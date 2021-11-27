Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 280 тис. осіб, - МОЗ

За добу 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення", - зазначають в профільному міністерстві.

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