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27.11.2021 10:43 Відповісти
Ясно. Українець такого б не написав.
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27.11.2021 10:49 Відповісти
А що Ви знаєте про Русинів?Та Русини поки ви ділили Україну на комуняцьку польську та українську уже на законодавчому рівні проголосили себе Україною.Інколи і читати історію потрібно а не керуватися виданнями Леніна та Маркса із Енгельсом та історією написаною НКВД.
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27.11.2021 10:56 Відповісти
МИ не ділили, а об'єднали Україну 22 січня 1919 року.
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27.11.2021 11:01 Відповісти
Можливо я не вірно висказався,я мав на увазі поки не ділили країну Україну а боролися за те якою та чиєю вона буде.
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27.11.2021 11:07 Відповісти
P.S. А про Русинів проштудуйте,буде цікаво та повчально.
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27.11.2021 11:08 Відповісти
за яких за пан отця Волошина про супротив хортістам теж ми знаемо але були ще й манкурти про кацпські
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27.11.2021 11:22 Відповісти
Манкуртизмом Закарпаття ніколи не страждало.
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27.11.2021 11:42 Відповісти
У вас хтось помер від голоду ? Так робота є. Може ви ледащо ?
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27.11.2021 15:34 Відповісти
Під час німецької окупації, на відміну від російської, Голодомору в Україні не було. Хоча російськомовні, тікаючи від німецькомовних залишали після себе в Україні випалену землю та терористів-партизан.
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27.11.2021 10:34 Відповісти
Ага, в концлагерях привыкли к хорошему кофию
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27.11.2021 11:08 Відповісти
Ты это расскажи посетителям газовых камер
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27.11.2021 11:54 Відповісти
А криворогуль вважає, що Голодомор - це "сіньйор Голодомор", Томос він називає "термосом", Україну - порноакторкою, а про ********* палички ОМОНа усі пам'тають. Так хто у нас президент?
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27.11.2021 10:44 Відповісти
Так пусть признает Израиль,а?
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27.11.2021 10:47 Відповісти
А главзеб вчера на прессобшкваренцях и не заикнулся насчет траурной даты.
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27.11.2021 10:51 Відповісти
С хера ему заикаться! Он враждебен Украине!
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27.11.2021 10:53 Відповісти
Тю, палату Nо 6 еще никто не отменял, для людей с диагнозом.
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27.11.2021 10:57 Відповісти
зеленский трепло
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27.11.2021 10:54 Відповісти
дЕрмак вылез из подполья через 4 месяца после Зелиной присяги...,когда Зеля Богдана выгнал..
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27.11.2021 11:04 Відповісти
А ти б хотів, щоб Порох вже був би відкинутим більшістю українського суспільства маргіналом, та ще й в тюрмі за покривання чи навіть ініціювання злочинів проти особи (нехай навіть і проти злочинців) - як ото Карлсон сьогодні в Грузії.
Так от, Порошенко - консервативний демократ-правоцентрист, який буде ініціювати переслідування злочинців лише в правовому полі. Та й іншої можливості за період його каденції йому не надали ні українське суспільство, ні цивілізований світ (який підтримував Україну кредитами і дехто навіть зброєю).
І тому твої хотєлки - в спам. Як відверту чухню.
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27.11.2021 13:40 Відповісти
Когда Порох в эфире... у мавзолейго быдла планка падает ниже погреба.... а Ольга ********* от злобы за 6 лет инвалидом стала Видать мстит за дохлую Новороссию Путлера.... от Харькова до Одессы...,Крыса тупая...
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27.11.2021 11:03 Відповісти
Все равно все перевирают моих двух прадедов убили активисты и такие падлы еще на митинги поминальные ходили в девяностых.Очень было удобно списать все на чекистов которые тоже по горло в крови а не высказать живым виновникам всю правду им в лицо.
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27.11.2021 11:14 Відповісти
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27.11.2021 11:21 Відповісти
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27.11.2021 11:22 Відповісти
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27.11.2021 11:23 Відповісти
 
 