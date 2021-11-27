Блінкен обговорить скупчення російських військ біля українського кордону на зустрічах у Латвії та Швеції, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Європу, аби обговорити питання безпеки, у тому числі зосередження російських військ вздовж кордону з Україною.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен розпочне своє турне з візиту до Риги", - вказується в повідомленні.

У столиці Латвії глава американської дипломатії проведе зустрічі з президентом, прем'єр-міністром і міністром закордонних справ цієї країни. Як зазначається, в ході зустрічей буде підтверджено міцне партнерство між Латвією та Сполученими Штатами.

Крім того, Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі НАТО, яка триватиме в Ризі 30 листопада та 1 грудня. Планується, що глави зовнішньополітичних відомств обговорять незвичайну активність російських військ поблизу України, а також інші питання безпеки Альянсу та трансатлантичної спільноти.

1 грудня Ентоні Блінкен вирушить Швеції для участі в міністерській нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

"Міністри обговорять занепокоєння з приводу середовища безпеки в регіоні Європа - Євразія та необхідність його зміцнення шляхом дотримання принципів ОБСЄ", - уточнили в Держдепі.

Блінкен також проведе у Стокгольмі зустрічі з представниками шведського уряду.