Наш обов’язок розповідати про Голодомор. На всіх континентах мають нарешті усвідомити – це був геноцид українського народу, - Порошенко
Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає.
Про це пише на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року", – наголошує Порошенко.
"Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними", – переконаний він.
"Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально", – вважає Порошенко.
"Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України", – пише Порошенко.
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Сьогодні о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті".
Ми пам'ятаємо.
Ми сильні.
а жабам и амебам, шоб не помереть - смотреть "скотов" и "папика"
и вместо хлеба - квартал, хоть 95 хоть вечерний...
смотри не перепутай !
...Зокрема, в повідомленнях ОУН 1947року про розмови підпільників із голодуючими колгоспниками Новоушицького району Кам'янець-Подільської (нині Хмельницької) області було зазначено: "Дано їм таку допомогу: 60 кг збіжжя, 10 кг м'яса та 80 крб на дорогу. Старший, увидівши м'ясо та білий хліб і збіжжя, яке ми йому передали, впав на землю і прямо ридав, а в кінці зняв руки догори та почав молитися […]."
Так от, Порошенко - консервативний демократ-правоцентрист, який буде ініціювати переслідування злочинців лише в правовому полі. Та й іншої можливості за період його каденції йому не надали ні українське суспільство, ні цивілізований світ (який підтримував Україну кредитами і дехто навіть зброєю).
І тому твої хотєлки - в спам. Як відверту чухню.