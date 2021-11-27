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Новини Коронавірус і карантин
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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 280 тис. осіб, - МОЗ

Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 280 тис. осіб, - МОЗ

За добу 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення", - зазначають в профільному міністерстві. 

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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 280 тис. осіб, - МОЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
зачем люди это делают? уже понятно, что те вакцины не работают, а вред от этих веществ - еще не изучен..
скоро эта синагога скажет колоться от новых вирусов.. люди, зачем вы экспериментируете со своим организмом? а?
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27.11.2021 10:39
+3
ти умнiк. вакцина нe захищає вiд заражeння а значить вiд розповсюджeння тeж нi. лишe вiд лeталу. i то кому як повзe
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27.11.2021 12:13
+2
Так не против омикрона -же! Скоро все с начала начнется!
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27.11.2021 10:26
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Так не против омикрона -же! Скоро все с начала начнется!
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27.11.2021 10:26 Відповісти
зачем люди это делают? уже понятно, что те вакцины не работают, а вред от этих веществ - еще не изучен..
скоро эта синагога скажет колоться от новых вирусов.. люди, зачем вы экспериментируете со своим организмом? а?
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27.11.2021 10:39 Відповісти
Конечно, не работают. Потому что вы, тупые, их не делаете. Чтобы вакцины начали работать не "индивидуально", а в плане сдерживания распространения, надо хотя бы 80% полностью привитых.
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27.11.2021 11:50 Відповісти
Да чо там 80, довайте 99 уже. Ну так чтоб никогда такого не срослось - вроде и отмазка есть.
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27.11.2021 12:13 Відповісти
Цифра 80 взята не с потолка, а рассчитана с учётом скорости распространения инфекции. Точнее, там диапазон где-то от 80 до 90, если не ошибаюсь.
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27.11.2021 12:18 Відповісти
С потолка. Любой с мозгами видит, что скорость распространения не зависит от процента (сравниваем Украину и ну пусть Германию под 70%). Вывод на выбор: а) вакцинация на распространение не влияет никак б) вакцинация вообще ни на что не влияет.

Такава селявя
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27.11.2021 12:31 Відповісти
ти умнiк. вакцина нe захищає вiд заражeння а значить вiд розповсюджeння тeж нi. лишe вiд лeталу. i то кому як повзe
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27.11.2021 12:13 Відповісти
Ніт. Вакцина зменшує період, в продовж котрого людина може бути заразною.
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27.11.2021 12:19 Відповісти
якщо людина соцiально активна то той пeрiод до жопи двeрцi - свою роботу по пeрeдачi вiн виконає. мало активна людина можe взагалi нe пeрeдати i при довшому заразному пeрiодi.
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27.11.2021 12:44 Відповісти
именно так. Знакомые привитые заболели ковидом и радостно лазили везде без масок. В том числе пошли на похороны. На след. день им стало нехорошо, сдали тест, корона+, 3 нед. на больничном.
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27.11.2021 15:08 Відповісти
тому в основi лeжить нeконтак. а коли вiн нe можливий - то мiнiмальний контакт (маски дистанцiя)
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27.11.2021 15:22 Відповісти
что это за вакцины, которые не работают индивидуально? ты само то уколотое? а?
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27.11.2021 12:21 Відповісти
Перефразируем, раз не дошло: не только индивидуально, но и массово.

Я болел в больничке, через шесть месяцев сделал вакцину. Да, буду делать дальше. Потому что нуегонафиг снова болеть.
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27.11.2021 12:24 Відповісти
почему только одна вакцина? где ревакцинация? брешешь ты здесь.. ты само не вакцинировано, а другим, падла, навязываешь.
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27.11.2021 12:32 Відповісти
В Европе тем, кто "официально" переболел, делают одну дозу через шесть месяцев.
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27.11.2021 12:40 Відповісти
и пизжи у себя в европе, что ты здесь дежуришь постоянно на тему ковида, что тебе до Украины?
ты знаешь, что в Украине, перенесли этот насморк большинство украинцев, но шлюшку пофиг..
в Украине никто не спрашивает, болел человек или нет, всем впаривают две дозы..
а если человек неофициально переболел, легкое течение? почему переболевший должен рисковать и колоть шмурдяк? зачем?
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27.11.2021 12:48 Відповісти
> "что ты здесь дежуришь постоянно на тему ковида, что тебе до Украины?"

