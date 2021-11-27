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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 280 тис. осіб, - МОЗ
За добу 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення", - зазначають в профільному міністерстві.
Топ коментарі
+6 atv1204 atv
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+3 Stop Homosovetikus
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скоро эта синагога скажет колоться от новых вирусов.. люди, зачем вы экспериментируете со своим организмом? а?
Такава селявя
Я болел в больничке, через шесть месяцев сделал вакцину. Да, буду делать дальше. Потому что нуегонафиг снова болеть.
ты знаешь, что в Украине, перенесли этот насморк большинство украинцев, но шлюшку пофиг..
в Украине никто не спрашивает, болел человек или нет, всем впаривают две дозы..
а если человек неофициально переболел, легкое течение? почему переболевший должен рисковать и колоть шмурдяк? зачем?
А тебе не всё равно, совок? Я украинец, у меня дофига родни и друзей в Украине, многие из которых ведутся на писанину малограмотных идиотов, вроде тебя.
> "в Украине, перенесли этот насморк большинство украинцев"
Смертность от ковида околоа 2%. Сам умножишь численность население Украины на 0.02? Готов к такому числу умерших? Уверен, что среди них не будет никого из твоей родни или знакомых?
> "в Украине никто не спрашивает, болел человек или нет, всем впаривают две дозы. "
Внезапно, ничего плохого в этом нет. Масса людей перенесла ковид без выраженных симптомов и, соответственно, не имеет зарегистрированного положительного теста. Никто нигде не делает никаких анализов, чтобы выявлять такие случаи.
> "а если человек неофициально переболел, легкое течение? почему переболевший должен рисковать и колоть шмурдяк? зачем?"
Это объясняли уже 100500 ********** раз. Это не шмурдяк, вакцина даёт предсказуемую защиту, в отличе от заболевания. В чём состоит риск от вакцины непонятно. В мире вакцин одного файзера вкололи больше семи миллиардов. От ковида уже было бы 7E9 * 0.02 умерших.
ты вообще не имеешь права что то говорить о вакцинации, потому, что ты само не вакцинировано..
эти проценты от ковида накручены, ежегодно люди болеют орви..
статистика подделывается, потому, что любой понос - идет в статистику ковида.. люди умирают от того, что медицина парализована, и не оказывает нормальной помощи. потому что шлюшко и ко - бредят, что кроме ковида - больше нет проблем..
короче, ворнякай у себя и иди уколись еще 100 раз, но смей агитировать других колоться..
вакцин от орви нет и не будет..
в Германии врослое население намного больше чем 80% но что то короновирус не сдерживает
в Германии 70% от всего населения, дети не привиты, часть детей в населении 1/7
70/(1-1/7)=82,2%
Да.
> "Так этаж должно вполовину лучче распространение сдерживать."
Вообще не сдерживает. Там зависимость непрямая, поэтому досужие рассуждения "далжножи работать!" не работают.
есть только заказные статьи от фармкомпаний, которые делают на этом шмурдяке миллионы..
судя по тебе, побочка вакцинации - это бешенство..
если человек не хочет вкалывать непонятную субстанцию, почему всякое ничтожество - должно на этом настаивать?
иди колить 10 раз подряд, это твое дело..
но не смей другим навязывать эту гадость..
почему кличко, крадуцкий, шлюшко не вакцинированы?
недопустимо то, что творит шлюшко, за принудительную вакцинацию и геноцид украинцев, шлюшко будет сидеть..
Статьи публикуются далеко не только фармкомпаниями. Но тебе виднее, естественно.
> "почему кличко, крадуцкий, шлюшко не вакцинированы? "
Потому что они дегенераты. Какой народ, такая и власть.
сейчас воз огласило про новый вирус ню, потом будет хрю и срю - не забудь уколоться..
Да, я буду делать вакцину и дальше. А вам рекомендую немного сменить профиль и перейти из выписывания фуфломицинов в ковид-отделение. Можно санитаром, всё равно на большее ваш профиль явно не тянет. Уверяю, что после нескольких дней вы сами с круглыми глазами побежите вприпрыжку за вакциной, чтобы не поменяться местами с больными.
"круглые глаза, фуфломицины" и прочие ваши фобии - это результат вашего примивного мышления и отягощенного медицинского анамнеза..
"ковид отделения" это не самое страшное в медицине..
не переживай, сдохнешь ты не от ковида..
Во всём мире врачи в первую очередь были вакцинированы. Врач, который против вакцинации, должен положить лицензию на стол и забыть о профессии.
вакцинация - это как оперативное вмешательство, должно иметь четкие показания, противопоказания, и анализ рисков сложнений..
зачем врачам вакцинироваться? никакой принудиловки быть не должно, это преступление..
во вторых, у врачей уже есть иммунитет, потому, что они, как никто другой, сталкивается с боьными.. вакцинация - не предотвращает заражение и распространение вируса..
тебе зачем это надо, ты не врач, а агитируешь за вакцины, к тому же, само не вакцинировано, ты что шестерка ротшильдов?
Шта?... Врачи это группа прямого риска. Первыми вакцинировали врачей и военнослужащих, которые участвовали в развёртывании госпиталей и тоже имели прямой контакт.
> "у врачей уже есть иммунитет, потому, что они, как никто другой, сталкивается с боьными"
Это всё, что нужно знать об украинских врачах. Печально.
печально, что агитируют и ворнякают о медицинских процедурах, всякое брехливое ничтожество, типа тебя, которое не отвечает за свои слова, и подлое, потому, что само не вакцинировано..
одна вакцина, тебя от реанимации не спасет.. тем более от нового штамма ню.. поторопись, иначе кислород ждет тебя..
и еще, больной, в Украине - никто не спрашивает, перенес ли ковид человек, а колят две по схеме..
"болезнь плюс вакцина" говоришь, так и переболевшим колят две, игнорируя то, что человек уже переболел..
скорее бы все активаксеры уже передохли