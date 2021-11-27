Блінкен обговорить скупчення російських військ біля українського кордону на зустрічах у Латвії та Швеції, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Європу, аби обговорити питання безпеки, у тому числі зосередження російських військ вздовж кордону з Україною.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен розпочне своє турне з візиту до Риги", - вказується в повідомленні.
У столиці Латвії глава американської дипломатії проведе зустрічі з президентом, прем'єр-міністром і міністром закордонних справ цієї країни. Як зазначається, в ході зустрічей буде підтверджено міцне партнерство між Латвією та Сполученими Штатами.
Крім того, Блінкен візьме участь у міністерській зустрічі НАТО, яка триватиме в Ризі 30 листопада та 1 грудня. Планується, що глави зовнішньополітичних відомств обговорять незвичайну активність російських військ поблизу України, а також інші питання безпеки Альянсу та трансатлантичної спільноти.
1 грудня Ентоні Блінкен вирушить Швеції для участі в міністерській нараді Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"Міністри обговорять занепокоєння з приводу середовища безпеки в регіоні Європа - Євразія та необхідність його зміцнення шляхом дотримання принципів ОБСЄ", - уточнили в Держдепі.
Блінкен також проведе у Стокгольмі зустрічі з представниками шведського уряду.
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Я прессуху не смотрел, поскольку никаких новых смыслов от Владимира Александровича услышать уже не жду.
Время от времени мельком заглядываю в цитаты или фрагменты. И только хмыкаю от нервозно-психованного состояния преЗЕдента и того количества загадок, которые он нам задал.
Во-первых, как понять фразу «нельзя воевать против президента, который избран народом Украины»? Это спичрайтеры Гаранта обнуляют Майданы?
Во-вторых, что это за спешка? Почему госпереворот назначили на 1-2 декабря, а российское вторжение уже на январь-февраль? С нашим уровнем организации и исполнительской дисциплины тупо можно не успеть)))
В-третьих, есть у Зе консультанты, которые готовят его к публичному общению? Не прозвучало ни одного неожиданного вопроса, все темы и вопросы ожидаемы. Но ни на один нет четко отработанной болванки ответа. Кто работает в ОП? Кто эти бестолочи?
В-четвертых, мне крайне интересно: игра слов за «людей и нелюдей» - это подсознанка на нервах или заготовка? Фрейд тоже на зарплате в ОП?
И, в-пятых, увы - уровень владения не то чтобы стратегической, но даже оперативной информацией - крайне-крайне низкий. Это почему так? Кто льву мяса, то есть - информации не додает?
И возникает мьісль , что американцьі что-то знали о Порошенко , что влияло на их крайне осторожную политику по отношению к Украине . Имхо