А тебе не всё равно, совок? Я украинец, у меня дофига родни и друзей в Украине, многие из которых ведутся на писанину малограмотных идиотов, вроде тебя.

> "в Украине, перенесли этот насморк большинство украинцев"

Смертность от ковида околоа 2%. Сам умножишь численность население Украины на 0.02? Готов к такому числу умерших? Уверен, что среди них не будет никого из твоей родни или знакомых?

> "в Украине никто не спрашивает, болел человек или нет, всем впаривают две дозы. "

Внезапно, ничего плохого в этом нет. Масса людей перенесла ковид без выраженных симптомов и, соответственно, не имеет зарегистрированного положительного теста. Никто нигде не делает никаких анализов, чтобы выявлять такие случаи.

> "а если человек неофициально переболел, легкое течение? почему переболевший должен рисковать и колоть шмурдяк? зачем?"

Это объясняли уже 100500 ********** раз. Это не шмурдяк, вакцина даёт предсказуемую защиту, в отличе от заболевания. В чём состоит риск от вакцины непонятно. В мире вакцин одного файзера вкололи больше семи миллиардов. От ковида уже было бы 7E9 * 0.02 умерших.
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27.11.2021 13:07 Відповісти
брехло, ты не украинец, а гастарбайтер, ворнякай там, где живешь..
ты вообще не имеешь права что то говорить о вакцинации, потому, что ты само не вакцинировано..
эти проценты от ковида накручены, ежегодно люди болеют орви..
статистика подделывается, потому, что любой понос - идет в статистику ковида.. люди умирают от того, что медицина парализована, и не оказывает нормальной помощи. потому что шлюшко и ко - бредят, что кроме ковида - больше нет проблем..
короче, ворнякай у себя и иди уколись еще 100 раз, но смей агитировать других колоться..
вакцин от орви нет и не будет..
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27.11.2021 13:18 Відповісти
если вакцина работаент по почему вакцинированные заболеват и умирают от короновируса?
в Германии врослое население намного больше чем 80% но что то короновирус не сдерживает
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27.11.2021 13:40 Відповісти
В Германии нет 80%.
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27.11.2021 13:47 Відповісти
" врослое население намного больше чем 80%"
в Германии 70% от всего населения, дети не привиты, часть детей в населении 1/7
70/(1-1/7)=82,2%
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27.11.2021 14:01 Відповісти
Дети отлично разносят, поэтому нет, в Германии нет 80%.
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27.11.2021 14:07 Відповісти
нидерланды. 80% привитых. Уходят на локдаун.
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27.11.2021 15:06 Відповісти
Там нет 80% привитых. Задолбали уже выдумывать свои проценты и пихать их везде.
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27.11.2021 21:39 Відповісти
ой, извините 73% только. Конечно, это существенно меняет дело
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27.11.2021 21:43 Відповісти
Вообще-то да, очень существенно. Распространение инфекции это как цепная реакция и у неё есть своя "критическая масса". Это как у количества делящегося материала, где чуток накинул и готов ядерный взрыв. Поэтому если для подавления реакции необходим предел в 80 или 85%, то 73% взрывного распространения не подавят. Забей, короче, не парь себе голову (или что там вместо неё).
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27.11.2021 21:54 Відповісти
что ты городишь тупоголовый? кому "уже понятно"? тебе? Ты доктор мед.наук и провел исследования? ВСЕМ ПОНЯТНО у кого ест ьголова, что вакцина РАБОТАЕТ и люди привитые переносят В РАЗЫ легче и только такие тупоголовые как ты, вообще не понимают что зачем и как должно работать. Иди выйди в окно!
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27.11.2021 11:58 Відповісти
Росскажи это полякам, которые с вакцинацией овер 50% вотвот нас перегонят по всем параметрам (по новым случаям - уже)
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27.11.2021 12:11 Відповісти
Во-первых, не овер 50%, а до 50%. Во-вторых, 50% это вообще ни о чём. Оставшихся невакцинированных 50% более чем хватает для быстрого распространения (и смертности тоже).
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27.11.2021 12:22 Відповісти
> "50% ниачём?"

