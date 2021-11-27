Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко

Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року", – наголошує Порошенко.

"Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними", – переконаний він.

"Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально", – вважає Порошенко.

Читайте також: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

"Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України", – пише Порошенко.