Да.

> "Так этаж должно вполовину лучче распространение сдерживать."

Вообще не сдерживает. Там зависимость непрямая, поэтому досужие рассуждения "далжножи работать!" не работают.
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27.11.2021 12:44 Відповісти
вакцинированные точно так же распространяют вирус, меняте методички.. ты само входишь в процент невакцинированных, еще пизжишь здесь регулярно на тему ковида..
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27.11.2021 12:42 Відповісти
ещё раз, шлакоблок, то, что ты оденешь зимнюю резину - не спасет тебя от ДТП, но снижает риск, в данном случае - ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ болезни. Распечатай и повесь себе перед кроватью и не тупи больше.
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27.11.2021 19:48 Відповісти
"росскажу"))))
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27.11.2021 22:36 Відповісти
истеричка уколотая, нет тактих данных, что этот шмурдяк предотвращает зажение или облегчает течение вирусной инфекции..
есть только заказные статьи от фармкомпаний, которые делают на этом шмурдяке миллионы..
судя по тебе, побочка вакцинации - это бешенство..
если человек не хочет вкалывать непонятную субстанцию, почему всякое ничтожество - должно на этом настаивать?
иди колить 10 раз подряд, это твое дело..
но не смей другим навязывать эту гадость..
почему кличко, крадуцкий, шлюшко не вакцинированы?
недопустимо то, что творит шлюшко, за принудительную вакцинацию и геноцид украинцев, шлюшко будет сидеть..
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27.11.2021 12:28 Відповісти
> "есть только заказные статьи от фармкомпаний"

Статьи публикуются далеко не только фармкомпаниями. Но тебе виднее, естественно.

> "почему кличко, крадуцкий, шлюшко не вакцинированы? "

Потому что они дегенераты. Какой народ, такая и власть.
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27.11.2021 12:47 Відповісти
гастарбайтер обиженный, самокритикой занимайся у себя, а не на украинских сайтах..
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27.11.2021 12:51 Відповісти
О, полез совочек (гастарбайтеры/колбасники/гдирадилсатамипригадилса/etc). Ау, на дворе 21-й век, люди могут жить где хотят. Уже давно никто нигде не делит по месту проживания.
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27.11.2021 13:14 Відповісти
иди уколись, и не ворнякай о том, в чем не понимаешь..
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27.11.2021 13:28 Відповісти
Я давно уже вакцинирован, через шесть месяцев после болезни. Да, буду делать потом бустер.
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27.11.2021 13:48 Відповісти
когда потом, брехло ты такое.. сейчас иди, потом будет поздно.. одна доза для тебя недостаточно..
сейчас воз огласило про новый вирус ню, потом будет хрю и срю - не забудь уколоться..
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27.11.2021 13:52 Відповісти
В Европе врачи поголовно вакцинированы. Сами. В первую очередь. Потому что хотят жить.

Да, я буду делать вакцину и дальше. А вам рекомендую немного сменить профиль и перейти из выписывания фуфломицинов в ковид-отделение. Можно санитаром, всё равно на большее ваш профиль явно не тянет. Уверяю, что после нескольких дней вы сами с круглыми глазами побежите вприпрыжку за вакциной, чтобы не поменяться местами с больными.
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27.11.2021 13:55 Відповісти
врачи должны лечить не болезнь, а пациентов, индивидуадный подход к каждому..
"круглые глаза, фуфломицины" и прочие ваши фобии - это результат вашего примивного мышления и отягощенного медицинского анамнеза..
"ковид отделения" это не самое страшное в медицине..
не переживай, сдохнешь ты не от ковида..
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27.11.2021 14:02 Відповісти
Ну так сходи, не страшно же, расскажешь нам про фобии. Давай, "врач", это же всё насморк и заговор. Нигде в мире не делают никаких индивидуальных подходов при любой вакцинации и, о чудо, смертность (в тч детская) намного ниже, чем у отечественных коновалов. Что, "врач", разводишь пациентов на ненужные анализы, да? "А вот вам надо бы антитела проверить, да печень почистить". Знакомая картина, помню-помню.
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27.11.2021 14:05 Відповісти
ты внуков своих уколол уже? не тяни с этим..
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27.11.2021 14:10 Відповісти
Внуков пока нет, сын вакцинирован. Такие дела, "врач".
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27.11.2021 21:37 Відповісти
гастарбайтер, да, мне виднее, потому, что я практикующий врач, в отличие от тебя...
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27.11.2021 12:52 Відповісти
В Украине половина врачей выписывают амизон с амиксином, вторая половина пробиотики. Помню я этих врачей, да.

Во всём мире врачи в первую очередь были вакцинированы. Врач, который против вакцинации, должен положить лицензию на стол и забыть о профессии.
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27.11.2021 13:11 Відповісти
с какого перепуга? гастербайтер, главная заповедь врача - не навреди..
вакцинация - это как оперативное вмешательство, должно иметь четкие показания, противопоказания, и анализ рисков сложнений..
зачем врачам вакцинироваться? никакой принудиловки быть не должно, это преступление..
во вторых, у врачей уже есть иммунитет, потому, что они, как никто другой, сталкивается с боьными.. вакцинация - не предотвращает заражение и распространение вируса..
тебе зачем это надо, ты не врач, а агитируешь за вакцины, к тому же, само не вакцинировано, ты что шестерка ротшильдов?
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27.11.2021 13:27 Відповісти
> "зачем врачам вакцинироваться?"

Шта?... Врачи это группа прямого риска. Первыми вакцинировали врачей и военнослужащих, которые участвовали в развёртывании госпиталей и тоже имели прямой контакт.

> "у врачей уже есть иммунитет, потому, что они, как никто другой, сталкивается с боьными"

Это всё, что нужно знать об украинских врачах. Печально.
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27.11.2021 13:42 Відповісти
печально, что есть врачи, которые забыли заповедь не навреди..
печально, что агитируют и ворнякают о медицинских процедурах, всякое брехливое ничтожество, типа тебя, которое не отвечает за свои слова, и подлое, потому, что само не вакцинировано..
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27.11.2021 13:49 Відповісти
Я вакцинировался уже давно, ответил выше. Потому что не хочу снова лежать с кислородом. Врач, который пишет ересь, вроде вашей, профнепригоден.
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27.11.2021 13:51 Відповісти
одной дозой? это не вакцинация, беги еще уколись..
одна вакцина, тебя от реанимации не спасет.. тем более от нового штамма ню.. поторопись, иначе кислород ждет тебя..
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27.11.2021 13:56 Відповісти
"Врач", болезнь+вакцина засчитывается как вакцина+вакцина. Это же в рекоммендациях и в документации написано. "Врач", ты шпрехен зе иншлиш, правда же? И основой источник повышения квалификации это пиридача праздаровье патиливизару?
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27.11.2021 14:02 Відповісти
больной, тебе, индивидуально, надо выписать несколько прививок.. для тебя не жалко и десяти, через день..
и еще, больной, в Украине - никто не спрашивает, перенес ли ковид человек, а колят две по схеме..
"болезнь плюс вакцина" говоришь, так и переболевшим колят две, игнорируя то, что человек уже переболел..
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27.11.2021 14:08 Відповісти
да я тебя дятла даже не читал, обидно, да?
скорее бы все активаксеры уже передохли
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27.11.2021 19:49 Відповісти
Бумага все витримаэ.З такою ініціативою спасали діток онко хворих виділяли такі кошти як на ковід по всьому світу вже був прогрес в лікуванні та спасли кучу житів але не ком не потрібно бо ціль зовсім інша чим спасати життя.
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27.11.2021 11:10 Відповісти
В Києві є інститут онкології. І вже не один десяток років. А інститут ковіду є?
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27.11.2021 11:17 Відповісти
Ще інститут ковіду не хватало це ровноціно інститутові корупції.
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27.11.2021 11:26 Відповісти
так вiрус вiдноситься до iнфeкцiйних хвороб. хiба нeмає контори пiд цe дiло?
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27.11.2021 13:09 Відповісти
Антиваксери несуть втрати і живими і мертвими.
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27.11.2021 11:14 Відповісти
 
 